Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral

Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral

Se anticipa que miles de personas se concentrarán frente al Congreso en Buenos Aires mientras el Senado debate una controvertida reforma laboral impulsada por... 27.02.2026, Sputnik Mundo

Sputnik te sumerge al lugar de los hechos con una transmisión en vivo.La manifestación fue organizada por sindicatos y organizaciones sociales, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Asociación de Trabajadores del Estado, que afirman que los cambios comprometerán los derechos de los trabajadores.Las autoridades anunciaron una gran operación de seguridad en torno a la zona legislativa tras los enfrentamientos ocurridos en manifestaciones anteriores. El Senado podría aprobar el proyecto de ley este 27 de febrero, lo que permitiría que entrara en vigor antes del inicio de las sesiones ordinarias del próximo mes. El Gobierno sostiene que los cambios son necesarios para impulsar la economía.¿En qué consiste la iniciativa?

