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La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania

La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania

Sputnik Mundo

El Ejército de Ucrania sigue lanzando ataques contra las posiciones de las tropas rusas y contra instalaciones civiles en la zona fronteriza de las regiones... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T06:53+0000

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Así, el ente castrense aseveró que las acciones deliberadamente destructivas de Ucrania contra Rusia confirman "la naturaleza terrorista del régimen de Kiev".En estas circunstancias, las FFAA de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego, agregó.El alto el fuego, anunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria, comenzó a las 00:00 (hora local) del 8 de mayo. El Ministerio informó de que permanecería vigente hasta el 10 de mayo.A su vez, el organismo puso de relieve que el 8 de mayo, el Ejército ruso suspendió por completo las hostilidades durante el alto el fuego.

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