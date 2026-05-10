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"¡Totalmente inaceptable!", dice Trump sobre la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU
"¡Totalmente inaceptable!", dice Trump sobre la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU
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El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Teherán para terminar el conflicto en Oriente Medio, la cual fue enviada al... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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El presidente Trump anunció semanas atrás que el alto al fuego con Irán se extendería hasta que el país persa "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán –por segunda vez en menos de un año– alegando otra vez las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní.El país persa respondió con andanadas de misiles y drones que, sin limitarse a objetivos israelíes y estadounidenses, se fueron extendiendo a todo Oriente Medio, y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes.El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.Sin embargo, el día 13, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.Trump extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
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"¡Totalmente inaceptable!", dice Trump sobre la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU

21:05 GMT 10.05.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
© Foto : X - @WhiteHouse
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El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Teherán para terminar el conflicto en Oriente Medio, la cual fue enviada al mediador pakistaní, según comunicaron medios iraníes.
"Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. ¡No me gusta nada! ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió en un breve mensaje a través de Truth Social.
El presidente Trump anunció semanas atrás que el alto al fuego con Irán se extendería hasta que el país persa "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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EEUU eliminará a cualquiera que se acerque al uranio enriquecido de Irán, dice Trump
20:45 GMT
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán –por segunda vez en menos de un año– alegando otra vez las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní.
El país persa respondió con andanadas de misiles y drones que, sin limitarse a objetivos israelíes y estadounidenses, se fueron extendiendo a todo Oriente Medio, y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes.
El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.
Las banderas de EEUU e Irán en la mesa de negociaciones (Imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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Irán responde a la propuesta de paz de EEUU, según medios
16:15 GMT
Sin embargo, el día 13, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.
Trump extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
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