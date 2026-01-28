https://noticiaslatam.lat/20260128/el-derecho-internacional-quedo-pulverizado-el-fiscal-general-de-venezuela-llama-al-respeto-del-1170805198.html

"El derecho internacional quedó pulverizado": el fiscal general de Venezuela llama al respeto del derecho y la diplomacia

"El derecho internacional quedó pulverizado": el fiscal general de Venezuela llama al respeto del derecho y la diplomacia

28.01.2026

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, abordó estos y otros temas en una entrevista exclusiva con Sputnik, donde también respaldó el programa de paz de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y elogió el rol de los medios que, como Sputnik, enfrentan la "guerra cognitiva".—¿Cuál es la naturaleza jurídica de este proceso que se le exige al presidente Nicolás Maduro? Lo decimos porque hay mucha confusión y también curiosidad de cómo es que un país secuestra a otro mandatario y lleva adelante un juicio. ¿Cómo ve Venezuela, el aparato jurídico, esto que ocurre en Estados Unidos?— Bueno, en primer lugar, lo que ha ocurrido es un atentado, sin lugar a duda, que ha implosionado, ha hecho pedazos el derecho internacional, que ya venía sufriendo notorias, yo diría, agonías sucesivas, particularmente con los sucesos brutales, terribles, sumamente dolorosos en la Franja de Gaza, donde se ha hecho una limpieza étnica, un exterminio humano jamás visto en los últimos tiempos de este siglo XXI y comparable con la limpieza étnica que hicieron los fascistas de Hitler en la Alemania nazi de los años 40.En ese momento no estaba la Organización de Naciones Unidas durante el episodio brutal de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazifascismo creció. Sin embargo, luego de esa Segunda Guerra Mundial nace la Organización de Naciones Unidas y el mundo abrió las puertas a una esperanza de convivencia humana, de paz, de hermandad, etc. Lamentablemente, ello escaló de una forma totalmente contradictoria, puesto que no se respetó la Declaración Universal de Derechos Humanos que nace el 10 de diciembre de 1948.Vinieron guerras sucesivas brutales en Asia, de Estados Unidos contra Corea, de Estados Unidos contra Vietnam. Nace el Estado sionista Israel para implosionar todo el Oriente Medio y eso fue escalando de una manera tal que, a la caída del Muro de Berlín, eso creció y por eso hay que ver la geopolítica con esta pregunta de esta manera, ya que el derecho internacional empezó a sufrir heridas brutales durante todo este periodo que te menciono. Avanzaban las firmas de tratados vinculantes a la ONU y a otros organismos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como los instrumentos vinculantes a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, teniendo como guía, entre otras cosas, la Carta de Naciones Unidas.Pero, sucesos tras otros, luego de la imposición del mundo unipolar, a partir de finales de los 80, principios de los 90, hubo un punto de quiebre que, si ya había una debilidad tremenda en el derecho internacional, se acrecentó terriblemente. Sucedieron las invasiones y ocupaciones militares en países petroleros de Oriente Medio, particularmente como Irak y Libia, se habla de millones, en el caso de Irak, de muertos producto de la guerra interna para poder hacer petróleo, con el asesinato del jefe de Estado Sadam Huseín, igualmente con Libia, a Muamar Gadafi. Posteriormente, vimos lo que ocurrió con toda la extinción de lo que era el Estado palestino, lanzándolo casi a un 5% de lo que fue su territorio inicial, matando gente año a año, acabando con toda la población palestina, ante los ojos ciegos del mundo entero que no han evitado, que no han podido, ni siquiera han hecho nada para evitar el exterminio o la limpieza étnica de los palestinos.Luego vimos lo que ocurrió en Siria: colocan de presidente a una persona que decapitó cualquier cantidad de víctimas inocentes; él mismo se presentaba con las fotos, degollando a las personas, tenía incluso el estatus global de ser un terrorista criminal mercenario, y de pronto hacen la ocupación militar progresiva en Siria y colocan a este terrorista mundial de presidente. Entonces, obviamente, estos son antecedentes a lo que ha ocurrido en Venezuela el 3 de enero. ¿Qué ocurrió? La síntesis de todo lo brutal de lo anteriormente dicho.¿Por qué? Bueno, primero, porque un presidente tiene inmunidad personal absoluta, eso es lo primero que hay que decir. Y Maduro estaba ejerciendo, sin lugar a duda, la jefatura del Estado venezolano, mantenía relaciones internacionales con muchísimos presidentes, asistía a actividades presidenciales dentro y fuera de Venezuela, no solamente a partir de su llegada a su primera presidencia que gana en elecciones en el 2013, sino las sucesivas oportunidades en que fue electo presidente, incluyendo el 28 de julio del año 2024, pudo verse al presidente Nicolás Maduro firmando convenios con países del mundo, incluso manteniendo relaciones diplomáticas con intermediarios de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo más reciente, todo el mundo lo conoció, el emisario que mandó Donald Trump, (Richard) Grenell, varias veces estuvo en Venezuela, hubo hasta una llamada telefónica cordial con el presidente Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump, que iba a culminar con una reunión bilateral y ocurre el fatídico 3 de enero con un bombardeo jamás visto para secuestrar a un presidente, con más de 100 fallecidos entre civiles y militares, personas inocentes que en ese momento dormían en sus casas, en sus zonas residenciales y vieron acabar sus vidas sin ningún sentido apenas empezando el año.Y, obviamente, lo primero que hay que decir es que allí quedó pulverizado el derecho internacional, en tanto que se está ahora juzgando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la primera dama diputada electa en Venezuela, en Estados Unidos. No lo está juzgando un tribunal internacional; si fuese ese el caso, que no lo pudiera hacer en tanto que un presidente en funciones goza de inmunidad personal absoluta, eso está establecido en el derecho internacional, es lo primero. No lo está juzgando un tribunal internacional, sino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por eso es una aberración jurídica que la gente tiene que entender muy bien, que no tiene antecedentes en ningún lugar del mundo; esto nunca había ocurrido en los términos que estoy aquí narrando.Bombardear un país, ametrallarlo con misiles, con helicópteros artillados, lanzando bombas, matando gente inocente para secuestrar al presidente y a su esposa, la primera dama. Y posteriormente he tenido oportunidad de saber cosas que están en el expediente, acusaciones totalmente falsas, inconexas, incoherentes; es como un corta, copia y pega de fake news que aparecen en redes, con una narrativa totalmente desordenada, descoordinada, donde primero se decía que iba a ser procesado por ser Nicolás Maduro el jefe del cartel de los Soles, y el propio Departamento de Justicia luego dice que no existe tal cartel, que el cartel no es real. De ser eso así, si esa fue la principal línea, entre comillas, de falsa investigación, debe ser liberado antes de la audiencia que va a ocurrir en marzo con su esposa, por todo lo inconexo que te menciono, más otras cosas totalmente al margen de la realidad.El tren de Aragua, por ejemplo, no existe en Venezuela ni en el mundo. ¿En qué sentido no existe? Que ha sido desmantelado en Venezuela. Aquí hay casi 100 personas, miembros de ese grupo desmantelado, detenidas. Otros están prófugos de la justicia. Ah, pero entonces ocurre que un venezolano, como puede ocurrir con un italiano, un estadounidense, un chino, un personaje de cualquier nacionalidad, comete, póngase usted, un delito en cualquier lugar en Estados Unidos o América e inmediatamente dicen que pertenece al tren de Aragua. ¿Para qué? Para favorecer esta narrativa que se hizo durante años y terminar de ejecutar esta acción brutal al margen de la ley que no tiene asidero jurídico y por ello te concluyo, es un juicio absolutamente político, que no tiene medios de prueba, que no tiene experticia, que no tiene ninguna razón con la realidad jurídica del derecho internacional, ni siquiera del propio derecho de Estados Unidos, porque la constitución de Estados Unidos prohíbe, a pesar de que le da poderes de guerra a un jefe de Estado, que la acción se haga sin el consentimiento del Congreso de Estados Unidos y sin que el país esté en guerra con una nación. Venezuela no estaba en guerra con Estados Unidos para nada, más bien tenía relaciones que todo el mundo conoce a nivel petrolero, a pesar de todas esas sanciones terribles que hemos vivido.¿Qué puedo entonces yo proponer? ¿Qué puedo yo, como fiscal general de la República, decir como presidente del Poder Ciudadano en Venezuela? Que se restablezca la diplomacia de paz, que existan los canales regulares de diálogo entre dos naciones que pueden tener diferencias políticas o ideológicas, pero que necesitan, obviamente, siendo parte del hemisferio occidental y teniendo relaciones en materia petrolera desde hace décadas, que vuelvan las instancias para que todo transcurra como en efecto estamos nosotros apoyando que ocurra a la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, para que esto tenga un mejor mañana.—Uno de los hechos del diálogo político es la excarcelación de algunos políticos incursos en delitos. Estaban privados de libertad. La propia mandataria encargada y el presidente de la Asamblea Nacional destacaron que, en un gesto unilateral de Venezuela, un gesto de buena voluntad, se ha llevado adelante una serie de excarcelaciones. ¿Queríamos saber el estatus de dicho proceso o cómo avanza?—Bueno, sí. En primer lugar, decir que las revisiones de medidas en base a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, de la cual formamos parte como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea Constituyente, más todas las leyes que a partir de allí se han ido dictando, se han ido aprobando, han permitido en Venezuela un derecho humano, un juicio justo, un debido proceso con mayores garantías de lo que pudo haber ocurrido en décadas pasadas. Lo que ha ocurrido en Venezuela a ese nivel no se vio ni en la tiranía de Juan Vicente Gómez, ni en la dictadura de Pérez Jiménez, ni en el terrorismo de Estado que se impuso en Venezuela durante las décadas de los años 60, 70, 80 y 90, bajo los gobiernos de AD y COPEI, donde la Constitución del 61 era letra muerta absolutamente. Muy escasa vez, en un ínfimo porcentaje, pudo haber sido respetada dicha Constitución durante cuatro décadas.Por lo tanto, no es un hecho excepcional. No debe verse como algo asombrosamente imposible de creer que se hayan y se estén realizando revisiones de medidas, puesto que esto ha sido una política que incluso impulsó el presidente Hugo Chávez luego de ser víctima de un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002. Recordemos que él abrió las puertas para la convivencia, para la paz democrática. Hubo un referéndum que de revocatorio se convirtió en aprobatorio, hubo elecciones de gobernadores y alcaldes sucesivamente, luego presidenciales en el año 2006, y a partir del 2002 al 2006 pudimos ver todo esto. Una extraordinaria búsqueda de la paz, de la convivencia, y eso lo hizo el presidente Hugo Chávez y lo siguió haciendo durante su periodo de gobierno. Nicolás Maduro continuó esa misma política de Estado durante todo su mandato. Yo invito a que vayan a las fuentes abiertas y vean cuántos comunicados publicó el Ministerio Público difundiendo de manera consecutiva a partir del 2017, por ejemplo, excarcelaciones o revisiones de medidas, medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad. Yo quiero que la gente lo tenga claro.Recientemente, después del 28 de julio del año 2024, aquí hubo una búsqueda de reeditar los embriones de guerra civil del 2014-2017. Quemaron edificios, mataron gente, personas encapuchadas, drogadas, enloquecidas. Fue terrible, se ocasionaron 28 muertos, centenares de heridos. Tuvo que actuar la justicia. Sin embargo, se han revisado casos a partir del propio 2024; yo quiero que quede claro eso, del propio 2025, casos vinculados a ese momento brutal que vivió la patria venezolana y que pudo haber desencadenado una guerra civil. Se dictaron en ese periodo un aproximado de casi 2.000 revisiones de medidas, ¿o es que eso la gente no lo quiere recordar?Recientemente, el día 24 y 31 de diciembre, entre el 24 y el 31 de diciembre, fecha de Navidad, el presidente Nicolás Maduro auspició, apoyó que el sistema de justicia venezolano, a través del Ministerio Público, como titular de la acción penal, solicitara 194 revisiones de medidas. Estamos hablando del 24 al 31, bajo esa búsqueda de una convivencia, de un diálogo entre factores contrarios, a pesar de que muchas de estas personas tuvieron responsabilidades en actuaciones violentas. Posteriormente, quiero recordar que entre enero, todos estos días de enero, la primera semana de enero hasta ahorita, si tú sumas desde el 24 de enero, corrijo, desde el 24 de diciembre al 24 de enero, se han realizado aproximadamente unas 650 excarcelaciones, producto de esto que te estoy mencionando, de estas revisiones de medidas, ¿para qué? Para que haya una conciencia de la paz, que no se recurra más a la violencia, hasta quemando edificios, matando gente sin necesidad, y eso muestra la extraordinaria buena voluntad, tanto del presidente Nicolás Maduro como en su momento del presidente Hugo Chávez, como lo está haciendo la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez.—La presidenta encargada ha hecho un llamado a conformar una comisión para lanzar un programa de convivencia ciudadana. ¿Cuál es su mensaje como presidente de un poder tan importante como el Poder Moral para todos los sectores que hacen vida política en la República, en función de colaborar y de coadyuvar a esa convivencia ciudadana?—Bueno, mira, yo creo que es lo mejor que puede ocurrir en este momento, sin lugar a dudas. Tú sabes lo grandioso que es que, a pesar de lo trágico que ocurrió el 3 de enero, la conciencia del pueblo venezolano, la conciencia de los poderes públicos, la conciencia de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, de todos quienes lideramos poderes públicos en este país, más instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, más la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más las fuerzas policiales para mantener la paz. Eso ha sido una hazaña. Porque pudo haber ocurrido una escalada de violencia que hubiese trascendido de una manera brutal y fatídica y, afortunadamente, no ocurrió. Eso es lo mejor que puedo yo decir ahora. O sea, Venezuela se mantuvo firme, unida por la paz. Y ahora eso hay que consolidarlo. ¿Cómo? A través del programa para la convivencia democrática y la paz que ha creado, que ha promovido, que está construyendo el gobierno de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, con el apoyo de todas las instituciones del Estado.Porque todo el hemisferio occidental está amenazado. Nosotros tenemos que ser ejemplo de la paz. Fíjate, han amenazado a Colombia, han amenazado a México, han amenazado a Panamá, han amenazado a Canadá, han amenazado Groenlandia, amenazan a Rusia, China. En Oriente Medio no podemos vivir así. A Irán, yo creo que es el momento y ojalá ocurra esa circunstancia donde todo sea dirimido, las diferencias, por la vía de una mesa de diálogo, de acuerdos, donde las partes tengan esa oportunidad de salir vencedores para favorecer a nuestro pueblo y que no sea jamás y nunca la guerra quien dicte, quien oriente cuál va a ser el destino y el futuro de los pueblos del planeta.—¿Qué le parece a usted la acción, la actividad de Sputnik que trata precisamente de llevar la visión del sur global y de otros pueblos?—Mira, yo felicito enormemente esta importantísima agencia de noticias mundial. Los he podido conocer tanto en Venezuela como en otros lugares. En Venezuela, en América Latina, en actividades en que he estado, particularmente cuando era defensor del pueblo. Y ahora, como fiscal general de la República en Rusia, he podido tener contacto directo, al igual que con ustedes acá en Venezuela, con este importante medio de comunicación mundial. Y me parece extraordinaria la manera de cómo presentan las noticias para enfrentar la guerra cognitiva de una verdad impuesta sin que haya ni siquiera matices. No puede ser que la verdad termine siendo tiroteada, vendida al mejor postor, convertida en mentira para favorecer narrativas falsas de dominio imperial.En este caso, Sputnik ha hecho un gran esfuerzo, no solamente en televisión, en redes, en sus páginas, para mostrar diversas versiones de una realidad, pero que apunten ¿a qué? A la verdad, que apunten al debate, que la gente cuando lea, vea la noticia, discuta, dialogue. Yo creo que es un gran trabajo que felicito de verdad, tanto aquí en Venezuela como en el mundo.

