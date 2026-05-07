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Moscú denuncia que Zelenski no dio ninguna orden de alto el fuego entre el 5 y el 6 de mayo
Moscú denuncia que Zelenski no dio ninguna orden de alto el fuego entre el 5 y el 6 de mayo
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El anuncio de Kiev sobre una especie de tregua se debió al intento de contrarrestar la ofensiva rusa y a la gravísima situación de las Fuerzas Armadas de... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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No es la primera vez que Kiev viola los alto el fuego que él mismo había declarado, recordó la diplomática.En este contexto, la portavoz recomendó a prestar la máxima atención a la advertencia, emitida hace poco desde Rusia, sobre las consecuencias que podría acarrear para Kiev el incumplimiento del alto el fuego durante el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.En particular, la ciudad de Kiev podría ser objeto de un ataque masivo con misiles si las autoridades ucranianas intentan frustrar la celebración del Día de la Victoria, advirtió.Las FFAA rusas, a su vez, seguirán reprimiendo con firmeza cualquier provocación armada por parte de Kiev, cerró Zajárova.Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
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Moscú denuncia que Zelenski no dio ninguna orden de alto el fuego entre el 5 y el 6 de mayo

08:33 GMT 07.05.2026 (actualizado: 10:54 GMT 07.05.2026)
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia
María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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El anuncio de Kiev sobre una especie de tregua se debió al intento de contrarrestar la ofensiva rusa y a la gravísima situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Por lo que sabemos, no dio ninguna orden de alto el fuego. Todo esto es una sangrienta maniobra de publicidad", aseveró.

No es la primera vez que Kiev viola los alto el fuego que él mismo había declarado, recordó la diplomática.

"No nos hacíamos ilusiones sobre la capacidad de negociación del régimen de Kiev. Una vez más, las palabras de Zelenski contradicen sus actos. (...) Desde hace tiempo, es evidente para todos que Zelenski no busca la paz", enfatizó Zajárova.

En este contexto, la portavoz recomendó a prestar la máxima atención a la advertencia, emitida hace poco desde Rusia, sobre las consecuencias que podría acarrear para Kiev el incumplimiento del alto el fuego durante el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.
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En particular, la ciudad de Kiev podría ser objeto de un ataque masivo con misiles si las autoridades ucranianas intentan frustrar la celebración del Día de la Victoria, advirtió.
"Instamos a los ciudadanos ucranianos y al cuerpo diplomático extranjero a que tomen muy en serio la recomendación del Ministerio de Defensa de abandonar Kiev a la mayor brevedad posible", advirtió.
Las FFAA rusas, a su vez, seguirán reprimiendo con firmeza cualquier provocación armada por parte de Kiev, cerró Zajárova.
Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
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