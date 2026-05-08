Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260508/la-defensa-rusa-registra-1365-violaciones-del-alto-el-fuego-por-parte-de-ucrania-1173372632.html
La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
Sputnik Mundo
El Ejército de Ucrania sigue lanzando ataques contra las posiciones de las tropas rusas y contra instalaciones civiles en la zona fronteriza de las regiones... 08.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-08T06:53+0000
2026-05-08T06:55+0000
defensa
rusia
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
alto el fuego
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/05/1149512233_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d1b7bda17cb34048f11cb8867da6b9d9.jpg
Así, el ente castrense aseveró que las acciones deliberadamente destructivas de Ucrania contra Rusia confirman "la naturaleza terrorista del régimen de Kiev".En estas circunstancias, las FFAA de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego, agregó.El alto el fuego, anunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria, comenzó a las 00:00 (hora local) del 8 de mayo. El Ministerio informó de que permanecería vigente hasta el 10 de mayo.A su vez, el organismo puso de relieve que el 8 de mayo, el Ejército ruso suspendió por completo las hostilidades durante el alto el fuego.
https://noticiaslatam.lat/20260506/los-ataques-de-ucrania-contra-rusia-pese-la-tregua-revelan-la-verdadera-cara-del-regimen-de-kiev-1173350835.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/05/1149512233_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9fee8b5c524f934334862851bb75bf80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, alto el fuego
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, alto el fuego

La Defensa rusa registra 1.365 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania

06:53 GMT 08.05.2026 (actualizado: 06:55 GMT 08.05.2026)
© AP Photo / Efrem LukatskyUn militar ucraniano
Un militar ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Síguenos en
El Ejército de Ucrania sigue lanzando ataques contra las posiciones de las tropas rusas y contra instalaciones civiles en la zona fronteriza de las regiones rusas de Bélgorod y Kursk, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las FFAA de Ucrania realizaron 153 ataques contra las posiciones de nuestras tropas con artillería, lanzacohetes, morteros y tanques. También lanzaron 887 ataques con el uso de drones. (...) En total, en la zona de la operación militar especial se registraron 1.365 violaciones del alto el fuego", precisó el organismo.
Así, el ente castrense aseveró que las acciones deliberadamente destructivas de Ucrania contra Rusia confirman "la naturaleza terrorista del régimen de Kiev".
En estas circunstancias, las FFAA de Rusia respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego, agregó.
Volodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
Defensa
Los ataques de Ucrania contra Rusia, pese a declarar una tregua, revelan "la verdadera cara del régimen de Kiev", indica experto
6 de mayo, 18:15 GMT
El alto el fuego, anunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria, comenzó a las 00:00 (hora local) del 8 de mayo. El Ministerio informó de que permanecería vigente hasta el 10 de mayo.
A su vez, el organismo puso de relieve que el 8 de mayo, el Ejército ruso suspendió por completo las hostilidades durante el alto el fuego.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала