https://noticiaslatam.lat/20260301/el-lider-supremo-y-ayatola-de-iran-quien-era-ali-jamenei-1171958307.html

El líder supremo y ayatolá de Irán: ¿quién era Alí Jameneí?

El líder supremo y ayatolá de Irán: ¿quién era Alí Jameneí?

Sputnik Mundo

Alí Jameneí, quien ocupaba el cargo de líder supremo de Irán desde 1989, murió a causa de los ataques con misiles lanzados por Estados Unidos e Israel durante... 01.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-01T11:54+0000

2026-03-01T11:54+0000

2026-03-01T11:54+0000

internacional

política

irán

alí jameneí

🌍 oriente medio

programa nuclear de irán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/01/1171958776_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a839edbb1a9a85ed0c6132dc58f1f03e.jpg

Sputnik repasa brevemente la trayectoria del referente ideológico y dirigente del Estado iraní.Formación religiosaNació el 19 de abril de 1939 en Mashhad, en el seno de la familia de un clérigo musulmán. Creció bajo el mandato de la dinastía Pahlaví, cuyo Gobierno mantenía una orientación prooccidental y una política secular.Recibió formación religiosa chií y fue discípulo de Ruhollá Jomeiní, futuro líder de la Revolución Islámica de 1979 y máximo dirigente del país entre 1979 y 1989.Desde la década de 1960 participó en el movimiento opositor al Sah (monarca del Estado Imperial de Irán) y fue detenido en varias ocasiones.Camino al poderTras la Revolución Islámica pasó a integrar la cúpula del nuevo Estado. En 1981 sobrevivió a un atentado que le dejó parcialmente paralizado el brazo derecho. Ese mismo año ganó las elecciones presidenciales.En 1989, tras la muerte de Jomeiní, fue designado líder supremo, concentrando amplias competencias sobre las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y los cuerpos de seguridad. En 1994 recibió el título de gran ayatolá, el más alto rango en la jerarquía del islam chií, con autoridad para influir en la interpretación de la ley islámica.Actuó como defensor de una línea islámica conservadora, respaldó el desarrollo del programa nuclear iraní, aunque sostuvo oficialmente la renuncia al arma atómica. Mantuvo una postura crítica hacia Estados Unidos e Israel y expresó su apoyo a movimientos como Hizbulá y Hamás.MuerteSegún la agencia Tasnim, el gran ayatolá falleció en su lugar de trabajo la mañana del 28 de febrero. Medios locales señalaron previamente que, como consecuencia de los ataques estadounidenses e israelíes, también murieron varios miembros de su familia, entre ellos su hija, su yerno, su nieto y su nuera.Este día, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.

https://noticiaslatam.lat/20260301/1171945070.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, irán, alí jameneí, 🌍 oriente medio, programa nuclear de irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán