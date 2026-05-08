Reform UK encabeza el conteo de las elecciones locales en Reino Unido

Aunque todavía no se conocen los resultados finales, las zonas escrutadas favorecen a la formación Reform UK, un partido que promete control estricto de la inmigración, deportaciones masivas, recorte de impuestos y reducción del gasto público. Nigel Farage, representante del partido, declaró que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y aseguró que "lo mejor está por venir", en una alusión a los comicios que se celebrarán en 2029. En tanto, el premier Starmer aseguró que no planea dimitir, a pesar de la derrota de su partido.
Tal como se previó en las encuestas, el Partido Laborista sufrió un fuerte revés en los comicios del 7 de mayo —considerados ampliamente como un referéndum no oficial del primer ministro Keir Starmer, de cara a las elecciones generales de 2029—, en los que se eligieron miles de concejales para alcaldías y autoridades locales.
Aunque todavía no se conocen los resultados finales, las zonas escrutadas favorecen a la formación Reform UK, un partido que promete control estricto de la inmigración, deportaciones masivas, recorte de impuestos y reducción del gasto público.
Nigel Farage, representante del partido, declaró que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y aseguró que "lo mejor está por venir", en una alusión a los comicios que se celebrarán en 2029.
En tanto, el premier Starmer aseguró que no planea dimitir, a pesar de la derrota de su partido.
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