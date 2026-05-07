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Moscú denuncia que Zelenski no dio ninguna orden de alto el fuego entre el 5 y el 6 de mayo

Moscú denuncia que Zelenski no dio ninguna orden de alto el fuego entre el 5 y el 6 de mayo

Sputnik Mundo

El anuncio de Kiev sobre una especie de tregua se debió al intento de contrarrestar la ofensiva rusa y a la gravísima situación de las Fuerzas Armadas de... 07.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-07T08:33+0000

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No es la primera vez que Kiev viola los alto el fuego que él mismo había declarado, recordó la diplomática.En este contexto, la portavoz recomendó a prestar la máxima atención a la advertencia, emitida hace poco desde Rusia, sobre las consecuencias que podría acarrear para Kiev el incumplimiento del alto el fuego durante el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.En particular, la ciudad de Kiev podría ser objeto de un ataque masivo con misiles si las autoridades ucranianas intentan frustrar la celebración del Día de la Victoria, advirtió.Las FFAA rusas, a su vez, seguirán reprimiendo con firmeza cualquier provocación armada por parte de Kiev, cerró Zajárova.Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.

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