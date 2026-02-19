Mundo
El diálogo sobre Ucrania ha cobrado un buen impulso, destaca un viceministro de Exteriores de Rusia
El diálogo sobre Ucrania ha cobrado un buen impulso, destaca un viceministro de Exteriores de Rusia
El diálogo sobre Ucrania ha cobrado un buen impulso, destaca un viceministro de Exteriores de Rusia

11:08 GMT 19.02.2026 (actualizado: 11:57 GMT 19.02.2026)
Las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania han adquirido una buena dinámica, a pesar de las dificultades existentes, declaró a Sputnik el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, que formó parte de la delegación rusa en las negociaciones en Ginebra.
"Como diplomático, siento satisfacción, por supuesto, de que el diálogo sobre el tema (...) de solución diplomático-política de la crisis ucraniana haya adquirido tan buen impulso", afirmó.
En este sentido, "el espíritu de Anchorage" se mantuvo vivo en las negociaciones de Ginebra, señaló Galuzin.

Otras declaraciones del alto diplomático ruso al respecto:

El diálogo está orientado a resultados y, por lo tanto, debe llevarse a cabo en un "silencio diplomático".
La fecha y el lugar de la próxima ronda de negociaciones aún no se han determinado, pero el proceso continuará.
En Ginebra se discutió todo un conjunto de asuntos en el marco de la búsqueda del arreglo del conflicto.
Vladímir Putin está siendo informado sobre los resultados de las negociaciones.
Moscú preferiría que Europa se enfocara en la paz, en lugar de continuar con el financiamiento del conflicto en Ucrania.
La UE implosiona por Ucrania: Rusia hace retroceder a esta Europa medrosa - Sputnik Mundo, 1920, 17.01.2026
Ajedrez de geopolítica
La UE implosiona por Ucrania: "Rusia hace retroceder a esta Europa medrosa"
17 de enero, 12:02 GMT
La última ronda de negociaciones a tres bandas entre Rusia, EEUU y Ucrania, enfocadas en la búsqueda de la resolución del conflicto ucraniano, se celebró en Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
Al término de las conversaciones, el jefe de la delegación rusa y asesor presidencial, Vladímir Medinski, calificó las consultas celebradas de "complicadas, pero de carácter ejecutivo".
