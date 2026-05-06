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Rusia insta a los países extranjeros a evacuar su personal diplomático en Kiev por las amenazas de Zelenski

Rusia insta a los países extranjeros a evacuar su personal diplomático en Kiev por las amenazas de Zelenski

Sputnik Mundo

La Cancillería de Rusia envió notas a todas las misiones diplomáticas y oficinas de representación de organizaciones internacionales, instándolas a tomar en... 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T18:42+0000

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El 4 de mayo de 2026, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado oficial sobre las amenazas de Kiev de atacar Moscú durante una festividad sagrada para todos los rusos: el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Zajárova pidió tomar muy en serio las declaraciones de la Defensa rusа en relación con las amenazas de Kiev y las futuras acciones de Moscú.Con este motivo, la Cancillería de Rusia envió notas a todas las misiones diplomáticas y oficinas de representación de organizaciones internacionales instándolas a evacuar a sus empleados de Kiev con antelación. La vocera añadió que Moscú actúa desde la lógica de una respuesta inevitable ante la agresión de Kiev.Desde el Ministerio de Defensa ruso declararon un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi. Indicaron que Moscú espera que Kiev haga lo mismo. Si las Fuerzas Armadas ucranianas intentan perturbar la celebración del 81.° aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia, agregaron.Volodímir Zelenski, a su vez, insinuó un posible ataque con drones contra Moscú durante el desfile del Día de la Victoria.

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