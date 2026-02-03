https://noticiaslatam.lat/20260203/casi-el-32-de-la-poblacion-en-peru-vive-en-condiciones-de-pobreza-segun-un-estudio-1170976018.html

Casi el 32% de la población en Perú vive en condiciones de pobreza, según un estudio

Esta cifra, basada en la metodología de la Universidad de Oxford, supera significativamente las mediciones oficiales basadas únicamente en ingresos monetarios, al sostener que existe una gran parte de la población que, aunque pueda cubrir una canasta básica, carece de servicios esenciales para una vida digna.El informe del reconocido instituto, que redefine los criterios para entender los verdaderos niveles de exclusión en el país sudamericano, destaca que la pobreza en el Perú no es un fenómeno homogéneo, sino que presenta profundas brechas territoriales.Mientras que en la costa la vulnerabilidad está más ligada al empleo informal y al alto costo de vida, en la sierra y la selva, las carencias son de carácter estructural. En estas regiones, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad tiene un peso mucho mayor en la calidad de vida que el nivel de ingresos mensuales.En el ámbito de la salud, el informe advierte sobre un deterioro sostenido, registrando un incremento del 2,4% en la población con al menos un problema de salud crónico a nivel nacional. Esta situación es seis veces más grave en las zonas rurales que en las urbanas.La educación y la vivienda también muestran deficiencias críticas, especialmente fuera de las ciudades principales. El rezago educativo afecta a más del 70% de la población rural, una cifra que duplica la de las áreas urbanas. Asimismo, las condiciones habitacionales son precarias para la gran mayoría de los hogares en el campo, donde el 83,2% presenta deficiencias graves en su infraestructura o acceso a servicios de saneamiento básico como el desagüe.Un factor relativamente nuevo que profundiza la desigualdad es la falta de conectividad. El estudio señala que cerca del 47% de los peruanos no cuenta con acceso a internet, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y educación.Esta brecha es particularmente evidente al comparar regiones: mientras que en la costa solo el 2% de la población está desconectada, en la sierra y la selva esta cifra se eleva drásticamente, dejando a millones de personas fuera de la era digital.

