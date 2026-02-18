Mundo
URGENTE: Las consultas en Ginebra fueron "difíciles, pero de carácter ejecutivo" — el jefe de la delegación rusa
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260218/las-consultas-en-ginebra-fueron-dificles-pero-de-caracter-ejecutivo-anuncia-el-jefe-de-la-1171516871.html
Las consultas en Ginebra fueron "difíciles, pero de carácter ejecutivo", anuncia el jefe de la delegación rusa
Las consultas en Ginebra fueron "difíciles, pero de carácter ejecutivo", anuncia el jefe de la delegación rusa
Sputnik Mundo
La nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania se celebrará en un futuro próximo, anunció el jefe de la delegación rusa para las conversaciones, Vladímir... 18.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-18T10:04+0000
2026-02-18T10:10+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/12/1171516940_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_5cf63cc5af17e0bea3fde6fd4ca5171f.jpg
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/12/1171516940_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_484287864fcd08e7033ec435338f2d54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania

Las consultas en Ginebra fueron "difíciles, pero de carácter ejecutivo", anuncia el jefe de la delegación rusa

10:04 GMT 18.02.2026 (actualizado: 10:10 GMT 18.02.2026)
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Acceder al contenido multimediaVladímir Medinski, jefe de la delegación rusa para las negociaciones sobre Ucrania
Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa para las negociaciones sobre Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Noticia en desarrollo
La nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania se celebrará en un futuro próximo, anunció el jefe de la delegación rusa para las conversaciones, Vladímir Medinski.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала