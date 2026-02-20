https://noticiaslatam.lat/20260220/esta-localidad-peruana-buscaria-ser-parte-de-brasil-por-el-abandono-de-las-autoridades--1171619676.html

Esta localidad peruana buscaría ser parte de Brasil por el abandono de las autoridades

Esta localidad peruana buscaría ser parte de Brasil por el abandono de las autoridades

De acuerdo con Desiderio Flores Ayambo, quien gobierna la localidad, están sumidos en la pobreza extrema, hay un difícil acceso a la región, ha crecido tanto el desarrollo del crimen transnacional como de las economías ilegales, ello a través de grupos armados.Y es que, pese a los millonarios ingresos por canon y sobre canon petrolero —participaciones económicas— que recibe Loreto, esta comunidad de la triple frontera amazónica (Perú-Brasil-Colombia), no podría recibir esta renta petrolera, ya que estos se asignan a las municipalidades provinciales y distritales, conforme a la norma vigente. Según informó la firma estatal Perúpetro, el canon por hidrocarburos alcanzó los 38 millones de dólares en el período de enero a julio de 2025, de los cuales se transfirieron aproximadamente 26,7 millones de dólares a los más de 50 consejos municipales, 760.000 dólares a institutos tecnológicos y 947.000 dólares a la Universidad Nacional de la Amazonía, además de destinarse a otros proyectos. En los últimos años, estos ocho núcleos poblacionales de la familia etnolingüística Tikuna (Bellavista Callarú) han insistido sobre un trámite iniciado en 2019 ante el Congreso de la República, que propone la conversión de esta localidad en una nueva jurisdicción político-administrativa (distrito).La lucha por la autonomía En entrevista para Radio Programas del Perú (RPP), Flores Ayamabo señaló que ninguna autoridad ha visitado el sitio, por lo que desconocen la problemática en la zona fronteriza, que no tiene personal médico ni colegios suficientes para los estudiantes, especialmente los de nivel secundaria. De igual manera, hizo énfasis en el uso predominante de monedas extranjeras —reales y pesos colombianos— en el comercio.El actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, declaró que el espacio geográfico peruano no puede ser cedido ni anexado a otro país bajo ninguna circunstancia."Eso simplemente no está previsto ni en la Constitución ni en las leyes peruanas", respondió a pregunta expresa de Sputnik y puntualizó que la Carta Magna, en el artículo 54, destaca que el territorio del Estado "es inalienable e inviolable"Al respecto, dijo que llevará el asunto a discusión con otros miembros del gabinete ministerial, quienes tienen que ocuparse de los problemas en la zona para procurar darle mayor atención y solucionar en la medida de lo posible.Lo que está en riesgoEn una entrevista con Sputnik, Wilson Barrantes Mendoza, general en situación de retiro y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), declaró que la falta de una política definida de repoblamiento y atención de fronteras, junto con la ausencia de estrategias contra la pobreza, ha generado un impacto político negativo, sumado a las disputas de las bandas transnacionales de Brasil, Colombia y Perú, vinculadas al tráfico de madera, coca y oro. Esto también se ha reflejado en el asesinato de algunos dirigentes y que la población esté en riesgo.El experto comentó que la Constitución y organismos internacionales prohíben obtener territorios por la fuerza. Y, en la actualidad, Perú permanece indiferente ante las apropiaciones sufridas en distintos momentos de la República, llegando a perder cerca de 700.000 kilómetros cuadrados, entre ellos Leticia y el Trapecio Amazónico. Rememorando que en el oncenio del Gobierno del expresidente Augusto Leguía (1919-1930) se produjeron las primeras cesiones territoriales, bajo presión de Estados Unidos, cuya influencia resultó nociva."Estas comunidades de nuestras fronteras son nuestro primer frente de defensa. Con esos patriotas, nosotros tenemos asegurada la soberanía nacional, porque son ellos los que están ahí”, señaló.Barrantes expone que este año, no solo se realizan elecciones presidenciales y parlamentarias en la nación sudamericana, sino también las regionales y municipales, ello en octubre. "Cuando un centro poblado se convierte en distrito, accede a un mejor presupuesto y puede realizar obras en beneficio de su comunidad. En cambio, los centros poblados dependen de ayudas mínimas de las alcaldías, que apenas cubren gastos básicos, sin acceso a programas sociales", declaró.

