https://noticiaslatam.lat/20260220/el-partido-de-pedro-castillo-vuelve-a-la-presidencia-de-peru-de-la-mano-de-balcazar-1171588997.html
El partido de Pedro Castillo vuelve a la presidencia de Perú de la mano de Balcázar
El partido de Pedro Castillo vuelve a la presidencia de Perú de la mano de Balcázar
Con la destitución de José Jerí, el Congreso eligió a José María Balcázar para continuar la presidencia hasta julio próximo, cuando asumirá la candidatura... 20.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-20T12:05+0000
2026-02-20T12:05+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/14/1171589315_0:0:2823:1589_1920x0_80_0_0_d5274f1576510952028ebfac15c84720.jpg
El Congreso de Perú eligió entre sus legisladores a un nuevo presidente interino, en el marco de una crisis política que ya cumple una década. José María Balcázar, del partido Perú Libre, es el noveno mandatario desde 2016, quien intentará llevar a término su Gobierno de cinco meses. Espera entregar el bastón de mando en julio próximo a quien sea elegido democráticamente en las elecciones generales del 12 de abril, las cuales posiblemente se resolverán en balotaje, ante la falta de preponderancia de alguno de los candidatos.En la última década, el Congreso instaló y retiró a varios presidentes, a partir de acuerdos entre sus 12 partidos, tanto liberales como progresistas. Años atrás, la tendencia política más fuerte entre los congresistas correspondía al fujimorismo, línea del expresidente Alberto Fujimori, cuyo ideario aún persiste en su hija Keiko, quien competirá nuevamente por la presidencia con su partido, Fuerza Popular.Al día siguiente de la elección de Balcázar como presidente, los fujimoristas y los liberales en el Parlamento intercambiaron acusaciones por lo que perciben como una derrota ante los integrantes de Perú Libre, el partido con el cual llegó a la presidencia Pedro Castillo (2021-2022) en las últimas elecciones. El exmandatario cumple una condena de 15 años, acusado de haber intentado dar un golpe de Estado congresal cuando intentó cerrar esta instancia (donde pretendían vacarlo de la presidencia).Legisladores que llegaron al Congreso de la mano de Castillo comentaron a Sputnik que Balcázar no podrá realizar cambios profundos en sus cinco meses de mandato. Su principal trabajo consiste en garantizar la realización de las elecciones generales de abril, en menos de dos meses.En sus primeras declaraciones, el nuevo presidente (de 83 años) aseguró que no cambiará el rumbo económico que tiene el país, que notablemente no se ve afectado por la inestabilidad política reinante. En 2025, el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 3,4%, impulsado sobre todo por la minería, con una inflación del 1,7%.Sobre su pertenencia a Perú Libre, Balcázar se mostró ecuánime: "Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no tengo ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero vieron la votación de anoche: ha sido de todas las bancadas" el apoyo a su postulación.Ascensos y caídasEn octubre pasado fue destituida Dina Boluarte (2022-2025), quien ascendió de vicepresidenta a jefa de Estado con el encarcelamiento de Castillo. Asumió el entonces titular del Congreso, José Jerí, cuyo mandato se limitó a cuatro meses. En los primeros días de Gobierno fue cuestionado por su comportamiento: años atrás fue denunciado por violación. Llegado a la presidencia, dejó de seguir en Instagram a 300 páginas de contenido erótico.En poco tiempo, Jerí, de 39 años, perdió el apoyo del Congreso. La Fiscalía actualmente lo investiga por presunto tráfico de influencias, ya que habría mantenido reuniones privadas (y fuera de su agenda) con empresarios asiáticos. También se analiza el proceso de contratación de al menos cinco jóvenes mujeres (podrían ser 11), quienes accedieron a cargos del Estado luego de tener encuentros privados con el entonces presidente en su despacho.Por ello, el Congreso votó por la censura a Jerí, quien tuvo que dejar el cargo. El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (de Fuerza Popular), rechazó asumir la presidencia de la República ante la falta de consensos en el hemiciclo. El fujimorismo y sus aliados tenían como candidata a María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien no alcanzó el apoyo necesario.En una primera vuelta, entre 113 sufragantes, Balcázar obtuvo 46 votos y Alva 43. Se realizó una segunda ronda de votación, en la cual el legislador de Perú Libre se impuso con 60 papeletas.Para el incremento de votos de Balcázar, fue fundamental el apoyo del congresista Guido Bellido, líder de Podemos Perú, quien también llegó al Congreso con Perú Libre. Con su nueva sigla se postula al Senado. Las elecciones de abril perfilan el regreso del sistema bicameral, eliminado en 1993.En diálogo con Sputnik, Bellido sostuvo que "no se podía continuar con el señor Jerí. Era necesario el cambio y la persona que ha tenido mayores consensos ha sido el actual presidente".Balcázar afirmó que mantendrá a varios ministros del gabinete que dejó Jerí, sobre todo en el área económica. Evaluará a cada uno de ellos en sus primeros días de gobierno.El nuevo presidente cuenta con procesos abiertos por supuestos actos irregulares en su periodo como magistrado. Pero el principal cuestionamiento viene de declaraciones formuladas en 2023, cuando el Congreso trataba una ley para poner fin al matrimonio con menores de edad (que finalmente fue aprobada).En ese momento Balcázar se mostró a favor: "Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de una mujer".En estos días, consultado nuevamente sobre este tema, argumentó que fue malinterpretado y sacado de contexto.En el fujimorismo querían que Jerí siguiera en la presidencia. No confían en un Gobierno nuevamente a cargo de Perú Libre. En la ahora oposición sospechan que Balcázar podría indultar a Pedro Castillo. Pero el nuevo presidente dijo que ese punto no está en su agenda. Además, observó que no hay una sentencia ejecutoriada, ya que el expresidente apeló el fallo en su contra.Este trámite se resolvería en julio. Entonces Balcázar podría declarar su indulto, pero el día 28 de ese mes tendrá que entregar el Gobierno.La imagen de CastilloAnte la caída de Castillo, gran parte de sus aliados le dieron la espalda, también dentro del Congreso. La legisladora Margot Palacios, que también llegó con Perú Libre, defiende la inocencia del expresidente.De hecho, hace campaña en la actualidad para entrar al Senado por Juntos por Perú, con la imagen de Castillo en su material de campaña. "En nuestro país, la derecha nunca ha reconocido a un presidente legítimamente elegido a través de las urnas. Ayer, lamentablemente, se nos ha orillado a elegir entre la corrupción y la impunidad, entre el mal menor o el mal peor", dijo en diálogo con este medio.De la presidencia de Balcázar "esperamos nada, porque no creo que haya cambios estructurales" Se conducirá en este caos con piloto automático", consideró. En ese sentido, evaluó que la actual oposición, aunque perdió la presidencia, "todavía tiene predominio sobre todas las instituciones de la justicia, más el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Entonces no avizoro un cambio real ni estructural en nuestro país".Palacios es congresista por Ayacucho, en el sur de Perú, donde en diciembre de 2022 las fuerzas armadas mataron a 10 personas que participaban de protestas por la detención de Castillo. En ese periodo murieron más de 50 personas en todo el país.La congresista se mostró esperanzada en que Balcázar "garantice el desarrollo normal y transparente de las elecciones. Que se respete el voto popular, porque el pueblo peruano está harto de la derecha que ha gobernado desde las sombras y se ha impuesto desde el Congreso".Una década, nueve presidentesEl último presidente en cumplir su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). Le sucedió Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo de 2018, cuando era inminente su destitución en el Congreso por sus presuntos lazos con el caso Odebrecht.Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió en 2018 para que lo destituyeran en noviembre de 2020, acusado por el Congreso (entonces con mayoría fujimorista) por "incapacidad moral permanente".Entonces asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien duró cinco días en el cargo. Renunció tras protestas que dejaron dos muertos en la ciudad de Lima. Luego asumió el congresista Francisco Sagasti, quien gobernó ocho meses hasta que en julio de 2021 entregó el poder a Castillo.Maestro y de origen campesino, Castillo fue destituido en diciembre de 2022 cuando intentó disolver el Congreso. Fue presidente por 17 meses. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, gobernó con respaldo del Congreso hasta que esta misma instancia la destituyó en octubre de 2025.
Sebastián Ochoa
Sebastián Ochoa
El partido de Pedro Castillo vuelve a la presidencia de Perú de la mano de Balcázar

Sebastián Ochoa
Con la destitución de José Jerí, el Congreso eligió a José María Balcázar para continuar la presidencia hasta julio próximo, cuando asumirá la candidatura ganadora en las elecciones de abril. La ahora oposición ve como un "peligro" el regreso de Perú Libre a la presidencia. ¿Será indultado el expresidente Castillo?
El Congreso de Perú eligió entre sus legisladores a un nuevo presidente interino, en el marco de una crisis política que ya cumple una década. José María Balcázar, del partido Perú Libre, es el noveno mandatario desde 2016, quien intentará llevar a término su Gobierno de cinco meses. Espera entregar el bastón de mando en julio próximo a quien sea elegido democráticamente en las elecciones generales del 12 de abril, las cuales posiblemente se resolverán en balotaje, ante la falta de preponderancia de alguno de los candidatos.
En la última década, el Congreso instaló y retiró a varios presidentes, a partir de acuerdos entre sus 12 partidos, tanto liberales como progresistas. Años atrás, la tendencia política más fuerte entre los congresistas correspondía al fujimorismo, línea del expresidente Alberto Fujimori, cuyo ideario aún persiste en su hija Keiko, quien competirá nuevamente por la presidencia con su partido, Fuerza Popular.
Al día siguiente de la elección de Balcázar como presidente, los fujimoristas y los liberales en el Parlamento intercambiaron acusaciones por lo que perciben como una derrota ante los integrantes de Perú Libre, el partido con el cual llegó a la presidencia Pedro Castillo (2021-2022) en las últimas elecciones. El exmandatario cumple una condena de 15 años, acusado de haber intentado dar un golpe de Estado congresal cuando intentó cerrar esta instancia (donde pretendían vacarlo de la presidencia).
Legisladores que llegaron al Congreso de la mano de Castillo comentaron a Sputnik que Balcázar no podrá realizar cambios profundos en sus cinco meses de mandato. Su principal trabajo consiste en garantizar la realización de las elecciones generales de abril, en menos de dos meses.
En sus primeras declaraciones, el nuevo presidente (de 83 años) aseguró que no cambiará el rumbo económico que tiene el país, que notablemente no se ve afectado por la inestabilidad política reinante. En 2025, el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 3,4%, impulsado sobre todo por la minería, con una inflación del 1,7%.
Sobre su pertenencia a Perú Libre, Balcázar se mostró ecuánime: "Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no tengo ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero vieron la votación de anoche: ha sido de todas las bancadas" el apoyo a su postulación.

Ascensos y caídas

En octubre pasado fue destituida Dina Boluarte (2022-2025), quien ascendió de vicepresidenta a jefa de Estado con el encarcelamiento de Castillo. Asumió el entonces titular del Congreso, José Jerí, cuyo mandato se limitó a cuatro meses. En los primeros días de Gobierno fue cuestionado por su comportamiento: años atrás fue denunciado por violación. Llegado a la presidencia, dejó de seguir en Instagram a 300 páginas de contenido erótico.
En poco tiempo, Jerí, de 39 años, perdió el apoyo del Congreso. La Fiscalía actualmente lo investiga por presunto tráfico de influencias, ya que habría mantenido reuniones privadas (y fuera de su agenda) con empresarios asiáticos. También se analiza el proceso de contratación de al menos cinco jóvenes mujeres (podrían ser 11), quienes accedieron a cargos del Estado luego de tener encuentros privados con el entonces presidente en su despacho.
Por ello, el Congreso votó por la censura a Jerí, quien tuvo que dejar el cargo. El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (de Fuerza Popular), rechazó asumir la presidencia de la República ante la falta de consensos en el hemiciclo. El fujimorismo y sus aliados tenían como candidata a María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien no alcanzó el apoyo necesario.
En una primera vuelta, entre 113 sufragantes, Balcázar obtuvo 46 votos y Alva 43. Se realizó una segunda ronda de votación, en la cual el legislador de Perú Libre se impuso con 60 papeletas.
Para el incremento de votos de Balcázar, fue fundamental el apoyo del congresista Guido Bellido, líder de Podemos Perú, quien también llegó al Congreso con Perú Libre. Con su nueva sigla se postula al Senado. Las elecciones de abril perfilan el regreso del sistema bicameral, eliminado en 1993.
En diálogo con Sputnik, Bellido sostuvo que "no se podía continuar con el señor Jerí. Era necesario el cambio y la persona que ha tenido mayores consensos ha sido el actual presidente".
El referente de Podemos Perú definió a Balcázar como "un académico que ha sido magistrado superior del Poder Judicial, quien tiene un conocimiento profundo del tema académico y teórico. Si logra conformar un gabinete fuerte, consistente, con capacidad de articular, creo que la cosa va a ir bien".
Balcázar afirmó que mantendrá a varios ministros del gabinete que dejó Jerí, sobre todo en el área económica. Evaluará a cada uno de ellos en sus primeros días de gobierno.
El nuevo presidente cuenta con procesos abiertos por supuestos actos irregulares en su periodo como magistrado. Pero el principal cuestionamiento viene de declaraciones formuladas en 2023, cuando el Congreso trataba una ley para poner fin al matrimonio con menores de edad (que finalmente fue aprobada).
En ese momento Balcázar se mostró a favor: "Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de una mujer".
En estos días, consultado nuevamente sobre este tema, argumentó que fue malinterpretado y sacado de contexto.
En el fujimorismo querían que Jerí siguiera en la presidencia. No confían en un Gobierno nuevamente a cargo de Perú Libre. En la ahora oposición sospechan que Balcázar podría indultar a Pedro Castillo. Pero el nuevo presidente dijo que ese punto no está en su agenda. Además, observó que no hay una sentencia ejecutoriada, ya que el expresidente apeló el fallo en su contra.
Este trámite se resolvería en julio. Entonces Balcázar podría declarar su indulto, pero el día 28 de ese mes tendrá que entregar el Gobierno.

La imagen de Castillo

Ante la caída de Castillo, gran parte de sus aliados le dieron la espalda, también dentro del Congreso. La legisladora Margot Palacios, que también llegó con Perú Libre, defiende la inocencia del expresidente.
De hecho, hace campaña en la actualidad para entrar al Senado por Juntos por Perú, con la imagen de Castillo en su material de campaña. "En nuestro país, la derecha nunca ha reconocido a un presidente legítimamente elegido a través de las urnas. Ayer, lamentablemente, se nos ha orillado a elegir entre la corrupción y la impunidad, entre el mal menor o el mal peor", dijo en diálogo con este medio.
De la presidencia de Balcázar "esperamos nada, porque no creo que haya cambios estructurales" Se conducirá en este caos con piloto automático", consideró. En ese sentido, evaluó que la actual oposición, aunque perdió la presidencia, "todavía tiene predominio sobre todas las instituciones de la justicia, más el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Entonces no avizoro un cambio real ni estructural en nuestro país".
Palacios es congresista por Ayacucho, en el sur de Perú, donde en diciembre de 2022 las fuerzas armadas mataron a 10 personas que participaban de protestas por la detención de Castillo. En ese periodo murieron más de 50 personas en todo el país.
La congresista se mostró esperanzada en que Balcázar "garantice el desarrollo normal y transparente de las elecciones. Que se respete el voto popular, porque el pueblo peruano está harto de la derecha que ha gobernado desde las sombras y se ha impuesto desde el Congreso".

Una década, nueve presidentes

El último presidente en cumplir su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). Le sucedió Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo de 2018, cuando era inminente su destitución en el Congreso por sus presuntos lazos con el caso Odebrecht.
Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió en 2018 para que lo destituyeran en noviembre de 2020, acusado por el Congreso (entonces con mayoría fujimorista) por "incapacidad moral permanente".
Entonces asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien duró cinco días en el cargo. Renunció tras protestas que dejaron dos muertos en la ciudad de Lima. Luego asumió el congresista Francisco Sagasti, quien gobernó ocho meses hasta que en julio de 2021 entregó el poder a Castillo.
Maestro y de origen campesino, Castillo fue destituido en diciembre de 2022 cuando intentó disolver el Congreso. Fue presidente por 17 meses. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, gobernó con respaldo del Congreso hasta que esta misma instancia la destituyó en octubre de 2025.
