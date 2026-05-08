Rusia acepta la iniciativa de Trump sobre una tregua con Ucrania del 9 al 11 de mayo
18:48 GMT 08.05.2026 (actualizado: 19:02 GMT 08.05.2026)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Rusia aceptó la iniciativa del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una tregua del 9 al 11 de mayo y la realización de un intercambio de prisioneros de guerra con Kiev bajo la fórmula de "1.000 por 1.000", informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.
"Por encargo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmo la aceptabilidad para la parte rusa de la iniciativa propuesta hace poco por el presidente de EEUU, Donald Trump, relativa a una tregua para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania", declaró.
"Lo principal es que se ha acordado realizar, durante el período de tregua del 9 al 11 de mayo inclusive, un intercambio de prisioneros de mil personas por cada parte", añadió Ushakov.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria.
En respuesta, Kiev declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
En respuesta, Kiev declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
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