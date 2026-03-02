https://noticiaslatam.lat/20260302/moscu-lamenta-que-la-situacion-en-oriente-medio-haya-derivado-en-una-agresion-directa-senalan-desde-1172005110.html
El Kremlin lamenta que la situación en Oriente Medio haya derivado en una agresión directa
El Kremlin lamenta que la situación en Oriente Medio haya derivado en una agresión directa
02.03.2026
Añadió que el mandatario ruso, Vladímir Putin, mantendrá hoy una conversación telefónica internacional sobre la situación iraní. El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas civiles murieron, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.
irán
eeuu
09:34 GMT 02.03.2026 (actualizado: 10:54 GMT 02.03.2026)
Rusia expresa su decepción porque, ante la información sobre progresos en las negociaciones entre EEUU e Irán, "la situación ha degenerado hasta una agresión directa", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Además, agregó que Moscú está en contacto permanente con Teherán.
"Respecto a las negociaciones que se desarrollaban con la mediación de Omán entre Estados Unidos e Irán, por supuesto, podemos expresar una profunda decepción por el hecho de que, pese a la información sobre un avance significativo en esas conversaciones, la situación terminó degenerando en una agresión directa", afirmó Dmitri Peskov ante los periodistas.
Añadió que el mandatario ruso, Vladímir Putin, mantendrá hoy una conversación telefónica internacional sobre la situación iraní.
"Por supuesto, analizamos la situación y sacamos las conclusiones correspondientes, pero seguimos trabajando en lo que está en nuestros intereses", aseveró el vocero al responder sobre las conclusiones de Moscú después de que Washington optara por la vía de la guerra contra Teherán.
El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque
a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.
Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.
Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas civiles murieron, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí
y varios altos cargos militares.