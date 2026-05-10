EEUU eliminará a cualquiera que se acerque al uranio enriquecido de Irán, dice Trump

El mandatario dijo además que conseguirán el uranio enriquecido "en algún momento, cuando queramos", para luego reiterar que se encuentra bajo vigilancia. El uranio enriquecido es uno de los temas centrales en las negociaciones entre Washington y Teherán. Mientras que EEUU busca que Irán cancele su programa nuclear, el país persa ha insistido en que no renunciará a su derecho a desarrollarlo.
El uranio enriquecido es uno de los temas centrales en las negociaciones entre Washington y Teherán. Mientras que EEUU busca que Irán cancele su programa nuclear, el país persa ha insistido en que no renunciará a su derecho a desarrollarlo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).