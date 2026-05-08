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Reform UK encabeza el conteo de las elecciones locales en Reino Unido
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Tal como se previó en las encuestas, el Partido Laborista sufrió un fuerte revés en los comicios del 7 de mayo —considerados ampliamente como un referéndum no... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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Aunque todavía no se conocen los resultados finales, las zonas escrutadas favorecen a la formación Reform UK, un partido que promete control estricto de la inmigración, deportaciones masivas, recorte de impuestos y reducción del gasto público. Nigel Farage, representante del partido, declaró que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y aseguró que "lo mejor está por venir", en una alusión a los comicios que se celebrarán en 2029. En tanto, el premier Starmer aseguró que no planea dimitir, a pesar de la derrota de su partido.
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Reform UK encabeza el conteo de las elecciones locales en Reino Unido

22:39 GMT 08.05.2026
© Foto : X - @Nigel_FarageNigel Farage, representante de Reform UK
Nigel Farage, representante de Reform UK - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
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Tal como se previó en las encuestas, el Partido Laborista sufrió un fuerte revés en los comicios del 7 de mayo —considerados ampliamente como un referéndum no oficial del primer ministro Keir Starmer, de cara a las elecciones generales de 2029—, en los que se eligieron miles de concejales para alcaldías y autoridades locales.
Aunque todavía no se conocen los resultados finales, las zonas escrutadas favorecen a la formación Reform UK, un partido que promete control estricto de la inmigración, deportaciones masivas, recorte de impuestos y reducción del gasto público.
Keir Starmer - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
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"Starmer es el caos": el enviado presidencial ruso opina que el primer ministro británico tendría que dimitir
14:23 GMT
Nigel Farage, representante del partido, declaró que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y aseguró que "lo mejor está por venir", en una alusión a los comicios que se celebrarán en 2029.
En tanto, el premier Starmer aseguró que no planea dimitir, a pesar de la derrota de su partido.
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