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"No habrá piedad": Lavrov advierte de graves consecuencias por intentos de sabotear el Día de la Victoria
"No habrá piedad": Lavrov advierte de graves consecuencias por intentos de sabotear el Día de la Victoria
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Utilizando a Kiev como instrumento, los nazis occidentales siguen intentando empañar la sagrada conmemoración del 81.º aniversario de la Victoria, denunció el... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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El espacio europeo está lleno de aquellos que "sin ningún escrúpulo" abogan por una ofensiva contra Rusia, siguiendo el modelo del régimen nazi de Adolf Hitler, con el objeto de infligirle "una derrota estratégica", señaló el ministro de Exteriores ruso.En este sentido, subrayó que Rusia tiene la obligación de eliminar cualquier amenaza a su seguridad proveniente de Ucrania.Además, calificó a Volodímir Zelenski como la "punta de lanza" de la agresión de Occidente contra Rusia, que se lleva a cabo mediante el armamento de Kiev.Al mismo tiempo, Lavrov alertó que las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre su deseo de volver a convertir al Ejército alemán en el más fuerte de Europa suscitan especial asombro."Creo que ni siquiera hace falta explicar qué sentido se esconde tras esta frase", añadió.Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, en las primeras horas de la tregua, las tropas rusas detectaron numerosas violaciones por parte de Ucrania.Mientras tanto, Rusia lanzó una advertencia señalando que la ciudad de Kiev podría ser objeto de un ataque masivo con misiles si las autoridades ucranianas intentan frustrar la celebración.Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce el período de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 —el inicio de la invasión alemana a la URSS— hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.
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"No habrá piedad": Lavrov advierte de graves consecuencias por intentos de sabotear el Día de la Victoria
10:14 GMT 08.05.2026 (actualizado: 10:41 GMT 08.05.2026)
Utilizando a Kiev como instrumento, los nazis occidentales siguen intentando empañar la sagrada conmemoración del 81.º aniversario de la Victoria, denunció el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
"Quiero decirlo con toda franqueza y con toda responsabilidad. Si [llega a ocurrir] lo que están haciendo ahora, por medio de Ucrania, los nazis que resurgen en Occidente, no habrá piedad para ellos", declaró.
El espacio europeo está lleno de aquellos que "sin ningún escrúpulo" abogan por una ofensiva contra Rusia, siguiendo el modelo del régimen nazi de Adolf Hitler, con el objeto de infligirle "una derrota estratégica", señaló el ministro de Exteriores ruso.
En este sentido, subrayó que Rusia tiene la obligación de eliminar cualquier amenaza a su seguridad proveniente de Ucrania.
Además, calificó a Volodímir Zelenski como la "punta de lanza" de la agresión de Occidente contra Rusia, que se lleva a cabo mediante el armamento de Kiev.
"El nazismo está resurgiendo. Y no solo en el plano ideológico, sino en los intentos, cada vez más frecuentes, de reescribir la historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial", indicó Lavrov.
Al mismo tiempo, Lavrov alertó que las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre su deseo de volver a convertir al Ejército alemán en el más fuerte de Europa suscitan especial asombro.
"El canciller Merz, en reiteradas ocasiones desde que asumió el cargo, sin tener en cuenta ningún tipo de índice de popularidad, ha declarado en voz alta que uno de sus principales objetivos es conseguir que el Ejército alemán vuelva a ser el más fuerte de Europa", hizo hincapié Lavrov.
"Creo que ni siquiera hace falta explicar qué sentido se esconde tras esta frase", añadió.
Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo
con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, en las primeras horas de la tregua, las tropas rusas detectaron numerosas violaciones por parte de Ucrania
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Mientras tanto, Rusia lanzó una advertencia
señalando que la ciudad de Kiev podría ser objeto de un ataque masivo con misiles si las autoridades ucranianas intentan frustrar la celebración
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Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce el período de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 —el inicio de la invasión alemana a la URSS— hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.
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