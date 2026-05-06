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Rusia se convierte en un faro de orden mundial justo, asegura exlíder de la República Srpska
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Sputnik Mundo
Rusia desempeña un papel central en la configuración del equilibrio global actual, mientras que Ucrania se convirtió en el instrumento para preservar la UE... 06.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-06T12:09+0000
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En sus palabras, el mundo atraviesa una transformación en la que, junto a Estados Unidos y China, Rusia se consolida como uno de los principales polos de poder. En este contexto, cada vez más países se agrupan en torno a Moscú y a los BRICS, mientras que la influencia de Occidente, a su juicio, va en declive. Asimismo, indicó que el futuro del mundo "depende del éxito con que Rusia siga el camino que ha elegido para estabilizar y fortalecer su Estado, así como su soberanía".A su vez, continuó, Occidente está perdiendo poder y valor en estos procesos, intentando mantener su relevancia mediante la reinterpretación de la historia y la imposición de sus propios intereses, como lo hicieron con la configuración del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, consolidándose como actores clave.En relación con las hostilidades en Ucrania, Dodik señaló que Moscú actúa para proteger a su población y sus intereses en el conflicto con Occidente, no solo con Kiev."Quienes creen que se trata de un conflicto entre Rusia y Ucrania se equivocan. Este fue y sigue siendo un conflicto entre el mundo occidental, principalmente la inexistente Unión Europea, que intentó y continúa intentando librar una guerra contra Rusia a través de Ucrania", profundizó.Los países europeos ignoraron todas las advertencias del presidente ruso, Vladímir Putin, tratando de "acercarse a Rusia con su potencial militar, principalmente a través de la OTAN , creando un trampolín para ocupar" el país. Así, "mintieron persistentemente" y usaron los acuerdos de Minsk "para armar a Ucrania".Rusia en esta situación representa un modelo alternativo basado en la cooperación y el respeto entre Estados, en contraste con el enfoque occidental dominado por la presión y la fuerza.Además, Dodik expresó su confianza en que mandatarios como Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump puedan contribuir a la construcción de un orden internacional más estable.En cuanto a Europa, afirmó que el continente atraviesa una crisis estructural profunda. En caso de alcanzarse la paz en Ucrania, podría enfrentarse a una fuerte desestabilización debido a la falta de liderazgo, recursos y una visión clara de futuro. "Una Europa sin visión de futuro ciertamente no inspira optimismo", concluyó.
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Rusia se convierte en un faro de orden mundial justo, asegura exlíder de la República Srpska
Rusia desempeña un papel central en la configuración del equilibrio global actual, mientras que Ucrania se convirtió en el instrumento para preservar la UE, que no necesita la paz, declaró en una entrevista con Sputnik el exlíder de la República Srpska en Bosnia y Herzegovina, Milorad Dodik.
En sus palabras, el mundo atraviesa una transformación en la que, junto a Estados Unidos y China, Rusia se consolida como uno de los principales polos de poder. En este contexto, cada vez más países se agrupan en torno a Moscú y a los BRICS, mientras que la influencia de Occidente, a su juicio, va en declive. Asimismo, indicó que el futuro del mundo "depende del éxito con que Rusia siga el camino que ha elegido para estabilizar y fortalecer su Estado, así como su soberanía".
"Rusia es un actor indispensable en las relaciones internacionales. Geopolíticamente, es un factor fundamental en la estructura del mundo actual (…) Rusia, con su poder, su tamaño y el orden social que está desarrollando con éxito, es un país que no solo sobrevive, sino que es capaz de crear y controlar procesos", subrayó el político.
A su vez, continuó, Occidente está perdiendo poder y valor en estos procesos, intentando mantener su relevancia mediante la reinterpretación de la historia y la imposición de sus propios intereses, como lo hicieron con la configuración del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, consolidándose como actores clave.
En relación con las hostilidades en Ucrania
, Dodik señaló que Moscú actúa para proteger a su población
y sus intereses en el conflicto con Occidente, no solo con Kiev.
"Quienes creen que se trata de un conflicto entre Rusia y Ucrania se equivocan. Este fue y sigue siendo un conflicto entre el mundo occidental, principalmente la inexistente Unión Europea, que intentó y continúa intentando librar una guerra contra Rusia a través de Ucrania", profundizó.
Los países europeos ignoraron todas las advertencias del presidente ruso, Vladímir Putin, tratando de "acercarse a Rusia con su potencial militar, principalmente a través de la OTAN , creando un trampolín para ocupar" el país. Así, "mintieron persistentemente" y usaron los acuerdos de Minsk "para armar a Ucrania".
"Esto también nos indica que siempre intentan imponerse a expensas de los demás. Esto se confirma con el ejemplo del Acuerdo de Paz de Dayton, firmado en Estados Unidos, que ahora se ha desmoronado, donde se impuso una estructura en la que extranjeros toman decisiones sobre Bosnia y Herzegovina, (…) lo que demuestra que [Occidente] intentaba dirigir una organización global precisamente de esa manera", destacó el exlíder de la República Srpska.
Rusia en esta situación representa un modelo alternativo basado en la cooperación y el respeto entre Estados, en contraste con el enfoque occidental dominado por la presión y la fuerza.
Además, Dodik expresó su confianza en que mandatarios como Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump puedan contribuir a la construcción de un orden internacional más estable.
En cuanto a Europa, afirmó que el continente atraviesa una crisis estructural profunda. En caso de alcanzarse la paz en Ucrania, podría enfrentarse a una fuerte desestabilización debido a la falta de liderazgo, recursos y una visión clara de futuro.
"Una Europa sin visión de futuro ciertamente no inspira optimismo", concluyó.
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