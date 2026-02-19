https://noticiaslatam.lat/20260219/el-dialogo-sobre-ucrania-ha-cobrado-un-buen-impulso-destaca-un-viceministro-de-exteriores-de-rusia-1171557242.html

El diálogo sobre Ucrania ha cobrado un buen impulso, destaca un viceministro de Exteriores de Rusia

Las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania han adquirido una buena dinámica, a pesar de las dificultades existentes, declaró a Sputnik el viceministro de... 19.02.2026, Sputnik Mundo

En este sentido, "el espíritu de Anchorage" se mantuvo vivo en las negociaciones de Ginebra, señaló Galuzin.Otras declaraciones del alto diplomático ruso al respecto: La última ronda de negociaciones a tres bandas entre Rusia, EEUU y Ucrania, enfocadas en la búsqueda de la resolución del conflicto ucraniano, se celebró en Ginebra los días 17 y 18 de febrero.Al término de las conversaciones, el jefe de la delegación rusa y asesor presidencial, Vladímir Medinski, calificó las consultas celebradas de "complicadas, pero de carácter ejecutivo".

