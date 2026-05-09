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Moscú precisa los detalles de la tregua con motivo del Día de la Victoria y del canje de prisioneros de guerra con Kiev
Moscú precisa los detalles de la tregua con motivo del Día de la Victoria y del canje de prisioneros de guerra con Kiev
Sputnik Mundo
Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego que se extenderá del 9 al 11 de mayo, incluido este último día, puntualizó el asesor presidencial ruso, Yuri... 09.05.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, el Kremlin espera que el presidente de EEUU, Donald Trump, "imponga medidas disciplinarias a la parte ucraniana" en lo que respecta al cumplimiento de la tregua.El canje de prisioneros de guerraPara realizar el intercambio de prisioneros de guerra acordado, es necesario "hacer el trabajo preliminar" y elaborar las listas de personas, apuntó.El asesor presidencial enfatizó que Rusia había elaborado listas de prisioneros de guerra para un intercambio incluso antes del anuncio del alto el fuego y las había enviado a Ucrania, pero no recibió respuesta por parte de Kiev.Previamente, Ushakov informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo.
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Moscú precisa los detalles de la tregua con motivo del Día de la Victoria y del canje de prisioneros de guerra con Kiev
Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego que se extenderá del 9 al 11 de mayo, incluido este último día, puntualizó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, al referirse a la tregua con motivo de la celebración del Día de la Victoria.
"El acuerdo no es hasta el 11, sino incluyendo el 11 [de mayo]", aclaró.
En este contexto, el Kremlin espera que el presidente de EEUU, Donald Trump, "imponga medidas disciplinarias a la parte ucraniana" en lo que respecta al cumplimiento de la tregua.
El canje de prisioneros de guerra
Para realizar el intercambio de prisioneros de guerra acordado, es necesario "hacer el trabajo preliminar" y elaborar las listas de personas, apuntó.
"Todo esto requiere tiempo", explicó Ushakov.
El asesor presidencial enfatizó que Rusia había elaborado listas de prisioneros de guerra para un intercambio incluso antes del anuncio del alto el fuego y las había enviado a Ucrania, pero no recibió respuesta por parte de Kiev.
Previamente, Ushakov informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump,
de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo.