Mundo
EN VIVO: Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260227/los-sindicatos-se-movilizan-mientras-el-senado-argentino-se-prepara-para-votar-la-reforma-laboral-1171850935.html
Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral
Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral
Sputnik Mundo
Se anticipa que miles de personas se concentrarán frente al Congreso en Buenos Aires mientras el Senado debate una controvertida reforma laboral impulsada por... 27.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-27T14:37+0000
2026-02-27T14:37+0000
américa latina
argentina
protestas
javier milei
sociedad
buenos aires
asociación de trabajadores del estado (ate)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171852859_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3a178bfbfa08f9a00069fa45627cd6d5.jpg
Sputnik te sumerge al lugar de los hechos con una transmisión en vivo.La manifestación fue organizada por sindicatos y organizaciones sociales, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Asociación de Trabajadores del Estado, que afirman que los cambios comprometerán los derechos de los trabajadores.Las autoridades anunciaron una gran operación de seguridad en torno a la zona legislativa tras los enfrentamientos ocurridos en manifestaciones anteriores. El Senado podría aprobar el proyecto de ley este 27 de febrero, lo que permitiría que entrara en vigor antes del inicio de las sesiones ordinarias del próximo mes. El Gobierno sostiene que los cambios son necesarios para impulsar la economía.¿En qué consiste la iniciativa?
https://noticiaslatam.lat/20260226/se-debate-la-ley-de-glaciares-en-argentina-se-esta-vendiendo-el-agua-de-todos-los-argentinos-1171811394.html
argentina
buenos aires
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171852859_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2f2558a2c18e5dba9e29503f43321854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
argentina, protestas, javier milei, sociedad, buenos aires, asociación de trabajadores del estado (ate)
argentina, protestas, javier milei, sociedad, buenos aires, asociación de trabajadores del estado (ate)

Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral

14:37 GMT 27.02.2026
© AP Photo / Rodrigo AbdUn manifestante ondea una bandera durante una marcha de sindicatos y simpatizantes de la oposición contra un proyecto de ley de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei frente al Congreso en Buenos Aires
Un manifestante ondea una bandera durante una marcha de sindicatos y simpatizantes de la oposición contra un proyecto de ley de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei frente al Congreso en Buenos Aires - Sputnik Mundo, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Rodrigo Abd
Síguenos en
Se anticipa que miles de personas se concentrarán frente al Congreso en Buenos Aires mientras el Senado debate una controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Sputnik te sumerge al lugar de los hechos con una transmisión en vivo.
La manifestación fue organizada por sindicatos y organizaciones sociales, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Asociación de Trabajadores del Estado, que afirman que los cambios comprometerán los derechos de los trabajadores.
Las autoridades anunciaron una gran operación de seguridad en torno a la zona legislativa tras los enfrentamientos ocurridos en manifestaciones anteriores.
El Senado podría aprobar el proyecto de ley este 27 de febrero, lo que permitiría que entrara en vigor antes del inicio de las sesiones ordinarias del próximo mes. El Gobierno sostiene que los cambios son necesarios para impulsar la economía.
Se debate la Ley de Glaciares en Argentina: “Se está vendiendo el agua de todos los argentinos” - Sputnik Mundo, 1920, 26.02.2026
Una mañana por descubrir
Se debate la Ley de Glaciares en Argentina: "Se está vendiendo el agua de todos los argentinos"
ayer, 17:00 GMT

¿En qué consiste la iniciativa?

El texto autoriza al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.
La iniciativa del oficialismo también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales o a las trabajadoras de casas particulares.
Se establece además un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente y, como tal, no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.
La propuesta también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала