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Moscú precisa los detalles de la tregua con motivo del Día de la Victoria y del canje de prisioneros de guerra con Kiev

Moscú precisa los detalles de la tregua con motivo del Día de la Victoria y del canje de prisioneros de guerra con Kiev

Sputnik Mundo

Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego que se extenderá del 9 al 11 de mayo, incluido este último día, puntualizó el asesor presidencial ruso, Yuri... 09.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-09T16:42+0000

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En este contexto, el Kremlin espera que el presidente de EEUU, Donald Trump, "imponga medidas disciplinarias a la parte ucraniana" en lo que respecta al cumplimiento de la tregua.El canje de prisioneros de guerraPara realizar el intercambio de prisioneros de guerra acordado, es necesario "hacer el trabajo preliminar" y elaborar las listas de personas, apuntó.El asesor presidencial enfatizó que Rusia había elaborado listas de prisioneros de guerra para un intercambio incluso antes del anuncio del alto el fuego y las había enviado a Ucrania, pero no recibió respuesta por parte de Kiev.Previamente, Ushakov informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo.

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