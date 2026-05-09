https://noticiaslatam.lat/20260509/nuestro-deber-es-no-permitir-que-se-justifiquen-los-crimenes-del-nazismo-asegura-putin-1173396033.html

"Nuestro deber es no permitir que se justifiquen los crímenes del nazismo", asegura Putin

"Nuestro deber es no permitir que se justifiquen los crímenes del nazismo", asegura Putin

Sputnik Mundo

Durante la recepción en el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó como un deber el impedir que se justifique el genocidio de los ciudadanos... 09.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-09T13:03+0000

2026-05-09T13:03+0000

2026-05-09T13:04+0000

internacional

política

vladímir putin

moscú

kremlin

rusia

día de la victoria

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/09/1173395558_316:674:2759:2048_1920x0_80_0_0_205db2f6d0d304dcad6ff89d3ad8ec0a.jpg

Es importante reprimir con firmeza cualquier intento de falsificar los hechos de la Segunda Guerra Mundial o de glorificar a los nazis y a los colaboracionistas, señaló."Son responsables del insoportable sufrimiento y la muerte de millones de civiles. Fueron condenados de forma inequívoca por las decisiones del Tribunal de Núremberg, y sus delitos no prescriben", aseveró el mandatario ruso.Nuestros antepasados nos dejaron como legado "proteger y preservar la paz"Putin se mostró convencido de que la arquitectura multipolar más justa que se está configurando en la época actual debe basarse en las normas de la Carta de la ONU en su totalidad e integridad."[Tenemos que] seguir las tradiciones y los preceptos de nuestros antepasados. Ellos nos legaron a todos la tarea de proteger y preservar la paz", expresó.A Rusia y a sus socios les une una actitud sincera hacia la historia común y la responsabilidad de preservar la verdad sobre la Gran Guerra Patria y la Segunda Guerra Mundial, continúa el jefe de Estado ruso.Putin también apuntó que Moscú nunca ha dividido la victoria en la Gran Guerra Patria "en algo exclusivo nuestro o ajeno"."Por eso rendimos homenaje a la contribución de todos los aliados de la coalición antinazi", aseguró.Anteriormente, Vladímir Putin pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20260509/putin-felicita-a-los-rusos-con-motivo-del-dia-de-la-victoria-en-la-gran-guerra-patria-1173391453.html

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, moscú, kremlin, rusia, día de la victoria, onu