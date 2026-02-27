Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral
© AP Photo / Rodrigo AbdUn manifestante ondea una bandera durante una marcha de sindicatos y simpatizantes de la oposición contra un proyecto de ley de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei frente al Congreso en Buenos Aires
© AP Photo / Rodrigo Abd
Se anticipa que miles de personas se concentrarán frente al Congreso en Buenos Aires mientras el Senado debate una controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Sputnik te sumerge al lugar de los hechos con una transmisión en vivo.
La manifestación fue organizada por sindicatos y organizaciones sociales, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Asociación de Trabajadores del Estado, que afirman que los cambios comprometerán los derechos de los trabajadores.
Las autoridades anunciaron una gran operación de seguridad en torno a la zona legislativa tras los enfrentamientos ocurridos en manifestaciones anteriores.
El Senado podría aprobar el proyecto de ley este 27 de febrero, lo que permitiría que entrara en vigor antes del inicio de las sesiones ordinarias del próximo mes. El Gobierno sostiene que los cambios son necesarios para impulsar la economía.
¿En qué consiste la iniciativa?
El texto autoriza al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.
La iniciativa del oficialismo también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales o a las trabajadoras de casas particulares.
Se establece además un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente y, como tal, no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.
La propuesta también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.
