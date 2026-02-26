Mundo
El mercado de vehículos eléctricos de China "está lejos de alcanzar un techo"
El mercado de vehículos eléctricos de China "está lejos de alcanzar un techo"
El Global Times analiza un artículo de un medio estadounidense que sugiere que el sector podría estar enfrentando un posible estancamiento en su demanda.
El artículo recuerda que, lejos de contraerse, el mercado de vehículos de energías renovables en China mostró una expansión notable en 2025. Con un incremento del 19,8% en las ventas respecto al año anterior, el sector "demostró una resiliencia que contradice las teorías de saturación", alcanzando los 13,88 millones de unidades vendidas y reforzando su escala a nivel global", señalan.A pesar de una ligera volatilidad experimentada a principios de año, las cifras más recientes sugieren una recuperación inmediata, aclaran. Los datos de ventas minoristas y entregas al por mayor durante el mes de febrero de este año mostraron incrementos de dos dígitos tanto anuales como mensuales, lo que confirma que las fluctuaciones de corto plazo no reflejan una tendencia de declive permanente.Con una tasa de penetración de los vehículos eléctricos del 53,9 % en 2025, el mercado chino ha alcanzado un nivel de madurez importante, pero aún ofrece oportunidades significativas, asegura el medio. La expansión de la infraestructura de carga hacia ciudades más pequeñas y zonas rurales será un motor clave de esa expansión, con planes gubernamentales que buscan alcanzar los 28 millones de puntos de carga para finales de 2027.Además de la infraestructura, el ciclo de reemplazo de vehículos y los avances tecnológicos incentivan a los consumidores a actualizar sus modelos. La evolución hacia vehículos más inteligentes y versátiles está creando una demanda incremental, permitiendo que el mercado se extienda más allá de su base de clientes original mediante la innovación constante.Las proyecciones a largo plazo son optimistas, estimando que la penetración de los vehículos eléctricos superará el 85 % para el año 2040. Aunque existen desafíos inevitables como ajustes en las políticas y ciclos de ventas, admite la nota, los expertos de la industria coinciden en que el potencial de crecimiento sigue siendo sólido y que la trayectoria ascendente se mantendrá firme.Además, el entorno competitivo y abierto de China, en medio de un contexto global cada vez más incierto, ofrece un espacio fértil tanto para fabricantes locales como internacionales. El fortalecimiento de la confianza del consumidor y la sofisticación tecnológica aseguran que el país siga siendo un escenario clave para la innovación automotriz, manteniendo su posición como el mercado de vehículos eléctricos más dinámico del mundo, concluye la nota.
El mercado de vehículos eléctricos de China "está lejos de alcanzar un techo"

El Global Times analiza un artículo de un medio estadounidense que sugiere que el sector podría estar enfrentando un posible estancamiento en su demanda. "El estudio de los volúmenes de producción, rendimiento de las ventas y tasas de penetración muestra que está lejos de alcanzar un techo", afirman.
El artículo recuerda que, lejos de contraerse, el mercado de vehículos de energías renovables en China mostró una expansión notable en 2025. Con un incremento del 19,8% en las ventas respecto al año anterior, el sector "demostró una resiliencia que contradice las teorías de saturación", alcanzando los 13,88 millones de unidades vendidas y reforzando su escala a nivel global", señalan.

A pesar de una ligera volatilidad experimentada a principios de año, las cifras más recientes sugieren una recuperación inmediata, aclaran. Los datos de ventas minoristas y entregas al por mayor durante el mes de febrero de este año mostraron incrementos de dos dígitos tanto anuales como mensuales, lo que confirma que las fluctuaciones de corto plazo no reflejan una tendencia de declive permanente.
Con una tasa de penetración de los vehículos eléctricos del 53,9 % en 2025, el mercado chino ha alcanzado un nivel de madurez importante, pero aún ofrece oportunidades significativas, asegura el medio. La expansión de la infraestructura de carga hacia ciudades más pequeñas y zonas rurales será un motor clave de esa expansión, con planes gubernamentales que buscan alcanzar los 28 millones de puntos de carga para finales de 2027.

Además de la infraestructura, el ciclo de reemplazo de vehículos y los avances tecnológicos incentivan a los consumidores a actualizar sus modelos. La evolución hacia vehículos más inteligentes y versátiles está creando una demanda incremental, permitiendo que el mercado se extienda más allá de su base de clientes original mediante la innovación constante.
Las proyecciones a largo plazo son optimistas, estimando que la penetración de los vehículos eléctricos superará el 85 % para el año 2040. Aunque existen desafíos inevitables como ajustes en las políticas y ciclos de ventas, admite la nota, los expertos de la industria coinciden en que el potencial de crecimiento sigue siendo sólido y que la trayectoria ascendente se mantendrá firme.
Además, el entorno competitivo y abierto de China, en medio de un contexto global cada vez más incierto, ofrece un espacio fértil tanto para fabricantes locales como internacionales. El fortalecimiento de la confianza del consumidor y la sofisticación tecnológica aseguran que el país siga siendo un escenario clave para la innovación automotriz, manteniendo su posición como el mercado de vehículos eléctricos más dinámico del mundo, concluye la nota.
