"Nuestro deber es no permitir que se justifiquen los crímenes del nazismo", asegura Putin
13:03 GMT 09.05.2026 (actualizado: 13:04 GMT 09.05.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev/
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Durante la recepción en el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó como un deber el impedir que se justifique el genocidio de los ciudadanos de la URSS y otros crímenes cometidos por los nazis. En este contexto, Putin destacó la importancia de la memoria histórica sobre la Segunda Guerra Mundial.
"Nuestro deber es impedir que se justifique el genocidio de los ciudadanos de la URSS y otras atrocidades cometidas por los criminales nazis", declaró Putin en la recepción solemne celebrada en el Kremlin con motivo del Día de la Victoria.
Es importante reprimir con firmeza cualquier intento de falsificar los hechos de la Segunda Guerra Mundial o de glorificar a los nazis y a los colaboracionistas, señaló.
"Son responsables del insoportable sufrimiento y la muerte de millones de civiles. Fueron condenados de forma inequívoca por las decisiones del Tribunal de Núremberg, y sus delitos no prescriben", aseveró el mandatario ruso.
Nuestros antepasados nos dejaron como legado "proteger y preservar la paz"
Putin se mostró convencido de que la arquitectura multipolar más justa que se está configurando en la época actual debe basarse en las normas de la Carta de la ONU en su totalidad e integridad.
"[Tenemos que] seguir las tradiciones y los preceptos de nuestros antepasados. Ellos nos legaron a todos la tarea de proteger y preservar la paz", expresó.
🇷🇺🌍🇺🇳 El nuevo mundo multipolar debería basarse en la Carta de la ONU en su totalidad, apunta Putin— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 9, 2026
De este modo, seremos capaces de cumplir “la misión encomendada por nuestros antepasados de preservar y defender la paz”, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la… https://t.co/1KpGYRf3tG pic.twitter.com/6AwgORwXAX
A Rusia y a sus socios les une una actitud sincera hacia la historia común y la responsabilidad de preservar la verdad sobre la Gran Guerra Patria y la Segunda Guerra Mundial, continúa el jefe de Estado ruso.
Putin también apuntó que Moscú nunca ha dividido la victoria en la Gran Guerra Patria "en algo exclusivo nuestro o ajeno".
"Por eso rendimos homenaje a la contribución de todos los aliados de la coalición antinazi", aseguró.
Anteriormente, Vladímir Putin pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.
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