Venezuela ante la tormenta perfecta: precios del petróleo en alza, pero con ingresos condicionados por EEUU

La escalada bélica desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha desestabilizado el tablero energético global. 03.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-03T00:45+0000

2026-03-03T00:45+0000

2026-03-03T01:38+0000

El estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y gas natural licuado (GNL) mundial, se ha convertido en el epicentro de una crisis que, según analistas consultados por Sputnik, podría llevar el precio del barril Brent hasta los 140 dólares en los próximos meses.Asimismo, podría generar efectos colaterales, incluida una potencial ventana de oportunidad para Venezuela pese a las sanciones que pesan sobre su industria.El asesinato del ayatolá Alí Jameneí no solo ha profundizado la confrontación en Oriente Medio, sino que ha inyectado una dosis de alta incertidumbre para los mercados energéticos. La respuesta iraní, que incluyó el bombardeo a diferentes bases militares estadounidense en la región con bajas mortales y el ataque a buques petroleros en el estrecho de Ormuz, ha elevado la prima de riesgo a niveles no vistos en los últimos años.La amenaza al flujo energéticoPara entender las dimensiones de este shock y su impacto en la economía global y en países como Venezuela, Sputnik entrevistó al ingeniero de petróleo Luis Prieto y al experto en geopolítica del petróleo Miguel Jaimes. Coinciden en que el conflicto ha entrado en una fase de no retorno, con consecuencias directas sobre el precio de los hidrocarburos.El frente gasífero es, si cabe, aún más sensible. Catar, el segundo exportador mundial de GNL, moviliza casi la totalidad de su producción a través de Ormuz. Prieto explica que una interrupción, aunque sea parcial, desencadenaría un efecto dominó: "Se elevarían los costos de seguros marítimos, se reducirían las frecuencias de buques y se presionarían los precios spot". En Asia, esto se traduciría en incrementos temporales de tarifas eléctricas y mayores costos industriales.Europa tampoco sería una isla en esta tormenta. Economías como Italia, Bélgica y Polonia, activas participantes en el mercado global de GNL, sentirían la presión. La nueva ecuación del precioLa escalada actual difiere de conflictos anteriores. Prieto subraya la singularidad del momento. "Anteriormente, en la guerra de los 12 días, el conflicto se detuvo abruptamente. ¿Cuál es la diferencia con este? Ha habido una agresión directa hacia el Gobierno de Irán donde han muerto sus autoridades principales, entre ellos el ayatolá, y esto genera una respuesta contundente".En este contexto, Prieto realiza sus cálculos: "El barril de petróleo pudiese llegar a 140 dólares en cuestión de tres o cuatro 4 meses, pero va a seguir estando al alza". Esta proyección se alinea con las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien advirtió que la lucha no será fácil ni corta.Por su parte, Jaimes aporta una perspectiva histórica. Recuerda que "el precio se ha experimentado en alza a partir del conflicto", citando la guerra de Yom Kippur en 1973, que dio paso a una "década de oro para los países petroleros". Para el experto, la clave de la profundidad del conflicto actual reside en que: "El asesinato del líder espiritual de Irán (…) significa que ya no hay marcha atrás".Jaimes anticipa una pugna regional de amplio espectro. "Irán contraatacó a Estados Unidos en ocho países. Significa que tiene mucha fuerza", afirma, y augura que el precio del petróleo, tras superar inicialmente la barrera de los cien dólares, podría dispararse aún más dependiendo de los niveles de desabastecimiento global.Ante un eventual shock de oferta, la pregunta es si existe un colchón. La OPEP dispone de entre cuatro y cinco millones de barriles diarios de capacidad ociosa, concentrada principalmente en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, Prieto advierte que esta reserva sería "insuficiente para compensar un cierre prolongado" del Estrecho.Una nueva oportunidad En este complejo tablero, Venezuela emerge como un caso particular. Los analistas coinciden en que, como cualquier país petrolero, Caracas se beneficia del aumento del precio del crudo. "El aumento del costo del barril implica un alza de los ingresos", sentencia Prieto. Sin embargo, la pregunta crucial es si podrá capitalizar esta coyuntura estando sujeta a un régimen de sanciones.El especialista identifica un factor diferencial: "Venezuela tiene infraestructura y, por más deteriorada que pudiese estar, es recuperable". Estima que el país podría tener un incremento de alrededor de 400.000 barriles diarios en poco menos de cuatro meses. Esta capacidad de respuesta rápida, sumada a su lejanía geográfica del conflicto, podría generar una "migración de intereses hacia Venezuela".No obstante, el camino no está exento de obstáculos. Prieto señala el marco legal y las licencias estadounidenses como variables determinantes. Jaimes comparte la visión de que el conflicto actuará como un catalizador para la industria nacional. Sostiene que "ponerla a producir, a lo niveles previos a las medidas coercitivas unilaterales, va a demorar unos años, pero las firmas, los contratos, los convenios, las operaciones, las inversiones van a acelerarse muchísimo más tras el conflicto", concluye el especialista.

