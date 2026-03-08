Mojtaba Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán, según medios

Según el medio, el Consejo de Expertos determinó que, "después de cuidadosos y extensos estudios y utilizando la capacidad del Artículo 108 de la Constitución, de acuerdo con el deber religioso (...), en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Mojtaba Jameneí es nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes" del grupo.Esto ocurre poco más de una semana después de la muerte de Alí Jameneí durante la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. De acuerdo con la Constitución iraní, tras el deceso del ayatolá, las funciones fueron asumidas temporalmente por un grupo integrado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un miembro del Consejo Guardián de la Constitución local. Posteriormente, se reunió la Asamblea de Expertos, que es un ente cuya función es elegir al líder supremo del país persa, así como supervisar su gestión.
