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Reform UK encabeza el conteo de las elecciones locales en Reino Unido

Reform UK encabeza el conteo de las elecciones locales en Reino Unido

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Tal como se previó en las encuestas, el Partido Laborista sufrió un fuerte revés en los comicios del 7 de mayo —considerados ampliamente como un referéndum no... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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Aunque todavía no se conocen los resultados finales, las zonas escrutadas favorecen a la formación Reform UK, un partido que promete control estricto de la inmigración, deportaciones masivas, recorte de impuestos y reducción del gasto público. Nigel Farage, representante del partido, declaró que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y aseguró que "lo mejor está por venir", en una alusión a los comicios que se celebrarán en 2029. En tanto, el premier Starmer aseguró que no planea dimitir, a pesar de la derrota de su partido.

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