Kast buscará que Chile tenga "un nuevo tipo de relación con Israel", advierte analista

06.03.2026

La presencia del canciller de Israel, Gideon Saar, entre los participantes de la asunción del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el 11 de marzo ratifica la intención del nuevo Gobierno chileno de normalizar y profundizar unas relaciones que se habían tensionado durante el período de Gabriel Boric.La visita de Saar fue confirmada por el embajador israelí en Santiago, Peleg Lewi, a la Agencia Judía de Noticias (AJN), que destacó que el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Benjamín Netanyahu viajará "especialmente" a Sudamérica para participar de la ceremonia, en lo que será la primera visita de un representante diplomático del país hebreo a Chile desde 1994.El gesto coincide con la perfilada decisión de Kast de designar como nuevo embajador chileno en Israel al abogado Gabriel Zaliasnik, un referente de la colectividad judía chilena y presidente de la Comunidad Judía de Chile entre 2006 y 2010. Aunque todavía no es oficial, la decisión de encargar la embajada a Zaliasnik fue confirmada al medio chileno Ex-Ante por fuentes del equipo de Kast, en el marco del intento del nuevo presidente de cambiar la pisada en su vínculo con Tel Aviv.Pero el acercamiento diplomático parece no ser el único gesto. El mismo medio chileno consignó que las empresas israelíes volverán a estar invitadas en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), una exposición aeroespacial que cada año reúne en la nación latinoamericana a representantes de la industria militar internacional. La participación de empresas de Israel había sido vetada en 2024 por el propio presidente Boric en rechazo a los ataques en Gaza.El analista internacional chileno Juan Eduardo Mendoza advirtió en diálogo con Sputnik que la para la nación, "un país pequeño y abierto al mundo, mantener relaciones equilibradas es muy importante" y consideró como algo negativo "tomar partido por uno u otro actor internacional". En ese sentido, si bien valoró que Kast apunte a "recomponer las relaciones con Israel", enfatizó que el nuevo Gobierno chileno debe "evitar un alineamiento automático con ninguna causa".Una tradición que se quiebraEn conversación con este medio, el analista político y especialista en Medio Oriente, Rodrigo Karmy, sostuvo que, en consonancia con otros dirigentes de una "nueva derecha" internacional, Kast buscará "un nuevo tipo de relación con Israel" que profundice incluso los lazos que ambos países tenían antes del diferendo de los últimos años.El analista recordó que no solo el país sudamericano posee la mayor colectividad palestina fuera del mundo árabe, sino que también ha tenido sólidos consensos políticos en ese sentido, al punto de que fue el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) quien dictó el reconocimiento oficial de Chile al Estado Palestino.Para Karmy, el alineamiento de Kast podría hacer incluso que, al igual que lo han hecho otros países, Chile mude la sede de su embajada en Israel a Jerusalén, desconociendo el estatus de ciudad internacional reconocido por Naciones Unidas.A su vez, especuló con que un mayor alineamiento con EEUU e Israel puede hacer que durante su Gobierno aparezcan proyectos en el Parlamento para "promover una ley sobre antisemitismo" o calificar oficialmente como "terroristas" a movimientos como Hizbulá o Hamás.Israel, proveedor de las Fuerzas ArmadasEl regreso de empresas de la nación hebrea al Fidae marcaría uno de los aspectos centrales que la recomposición de las relaciones entre ambos países: el retorno de Israel como uno de los proveedores principales de las Fuerzas Armadas de Chile.Cuando Boric encomendó interrumpir las compras militares al Gobierno de Netanyahu, la alta penetración de tecnología israelí en las Fuerzas Armadas chilenas amenazó con convertirse en un problema para que las unidades militares chilenas pudieran operar normalmente. En 2024, el especialista en Defensa, Juan José Roldán, explicaba a Sputnik que Chile mantiene a Israel como un importante proveedor militar desde la década de 1970 y en la actualidad gran variedad de sus insumos, desde cascos para los pilotos de F-16 hasta los drones Elbit Hermes 900 adquiridos en 2011.Karmy consideró que, en su momento, la decisión de Boric de interrumpir el vínculo con Israel coincidió con cierta molestia al interior de las Fuerzas Armadas chilenas, que consideraban que Tel Aviv había "incumplido contratos" de provisión a Chile. El caso más sonado fue el del Fasat-Delta, un satélite de la Fuerza Aérea de Chile que había sido puesto en órbita en 2023 pero acabó siendo cancelado en 2024 ante lo que los chilenos denunciaron como "incumplimientos de los objetivos contractuales" por parte de la empresa israelí ImageSat International.Para el analista, el Gobierno de Kast buscará "restituir el monopolio de Israel en las Fuerzas Armadas chilenas", desandando un trabajo que Boric había comenzado para diversificar los proveedores de insumos militares. Karmy aventuró, además, que aparecerán empresas israelíes en las soluciones que el Gobierno necesitará para varias de las promesas de Kast en materia de seguridad y de seguridad fronteriza.

