https://noticiaslatam.lat/20260227/rusia-libera-4-localidades-y-abate-hasta-8725-soldados-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1171854140.html
Rusia libera 4 localidades y abate hasta 8.725 soldados ucranianos en una semana de combates
Rusia libera 4 localidades y abate hasta 8.725 soldados ucranianos en una semana de combates
Sputnik Mundo
El Ejército ruso liberó 4 localidades en varias regiones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de... 27.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-27T14:52+0000
2026-02-27T14:52+0000
2026-02-27T14:52+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171852676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c10dafe55107925c703c25b4e136bec5.jpg
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Gráfskoye, en la región de Járkov, Kárpovka, en la república popular de Donetsk, Krasnoznámenka, en la región de Dnepropetrovsk, así como Rizdvianka, en la región de Zaporozhie.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.260 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 940 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 2.205 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 355 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.485 militares.Las tropas rusas llevaron a cabo 2 ataques masivos y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones energéticas, de combustible y de infraestructura de transporte, lugares de producción, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó 22 bombas con kits de guiado y planeo, 50 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 4 misiles Neptun, 5 misiles de crucero Flamingo, al mismo tiempo que derribó 2.041 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171852676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6d23b092b22939c3bdf7e86cbd93d07.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Rusia libera 4 localidades y abate hasta 8.725 soldados ucranianos en una semana de combates
El Ejército ruso liberó 4 localidades en varias regiones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 8.725 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Gráfskoye, en la región de Járkov, Kárpovka, en la república popular de Donetsk, Krasnoznámenka, en la región de Dnepropetrovsk, así como Rizdvianka, en la región de Zaporozhie.
Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.260 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 940 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 2.205 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 355 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.485 militares.
Las tropas rusas llevaron a cabo 2 ataques masivos y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones energéticas, de combustible y de infraestructura de transporte, lugares de producción, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 22 bombas con kits de guiado y planeo, 50 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 4 misiles Neptun, 5 misiles de crucero Flamingo, al mismo tiempo que derribó 2.041 drones.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 117.806 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 27.911 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.674 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.506 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.388 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.