https://noticiaslatam.lat/20260227/rusia-detecta-intentos-de-kiev-preparar-sabotajes-en-los-gasoductos-blue-stream-y-turkstream-1171850835.html
Rusia detecta intentos de Kiev preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream
Rusia detecta intentos de Kiev preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream
Sputnik Mundo
Los servicios especiales de Rusia registran intentos de Kiev de preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream, informó el portavoz del Kremlin... 27.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-27T10:11+0000
2026-02-27T10:11+0000
2026-02-27T10:11+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1d/1170850540_0:36:800:486_1920x0_80_0_0_6c0c0e4a4fab863bf4651f3197175839.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1d/1170850540_53:0:748:521_1920x0_80_0_0_8b8096278d415703b55addc749079ca5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
Rusia detecta intentos de Kiev preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream
Noticia en desarrollo
Los servicios especiales de Rusia registran intentos de Kiev de preparar sabotajes en los gasoductos Blue Stream y TurkStream, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.