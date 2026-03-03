Mundo
Obligado a tener logros contra el crimen, Kast reúne a sus ministros de seguridad antes de asumir
Obligado a tener logros contra el crimen, Kast reúne a sus ministros de seguridad antes de asumir
Aunque aún no asumió el Gobierno, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reunió a un inédito Comité de Seguridad que reúne a sus ministros de... 03.03.2026, Sputnik Mundo
chile
Obligado a tener logros contra el crimen, Kast reúne a sus ministros de seguridad antes de asumir

04:35 GMT 03.03.2026 (actualizado: 05:54 GMT 03.03.2026)
José Antonio Kast, presidente electo de Chile
José Antonio Kast, presidente electo de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Aunque aún no asumió el Gobierno, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reunió a un inédito Comité de Seguridad que reúne a sus ministros de Defensa, Seguridad y Justicia. Expertos afirmaron a Sputnik que el mandatario busca dar "un golpe de timón", aunque puede convertirse en "esclavo de las expectativas" que genera.
Kast reunió el primer lunes de marzo a su Comité de Seguridad, una instancia que nuclea a sus ministros de Seguridad, Defensa, Justicia e Interior, con la intención de coordinar medidas en materia de seguridad pública.
"La seguridad será prioridad del próximo Gobierno y eje central de su gestión", comunicó el comando de Kast luego del encuentro, que sirvió de antesala para reuniones semanales que se darán a partir del 11 de marzo en el propio Palacio de La Moneda. Si bien el equipo del mandatario electo no divulgó la agenda concreta del encuentro, medios chilenos consignan que las políticas de migración, cárceles y nuevas estrategias de prevención del delito estuvieron entre los temas abordados.
En diálogo con Sputnik, el experto chileno en seguridad Eduardo Labarca consideró que la reunión del comité se vuelve relevante a la luz de que atender los problemas de seguridad es una de las promesas principales que llevaron a Kast al Gobierno, lo que hace que busque "tener acciones concretas en los primeros noventa o cien días de Gobierno".

"Es una muy buena señal que los ministros se reúnan porque no están esperando a asumir sus funciones para trabajar, de manera que cuando tomen su cargo van a tener metas para poder ejercer. Incluso hay ministros que han dicho que, si no logran lo que se han propuesto, van a dar un paso al costado", valoró el experto y exintegrante de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Labarca remarcó que, si bien las estadísticas indican que Chile está lejos de ser de los países más inseguros de Sudamérica, la naturaleza criminal del país se ha modificado, introduciendo nuevas figuras como los secuestros o los crímenes por encargo.
"Hoy día se necesita una respuesta rápida porque efectivamente lo que se está viviendo en las grandes urbes como Santiago, Concepción o Valparaíso es que la delincuencia está desbordada", advirtió.
El experto elogió el perfil más técnico que político del nuevo Comité de Seguridad, especialmente el nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, que durante sus años en el Ministerio Público investigó la acción del crimen organizado en el norte chileno. Por eso, el experto consideró que la política de seguridad de Kast puede significar "un golpe de timón" que haga énfasis en "la investigación, la prevención y el trabajo de Gendarmería en las cárceles".

Los puntos medulares

Para el consultor en seguridad, la migración irregular será uno de los temas claves entre las primeras medidas, ya que los pasos de frontera irregulares han permitido "el ingreso irregular de personas que, de una u otra manera, el crimen organizado toma".

"Considero que, efectivamente, en estos primeros 100 días de Gobierno de José Antonio Kast va a haber un fuerte trabajo en las fronteras, un posicionamiento diferente a este letargo, entre comillas, que se ha visto hasta hoy", comentó.

También consultado por Sputnik, el politólogo Marcelo Mella opinó que la conformación de un Comité de Seguridad esconde que el presidente electo es "de alguna manera esclavo de las expectativas que él mismo contribuyó a crear", al sustentar gran parte de su campaña política en los problemas de seguridad que atraviesa el país sudamericano.

"Este comité de seguridad es, en primer lugar, una señal comunicacional para responder a este clima de temor exacerbado en la opinión pública frente al delito y el crimen organizado. Pero, en segundo lugar, podría tener una utilidad práctica en la medida que permite una coordinación más fina de algunos ministerios que participan en el tema de la seguridad definitivamente", sostuvo.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban durante una visita a Budapest en febrero de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 06.02.2026
América Latina
Kast explora las fórmulas de Orban y Meloni contra la inmigración: ¿son aplicables en Chile?
6 de febrero, 23:42 GMT
Mella explicó que Kast se encontrará durante su primer semestre de gestión con "legislación heredada" de la gestión de Gabriel Boric, por lo que su equipo de seguridad deberá discernir si apoya algunas de esas iniciativas —como una reciente reforma de Gendarmería para que dejen de encargarse de la rehabilitación en las cárceles— o busca implementar medidas desde cero, lo que podría retrasar algunos logros.
Para el politólogo, las expectativas generadas por Kast en la campaña, tanto en el combate al crimen organizado como en materia migratoria y hasta económica, hacen que su primer semestre de Gobierno pueda ser "muy riesgoso en términos del desgaste que puede tener". A eso se suma las dificultades que, con la correlación de fuerzas actual en el Congreso, pueda encontrar trabas a la hora de aprobar leyes.
En ese sentido, consideró que haber escogido un gabinete principalmente de "independientes" puede jugarle en contra a la hora de conseguir apoyos en el Congreso, incluso de sectores que puedan parecer afines, como sectores de la derecha tradicional, como Chile Vamos o la UDI o incluso el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser.
