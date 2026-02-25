https://noticiaslatam.lat/20260225/medidas-desesperadas-eeuu-escala-la-tension-contra-chile-y-pone-en-aprietos-a-jose-antonio-kast-1171746604.html

"Medidas desesperadas": EEUU escala la tensión contra Chile y pone en aprietos a José Antonio Kast

"Medidas desesperadas": EEUU escala la tensión contra Chile y pone en aprietos a José Antonio Kast

A las sanciones contra altos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, EEUU suma la amenaza de quitar la visa Waiver al país si avanza en un cable submarino... 25.02.2026

A pocos días del traspaso de mando entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y su sucesor, José Antonio Kast, la tensión con el Gobierno de EEUU por un proyecto de cable submarino que una a Chile con China pone en aprietos a ambas administraciones y abre una incertidumbre sobre el posicionamiento geopolítico chileno en los próximos años.Si bien el rechazo estadounidense al cable submarino ya había sido expresado por su embajador, Brandon Judd, en encuentros con ministros del Gobierno de Boric, Washington decidió pasar a la ofensiva y, al mensaje diplomático, añadió las sanciones contra tres funcionarios chilenos, entre los que se encuentra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.En los tres casos, anunció el propio secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, EEUU revocó las visas de los funcionarios y sus familias.Pero pueden no ser las únicas sanciones: en rueda de prensa, Judd dejó entrever que si Chile continúa con el proyecto de un cable submarino con China podría verse comprometido el programa de Visa Waiver, que permite a ciudadanos chilenos ingresar a territorio estadounidense sin tener que solicitar una visa, algo sí exigido a los demás países latinoamericanos.El experto reconoció que EEUU "tiene el derecho soberano" de quitar las visas a Chile, pero remarcó que la postura estadounidense responde a una "ofensiva" que ya tuvo episodios anteriores como, por ejemplo, el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o en 2025 cuando revocó visas a al menos 14 funcionarios de Costa Rica. "EEUU camina por un sendero de realineamiento, ya sea voluntario o forzado, a través del castigo y la recompensa", apuntó.También en diálogo con Sputnik, el analista político chileno Simón Rubiños Cea remarcó que Washington ve como una amenaza "la posibilidad de que Chile pueda conectar a la región con China" a través de un cable submarino. Para la Casa Blanca, esta posibilidad "atenta claramente contra los intereses geopolíticos de EEUU y la disputa geopolítica con China", lo que lleva al país a responder con sanciones, con la intención de "poner en línea a los desalineados".De todos modos, remarcó que tanto las sanciones contra los funcionarios chilenos como la amenaza de una posible quita de visas Waiver para chilenos constituyen medidas que "más que desproporcionadas, parecen desesperadas".¿Chile ya no es "el mejor de la clase"?Aranda, que también es licenciado en Historia por la Universidad de Chile, consideró que, a pesar de lo que puede parecer a la luz de los últimos años, las fricciones entre EEUU y Chile no son inéditas en la historia. "Parece que nadie se acuerda, pero hubo una declaración de guerra que no se tramitó en el Capitolio en 1891", recordó, en referencia a la muerte de dos marinos estadounidenses del buque USS Baltimore durante un altercado en Valparaíso que, con Chile en plena guerra civil, estuvo cerca de derivar en una declaración de guerra de EEUU a Chile.Para Aranda, durante años los demás países latinoamericanos se acostumbraron a identificar a Chile como "el mejor de la clase" en cuanto a seguir los lineamientos económicos marcados por Washington. Sin embargo, el analista consideró que Santiago solamente "apostó por el libre mercado como instrumento del desarrollo". Si bien eso coincidió durante mucho tiempo con los intereses estadounidenses, ese perfil comienza a generar molestias en una época en la que "el libre comercio empieza a verse sospechosamente por parte de algunos países".La disyuntiva de KastAmbos analistas coinciden en que, a pesar de que el perfil ideológico del presidente electo Kast haga pensar en un alineamiento con EEUU a partir del 11 de marzo, las cosas pueden no resultar tan sencillas para el nuevo mandatario chileno.De hecho, el propio Kast evitó ser categórico al ser consultado por la prensa chilena sobre las sanciones y la tensión con el Gobierno estadounidense. "Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona a tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando", respondió en rueda de prensa.Rubiños Cea remarcó que, a dos semanas de asumir el Gobierno, Kast y su gabinete "tendrán que evaluar el peso de la autonomía estratégica que puede tener Chile". Así las cosas, advirtió que, si bien es poco probable que el nuevo presidente tome una postura de confrontación a Washington, "debe tener cuidado de no romper la interdependencia económica con China", el mayor socio comercial chileno.En ese sentido, Aranda advirtió que dejar de lado a China y el resto de Asia como socios comerciales "va a tener una consecuencia muy grande para Chile" debido a la importancia comercial que estos países tienen actualmente en la economía chilena. "Y yo no sé si EEUU está dispuesto, de alguna manera, a llenar ese espacio comercial", contrapuso.Para el experto, Kast marcará "un realineamiento en favor de EEUU" que ya se expresa, por ejemplo, en su participación en la próxima cumbre Shield of the Americas (Escudo de las Américas), que incluirá a varios de los presidentes latinoamericanos cercanos ideológicamente a Donald Trump. No obstante, haber conformado "un gabinete poco político y muy tecnocrático" podría favorecer que, en última instancia, Chile mantenga los vínculos comerciales con el gigante asiático que son vitales para su economía.

