Putin: Rusia podría detener los suministros de gas a Europa "ahora mismo" | Video

El presidente ruso admitió la posibilidad de que Rusia suspenda el suministro de gas a los mercados europeos ahora, y no dentro de un mes como pretende la Unión Europea, y que se oriente hacia mercados más prometedores. Asimismo, criticó el reciente ataque de Ucrania contra petrolero ruso en el mar Mediterráneo, calificándolo de terrorista.
"Ahora se están abriendo otros mercados. Y tal vez nos convenga más dejar de abastecer al mercado europeo ahora mismo. Orientarnos a los mercados que se están abriendo y afianzarnos en ellos", sugirió.
En palabras de Putin, el aumento de los precios del gas en Europa se debe, entre otras cosas, a las políticas erróneas de Bruselas a largo de los años. Como destacó el mandatario, la subida de los precios del petróleo está relacionada, en parte, con las restricciones impuestas al crudo ruso.
Por otra parte, Moscú continuará suministrando recursos energéticos a los países que se mantengan como socios confiables, entre ellos Eslovaquia y Hungría, sostuvo.
Terrorismo de Kiev
Putin calificó como terrorista el ataque contra un metanero ruso en el mar Mediterráneo.
Horas antes, el Ministerio de Transporte ruso informó que el buque fue atacado el 3 de marzo por drones navales ucranianos en las inmediaciones de las aguas territoriales de Malta.
"Se trata de un ataque terrorista. No es la primera vez que nos enfrentamos a hechos de este tipo", subrayó el jefe de Estado ruso.
Ucrania, prosigió, con el apoyo de agencias de inteligencia occidentales, prepara sabotajes contra oleoductos en el fondo del mar Negro.
"Según la información de que disponen nuestras agencias de inteligencia, al igual que en su día se voló Nord Stream, ahora se está preparando en Kiev una operación para volar Blue Stream y TurkStream con el apoyo de ciertas agencias de inteligencia occidentales", detalló.
Las intenciones de hacer explotar los gasoductos en el fondo del mar Negro son un "juego muy peligroso" por parte de Ucrania, advirtió.
En tal contextó, Kiev muerde la mano que le da de comer —la de la UE— creando para el bloque europeo un problema tras otro, observó Putin.