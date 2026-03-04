"Merecemos vivir en paz": Venezuela conmemora dos meses del secuestro de Maduro y exige su liberación

https://noticiaslatam.lat/20260304/merecemos-vivir-en-paz-venezuela-conmemora-dos-meses-del-secuestro-de-maduro-y-exige-su-liberacion-1172076266.html

Caracas se vistió de banderas tricolores para conmemorar los dos meses del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a manos de... 04.03.2026

La masiva movilización, que partió desde el Parque del Oeste "Alí Primera", no solo exigió el retorno del mandatario legítimo, sino que también sirvió de termómetro para medir el pulso de un país que, en sesenta días, ha pasado del shock inicial a una recomposición política y diplomática forzada por las circunstancias.Apuesta por la pazLa manifestación tuvo un marcado tono de lucha y memoria histórica. El cantautor venezolano, Alí Alejandro Primera, presente en la movilización, recordó que la paz es el principal activo de la nación. "Caracas marcha 60 días después del secuestro de nuestro presidente Maduro, quien legítimamente se dio a través de las elecciones. Marcha porque la paz es un tesoro", declaró.Para Mervin Maldonado, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la movilización es una constante que no se ha detenido desde aquel fatídico 3 de enero.Maldonado destacó la capilaridad del movimiento: "En los 24 estados de Venezuela, el pueblo está movilizado con mucha conciencia, con fuerza y, sobre todo, con amor, el amor por la patria, por la historia y la Revolución. Desde aquí apoyamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a quien le ha tocado una tarea muy fuerte. Venezuela no se arrodilla, es un pueblo valiente".Voces más jóvenes como la de Natali Pérez insistieron en la necesidad de mantener viva la memoria internacional."Marchamos para que el mundo no se olvide de que tenemos a nuestro presidente secuestrado. Y porque en estos momentos tan complejos de la humanidad, hay que decir que todos merecemos vivir en paz".Por su parte, Leonel Ruiz, quien también concurrió a la movilización definió el evento como un acto de afirmación: "Desde la combativa Caracas estamos en la marcha conmemorativa de la repudiable agresión que sufriera nuestro país por parte de Estados Unidos".La batalla de las narrativas Mientras las calles de Caracas se desarrollaban estas muestras de rechazo al secuestro del Maduro y Flores, en el plano mediático se desataba una nueva ofensiva contra la dirigencia venezolana.La agencia Reuters publicó en su pódcast matutino Reuters World News, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una acusación formal contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.Sin embargo, la reacción no se hizo esperar y, significativamente, no vino solo de Caracas. De manera inusual, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, utilizó su cuenta en la red social X para desmentir categóricamente la información."Totalmente falso de @reuters. No entiendo cómo una noticia tan falsa llega a la publicación", escribió Blanche, mientras que la dependencia se negó a ofrecer comentarios oficiales sobre la nota. Pese al desmentido de la propia administración estadounidense, el medio se mantuvo en su postura.En paralelo, el Gobierno venezolano activó su maquinaria de respuesta rápida. La cuenta oficial "Miraflores al Momento", a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, calificó la nota de la agencia británica como una "noticia falsa" y parte de una operación de guerra psicológica."Desmentimos la matriz de opinión difundida por Reuters que busca criminalizar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez", indicó el comunicado oficial, que acusó a la agencia de prestarse a "una nueva arremetida mediática" para justificar las acciones unilaterales de Washington.Este cruce de versiones ejemplifica a la perfección que los ataques contra Venezuela no solo se libran en el terreno físico o diplomático.Una pugna informativaComo advirtió un reciente análisis de Sputnik, la "triada perfecta" de la desinformación opera a pleno rendimiento. La inteligencia artificial, las fake news y la explotación de "miedos históricos" forman parte de una guerra informativa destinada a erosionar la credibilidad de la presidenta encargada y del gobierno revolucionario.Desde acusaciones de vínculos con el narcotráfico hasta supuestas conspiraciones internas, las corporaciones mediáticas occidentales han lanzado una avalancha de desinformación. El caso de la supuesta acusación fantasma contra Rodríguez —desmentida incluso por el número dos de la fiscalía estadounidense— revela los mecanismos de esta ingeniería digital: se lanza un rumor, se amplifica globalmente y, aunque sea falso, la duda queda sembrada en el imaginario colectivo.Caracas ha respondido a través de la cuenta "Miraflores al Momento", desmintiendo punto por punto estas narrativas, que no son más que un intento de justificar la agresión y mantener la amenaza sobre la dirigencia venezolana.Dos meses después del ataque, Venezuela se encuentra en una encrucijada. La presión de la calle y la compleja red de intereses geopolíticos dibujan un panorama incierto, donde la liberación de Maduro se ha convertido en el símbolo inequívoco de la dignidad nacional, frente a lo que consideran el más reciente golpe del imperialismo en la región latinoamericana.

