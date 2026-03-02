https://noticiaslatam.lat/20260302/iran-ataco-la-oficina-de-netanyahu-cuyo-destino-sigue-siendo-desconocido-informa-el-cgri-1172006908.html
Irán afirma haber atacado la oficina del primer ministro de Israel
Irán afirma haber atacado la oficina del primer ministro de Israel
Irán atacó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informaron los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El destino del... 02.03.2026, Sputnik Mundo
El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas murieron, entre ellos civiles, el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.
Irán afirma haber atacado la oficina del primer ministro de Israel
10:04 GMT 02.03.2026 (actualizado: 11:14 GMT 02.03.2026)
Irán atacó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informaron los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El destino del mandatario de Israel sigue siendo desconocido, detallaron.
"En el marco de la décima oleada de la Operación Promesa Verdadera IV, la oficina del primer ministro de este régimen criminal [Netanyahu], así como el emplazamiento del comandante de la Fuerza Aérea de su Ejército [Tomer Bar], fueron alcanzados por misiles Kheibar", señala el comunicado citado por la televisión estatal de Irán.
Los ataques con misiles iraníes contra los territorios ocupados durante la décima oleada se centraron en el complejo "del Gobierno sionista", detalla. Los resultados de estos ataques e información adicional se anunciarán más adelante.
El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque
a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.
Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.
Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas
murieron, entre ellos civiles, el ayatolá Alí Jameneí
y varios altos cargos militares.