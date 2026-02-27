https://noticiaslatam.lat/20260227/rusia-libera-4-localidades-y-abate-hasta-8725-soldados-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1171854140.html

Rusia libera 4 localidades y abate hasta 8.725 soldados ucranianos en una semana de combates

El Ejército de Rusia liberó las localidades de Gráfskoye, en la región de Járkov, Kárpovka, en la república popular de Donetsk, Krasnoznámenka, en la región de Dnepropetrovsk, así como Rizdvianka, en la región de Zaporozhie.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.260 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 940 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 2.205 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 355 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.485 militares.Las tropas rusas llevaron a cabo 2 ataques masivos y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones energéticas, de combustible y de infraestructura de transporte, lugares de producción, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó 22 bombas con kits de guiado y planeo, 50 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 4 misiles Neptun, 5 misiles de crucero Flamingo, al mismo tiempo que derribó 2.041 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

