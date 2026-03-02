https://noticiaslatam.lat/20260302/moscu-lamenta-que-la-situacion-en-oriente-medio-haya-derivado-en-una-agresion-directa-senalan-desde-1172005110.html

El Kremlin lamenta que la situación en Oriente Medio haya derivado en una agresión directa

El Kremlin lamenta que la situación en Oriente Medio haya derivado en una agresión directa

Sputnik Mundo

Rusia expresa su decepción porque, ante la información sobre progresos en las negociaciones entre EEUU e Irán, "la situación ha degenerado hasta una agresión... 02.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-02T09:34+0000

2026-03-02T09:34+0000

2026-03-02T10:54+0000

internacional

seguridad

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

kremlin

🌍 oriente medio

irán

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1c/1170808801_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a62551a47693408f629c4dd6bb1f7df6.jpg

Añadió que el mandatario ruso, Vladímir Putin, mantendrá hoy una conversación telefónica internacional sobre la situación iraní. El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas civiles murieron, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.

https://noticiaslatam.lat/20260302/1172000315.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, kremlin, 🌍 oriente medio, irán, eeuu