URGENTE: Rusia detecta intentos de Kiev preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream — el Kremlin
10:11 GMT 27.02.2026
Noticia en desarrollo
Los servicios especiales de Rusia registran intentos de Kiev de preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
