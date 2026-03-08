Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260308/mojtaba-jamenei-es-el-nuevo-lider-supremo-de-iran-segun-medios-1172280850.html
Mojtaba Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán, según medios
Mojtaba Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán, según medios
Sputnik Mundo
El hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí fue electo como el dirigente supremo de la nación persa, de acuerdo con la agencia local 'Fars'. 08.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-08T21:27+0000
2026-03-08T21:27+0000
internacional
irán
alí jameneí
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
política
mojtaba jameneí
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/08/1172280486_245:66:857:411_1920x0_80_0_0_25ad43da6fffdb97149c3a4579022237.jpg
Según el medio, el Consejo de Expertos determinó que, "después de cuidadosos y extensos estudios y utilizando la capacidad del Artículo 108 de la Constitución, de acuerdo con el deber religioso (...), en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Mojtaba Jameneí es nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes" del grupo.Esto ocurre poco más de una semana después de la muerte de Alí Jameneí durante la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. De acuerdo con la Constitución iraní, tras el deceso del ayatolá, las funciones fueron asumidas temporalmente por un grupo integrado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un miembro del Consejo Guardián de la Constitución local. Posteriormente, se reunió la Asamblea de Expertos, que es un ente cuya función es elegir al líder supremo del país persa, así como supervisar su gestión.
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/08/1172280486_180:56:907:601_1920x0_80_0_0_e48e910f30269fc0c73913e9d1cc6ba3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irán, alí jameneí, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, política, mojtaba jameneí
irán, alí jameneí, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, política, mojtaba jameneí

Mojtaba Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán, según medios

21:27 GMT 08.03.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMojtaba Jameneí (centro).
Mojtaba Jameneí (centro). - Sputnik Mundo, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Síguenos en
El hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí fue electo como el dirigente supremo de la nación persa, de acuerdo con la agencia local 'Fars'.
Según el medio, el Consejo de Expertos determinó que, "después de cuidadosos y extensos estudios y utilizando la capacidad del Artículo 108 de la Constitución, de acuerdo con el deber religioso (...), en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Mojtaba Jameneí es nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes" del grupo.
Esto ocurre poco más de una semana después de la muerte de Alí Jameneí durante la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel contra Teherán.
De acuerdo con la Constitución iraní, tras el deceso del ayatolá, las funciones fueron asumidas temporalmente por un grupo integrado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un miembro del Consejo Guardián de la Constitución local.
Posteriormente, se reunió la Asamblea de Expertos, que es un ente cuya función es elegir al líder supremo del país persa, así como supervisar su gestión.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала