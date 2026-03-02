https://noticiaslatam.lat/20260302/iran-ataco-la-oficina-de-netanyahu-cuyo-destino-sigue-siendo-desconocido-informa-el-cgri-1172006908.html

Irán afirma haber atacado la oficina del primer ministro de Israel

Los ataques con misiles iraníes contra los territorios ocupados durante la décima oleada se centraron en el complejo "del Gobierno sionista", detalla. Los resultados de estos ataques e información adicional se anunciarán más adelante.El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas murieron, entre ellos civiles, el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.

