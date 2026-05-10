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Irán responde a la propuesta de paz de EEUU, según medios
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Irán entregó a Pakistán su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para la resolución del conflicto, comunicaron medios iraníes. A la vez, se... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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El cese inmediato de las hostilidades y el restablecimiento de la seguridad marítima en el golfo Pérsico, al igual que en el estrecho de Ormuz centran el enfoque de Irán ante la iniciativa estadounidense, señalan.Anteriormente, se dio a conocer el nuevo plan de Irán para resolver el conflicto con EEUU que constó de 14 puntos.Entre las principales demandas del país persa figuraron la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la región, el fin del bloqueo naval y el pago de indemnizaciones derivadas del conflicto, entre otras.
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Irán responde a la propuesta de paz de EEUU, según medios

16:15 GMT 10.05.2026
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Las banderas de EEUU e Irán en la mesa de negociaciones (Imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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Irán entregó a Pakistán su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para la resolución del conflicto, comunicaron medios iraníes. A la vez, se detallan los puntos clave de la postura del país persa al respecto.
"La respuesta de la República Islámica de Irán a la última propuesta de Estados Unidos para terminar el conflicto fue entregada hoy al mediador pakistaní", comunicó la agencia de noticias IRNA.
El cese inmediato de las hostilidades y el restablecimiento de la seguridad marítima en el golfo Pérsico, al igual que en el estrecho de Ormuz centran el enfoque de Irán ante la iniciativa estadounidense, señalan.
Anteriormente, se dio a conocer el nuevo plan de Irán para resolver el conflicto con EEUU que constó de 14 puntos.
Entre las principales demandas del país persa figuraron la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la región, el fin del bloqueo naval y el pago de indemnizaciones derivadas del conflicto, entre otras.
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