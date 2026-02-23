https://noticiaslatam.lat/20260223/la-economia-no-se-toca-nuevo-gobierno-de-peru-busca-evitar-grandes-cambios-afirman-analistas-1171709716.html

"La economía no se toca": nuevo Gobierno de Perú busca evitar grandes cambios, afirman analistas

La designación del economista Hernando de Soto como primer ministro puede marcar el perfil que tendrá la gestión del presidente interino de Perú, José María Balcázar, durante los cinco meses que durará su período de Gobierno.Apenas unas horas después de ser confirmado como nuevo mandatario, Balcázar recibió en el Palacio de Gobierno a De Soto, un reconocido economista peruano que fuera director del Banco Central del Perú entre 1978 y 1980, asesor de los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y candidato a presidente en 2021.A través de un comunicado, el Gobierno enfatizó que la designación de De Soto "fortalece el rumbo institucional del Gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes".En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Martín Manco consideró que la designación de De Soto coincide con la necesidad de Balcázar por apuntar por una gestión de transición, al contar con poco tiempo para pensar en cualquier otro tipo de medidas. "No hay mucho tiempo como para articular un Gobierno", aseveró.Para Manco, la elección de De Soto como primer ministro constituye un mensaje de que "lo económico no se toca" y que las decisiones políticas mantendrán "una estructura estable", con la intención de dar cierta "tranquilidad a la población".Una señal a los mercadosTambién consultado por Sputnik, el politólogo Gerardo Távara recordó que Balcázar llega a la Presidencia con 83 años y De Soto asumirá su nuevo cargo con 84 años. Sin proyección política a futuro, las dos figuras del nuevo gobierno deben apostar por la estabilidad para garantizar su permanencia hasta julio."Considero que si mantiene la política económica y el cuoteo o el reparto de ministerios entre los partidos políticos que conforman la coalición de Gobierno desde el Congreso, entonces podría resistir los cinco meses que restan para el cambio [gubernamental], y por lo tanto evitar alguna censura o vacancia", afirmó Távara.En efecto, el analista explicó que, más allá de que Balcázar pertenezca a Perú Libre —mismo partido que llevó a Pedro Castillo (2021-2022) al Gobierno—, este período debería ser interpretado como una "coalición de partidos políticos básicamente de derecha que tienen el control del Congreso desde hace ya algunos años" y que comprende a agrupaciones políticas como Alianza para el Progreso o incluso Fuerza Popular de Keiko Fujimori.Así las cosas, Távara definió a Balcázar como "un político pragmático, más que uno con una ideología clara" que demuestra, con la designación de De Soto como cabeza de su gabinete de ministros, su voluntad de "responder a esa coalición" que sustentó su llegada a la Casa de Pizarro.En el mismo sentido, Manco subrayó que una postura diferente de Balcázar podría haber "espantar a los capitales", algo que el nuevo presidente peruano buscaría evitar para intentar "irse por la puerta grande" de un corto período presidencial. "A los 83 años se le ha cumplido el sueño de ser presidente y quiere no terminar siendo procesado por algún exabrupto", sintetizó.Por ese motivo, Manco desestimó que Balcázar apueste por algunas decisiones polémicas como un posible indulto al expresidente Castillo o apueste por medidas disruptivas en el combate a la criminalidad, una de las cuestiones que más preocupan a los peruanos. En ese sentido, consideró "difícil" que el nuevo presidente pueda articular medidas de seguridad efectivas en el poco tiempo que tiene de Gobierno, salvo que apueste por una "radicalización" que pudiera traerle problemas con organismos internacionales.

