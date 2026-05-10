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EEUU eliminará a cualquiera que se acerque al uranio enriquecido de Irán, dice Trump
EEUU eliminará a cualquiera que se acerque al uranio enriquecido de Irán, dice Trump
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"Tenemos la zona bajo estricta vigilancia. Si alguien se acerca, lo sabremos y lo eliminaremos", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en una... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario dijo además que conseguirán el uranio enriquecido "en algún momento, cuando queramos", para luego reiterar que se encuentra bajo vigilancia. El uranio enriquecido es uno de los temas centrales en las negociaciones entre Washington y Teherán. Mientras que EEUU busca que Irán cancele su programa nuclear, el país persa ha insistido en que no renunciará a su derecho a desarrollarlo.
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EEUU eliminará a cualquiera que se acerque al uranio enriquecido de Irán, dice Trump

20:45 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Allison RobbertEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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"Tenemos la zona bajo estricta vigilancia. Si alguien se acerca, lo sabremos y lo eliminaremos", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista con la periodista Sharyl Attkisson.
El mandatario dijo además que conseguirán el uranio enriquecido "en algún momento, cuando queramos", para luego reiterar que se encuentra bajo vigilancia.
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El uranio enriquecido es uno de los temas centrales en las negociaciones entre Washington y Teherán. Mientras que EEUU busca que Irán cancele su programa nuclear, el país persa ha insistido en que no renunciará a su derecho a desarrollarlo.
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