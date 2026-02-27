¿Qué implica la producción récord de granos en China que se logró en 2025?

Mundo
Este logro eleva la disponibilidad de grano per cápita a más de 500 kilogramos, una cifra que, según el medio, trasciende las estadísticas para convertirse en un símbolo de la resiliencia y estabilidad del país asiático frente a las presiones económicas de Washington y las complejidades de la geopolítica global.Para una nación de más de 1.400 millones de habitantes, la seguridad alimentaria es considerada una prioridad absoluta y el "ancla" de su desarrollo general, afirma el medio. Expertos citados en el artículo subrayan que estos dos años consecutivos de crecimiento récord garantizan la estabilidad de los medios de subsistencia de la población, permitiendo que China persiga objetivos de desarrollo de alta calidad sin temor a crisis de suministro básicas.El éxito agrícola chino no es el fruto del azar, sino de una transformación tecnológica profunda y coordinada, explica la nota. En 2025, la tasa de contribución del progreso tecnológico agrícola superó el 64%, resultado de inversiones estratégicas en ciencia y avances en tecnologías clave. Esta soberanía técnica permite al país asegurar que "el cuenco de arroz de China" se llene principalmente con granos de producción propia, reduciendo la dependencia externa.En el contexto internacional, argumenta el Global Times, la autosuficiencia china actúa como un estabilizador para un mercado global de alimentos volátil. Ante conflictos geopolíticos, eventos climáticos extremos e intentos de algunos países por "militarizar" los alimentos mediante manipulaciones de precios y prácticas comerciales monopolísticas, la cosecha abundante de China inyecta certeza y seguridad en el suministro mundial.China, que alimenta a cerca del 20% de la población mundial con solo el 9% de la tierra cultivable del planeta, se reafirma como el mayor productor mundial de granos, sentencia el artículo, asegurando que esta capacidad funciona como un reaseguro ante cualquier forma de presión o acoso externo.La nota destaca además el accionar global de China a través de programas de cooperación Sur-Sur con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), compartiendo tecnología de arroz híbrido en Asia, África y América. Una iniciativa de Pekín busca que otros países en desarrollo alcancen su propia autosuficiencia alimentaria bajo el concepto de prosperidad compartida.
El Global Times abordó en un artículo las implicancias del récord histórico conseguido por el gigante asiático en 2025, que alcanzó una producción de granos de 714,88 millones de toneladas, consolidando su liderazgo tras haber superado el umbral de los 700 millones el año anterior.
Este logro eleva la disponibilidad de grano per cápita a más de 500 kilogramos, una cifra que, según el medio, trasciende las estadísticas para convertirse en un símbolo de la resiliencia y estabilidad del país asiático frente a las presiones económicas de Washington y las complejidades de la geopolítica global.
Para una nación de más de 1.400 millones de habitantes, la seguridad alimentaria es considerada una prioridad absoluta y el "ancla" de su desarrollo general, afirma el medio. Expertos citados en el artículo subrayan que estos dos años consecutivos de crecimiento récord garantizan la estabilidad de los medios de subsistencia de la población, permitiendo que China persiga objetivos de desarrollo de alta calidad sin temor a crisis de suministro básicas.
El éxito agrícola chino no es el fruto del azar, sino de una transformación tecnológica profunda y coordinada, explica la nota. En 2025, la tasa de contribución del progreso tecnológico agrícola superó el 64%, resultado de inversiones estratégicas en ciencia y avances en tecnologías clave. Esta soberanía técnica permite al país asegurar que "el cuenco de arroz de China" se llene principalmente con granos de producción propia, reduciendo la dependencia externa.
En el contexto internacional, argumenta el Global Times, la autosuficiencia china actúa como un estabilizador para un mercado global de alimentos volátil. Ante conflictos geopolíticos, eventos climáticos extremos e intentos de algunos países por "militarizar" los alimentos mediante manipulaciones de precios y prácticas comerciales monopolísticas, la cosecha abundante de China inyecta certeza y seguridad en el suministro mundial.
China, que alimenta a cerca del 20% de la población mundial con solo el 9% de la tierra cultivable del planeta, se reafirma como el mayor productor mundial de granos, sentencia el artículo, asegurando que esta capacidad funciona como un reaseguro ante cualquier forma de presión o acoso externo.
La nota destaca además el accionar global de China a través de programas de cooperación Sur-Sur con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), compartiendo tecnología de arroz híbrido en Asia, África y América. Una iniciativa de Pekín busca que otros países en desarrollo alcancen su propia autosuficiencia alimentaria bajo el concepto de prosperidad compartida.
