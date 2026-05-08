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Rusia acepta la iniciativa de Trump sobre una tregua con Ucrania del 9 al 11 de mayo

Rusia acepta la iniciativa de Trump sobre una tregua con Ucrania del 9 al 11 de mayo

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Rusia aceptó la iniciativa del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una tregua del 9 al 11 de mayo y la realización de un intercambio de prisioneros de... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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"Por encargo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmo la aceptabilidad para la parte rusa de la iniciativa propuesta hace poco por el presidente de EEUU, Donald Trump, relativa a una tregua para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania", declaró. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Kiev declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.

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