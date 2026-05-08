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La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
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El Ejército de Ucrania sigue lanzando ataques contra las posiciones de las tropas rusas y contra instalaciones civiles en la zona fronteriza de las regiones... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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Así, el ente castrense aseveró que las acciones deliberadamente destructivas de Ucrania contra Rusia confirman "la naturaleza terrorista del régimen de Kiev".En estas circunstancias, las FFAA de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego, agregó.El alto el fuego, anunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria, comenzó a las 00:00 (hora local) del 8 de mayo. El Ministerio informó de que permanecería vigente hasta el 10 de mayo.A su vez, el organismo puso de relieve que el 8 de mayo, el Ejército ruso suspendió por completo las hostilidades durante el alto el fuego.
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La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
06:53 GMT 08.05.2026 (actualizado: 06:55 GMT 08.05.2026)
El Ejército de Ucrania sigue lanzando ataques contra las posiciones de las tropas rusas y contra instalaciones civiles en la zona fronteriza de las regiones rusas de Bélgorod y Kursk, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las FFAA de Ucrania realizaron 153 ataques contra las posiciones de nuestras tropas con artillería, lanzacohetes, morteros y tanques. También lanzaron 887 ataques con el uso de drones. (...) En total, en la zona de la operación militar especial se registraron 1.365 violaciones del alto el fuego", precisó el organismo.
Así, el ente castrense aseveró que las acciones deliberadamente destructivas de Ucrania contra Rusia confirman "la naturaleza terrorista del régimen de Kiev".
En estas circunstancias, las FFAA de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego, agregó.
El alto el fuego, anunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria, comenzó a las 00:00 (hora local) del 8 de mayo. El Ministerio informó de que permanecería vigente hasta el 10 de mayo.
A su vez, el organismo puso de relieve que el 8 de mayo, el Ejército ruso suspendió por completo las hostilidades durante el alto el fuego.
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