Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260509/nuestro-deber-es-no-permitir-que-se-justifiquen-los-crimenes-del-nazismo-asegura-putin-1173396033.html
"Nuestro deber es no permitir que se justifiquen los crímenes del nazismo", asegura Putin
"Nuestro deber es no permitir que se justifiquen los crímenes del nazismo", asegura Putin
Sputnik Mundo
Durante la recepción en el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó como un deber el impedir que se justifique el genocidio de los ciudadanos... 09.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-09T13:03+0000
2026-05-09T13:04+0000
internacional
política
vladímir putin
moscú
kremlin
rusia
día de la victoria
onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/09/1173395558_316:674:2759:2048_1920x0_80_0_0_205db2f6d0d304dcad6ff89d3ad8ec0a.jpg
Es importante reprimir con firmeza cualquier intento de falsificar los hechos de la Segunda Guerra Mundial o de glorificar a los nazis y a los colaboracionistas, señaló."Son responsables del insoportable sufrimiento y la muerte de millones de civiles. Fueron condenados de forma inequívoca por las decisiones del Tribunal de Núremberg, y sus delitos no prescriben", aseveró el mandatario ruso.Nuestros antepasados nos dejaron como legado "proteger y preservar la paz"Putin se mostró convencido de que la arquitectura multipolar más justa que se está configurando en la época actual debe basarse en las normas de la Carta de la ONU en su totalidad e integridad."[Tenemos que] seguir las tradiciones y los preceptos de nuestros antepasados. Ellos nos legaron a todos la tarea de proteger y preservar la paz", expresó.A Rusia y a sus socios les une una actitud sincera hacia la historia común y la responsabilidad de preservar la verdad sobre la Gran Guerra Patria y la Segunda Guerra Mundial, continúa el jefe de Estado ruso.Putin también apuntó que Moscú nunca ha dividido la victoria en la Gran Guerra Patria "en algo exclusivo nuestro o ajeno"."Por eso rendimos homenaje a la contribución de todos los aliados de la coalición antinazi", aseguró.Anteriormente, Vladímir Putin pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.
https://noticiaslatam.lat/20260509/putin-felicita-a-los-rusos-con-motivo-del-dia-de-la-victoria-en-la-gran-guerra-patria-1173391453.html
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/09/1173395558_583:622:2484:2048_1920x0_80_0_0_7607a8d205002b4cf3a8177307e08f21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, moscú, kremlin, rusia, día de la victoria, onu
política, vladímir putin, moscú, kremlin, rusia, día de la victoria, onu

"Nuestro deber es no permitir que se justifiquen los crímenes del nazismo", asegura Putin

13:03 GMT 09.05.2026 (actualizado: 13:04 GMT 09.05.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Durante la recepción en el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó como un deber el impedir que se justifique el genocidio de los ciudadanos de la URSS y otros crímenes cometidos por los nazis. En este contexto, Putin destacó la importancia de la memoria histórica sobre la Segunda Guerra Mundial.
"Nuestro deber es impedir que se justifique el genocidio de los ciudadanos de la URSS y otras atrocidades cometidas por los criminales nazis", declaró Putin en la recepción solemne celebrada en el Kremlin con motivo del Día de la Victoria.
Es importante reprimir con firmeza cualquier intento de falsificar los hechos de la Segunda Guerra Mundial o de glorificar a los nazis y a los colaboracionistas, señaló.
"Son responsables del insoportable sufrimiento y la muerte de millones de civiles. Fueron condenados de forma inequívoca por las decisiones del Tribunal de Núremberg, y sus delitos no prescriben", aseveró el mandatario ruso.
Putin felicita a los rusos con el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
Defensa
"¡Nuestra causa es justa!" Putin felicita a los rusos por el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria
10:16 GMT

Nuestros antepasados nos dejaron como legado "proteger y preservar la paz"

Putin se mostró convencido de que la arquitectura multipolar más justa que se está configurando en la época actual debe basarse en las normas de la Carta de la ONU en su totalidad e integridad.
"[Tenemos que] seguir las tradiciones y los preceptos de nuestros antepasados. Ellos nos legaron a todos la tarea de proteger y preservar la paz", expresó.
A Rusia y a sus socios les une una actitud sincera hacia la historia común y la responsabilidad de preservar la verdad sobre la Gran Guerra Patria y la Segunda Guerra Mundial, continúa el jefe de Estado ruso.
Putin también apuntó que Moscú nunca ha dividido la victoria en la Gran Guerra Patria "en algo exclusivo nuestro o ajeno".
"Por eso rendimos homenaje a la contribución de todos los aliados de la coalición antinazi", aseguró.
Anteriormente, Vladímir Putin pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала