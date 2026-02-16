https://noticiaslatam.lat/20260216/carnaval-en-ecuador-una-identidad-diversa-que-se-niega-a-la-estandarizacion--videos-1171458689.html

Carnaval en Ecuador: una identidad diversa que se niega a la estandarización

Carnaval en Ecuador: una identidad diversa que se niega a la estandarización | Videos

16.02.2026

Desde las laderas del Chocó Andino hasta la profundidad de la Amazonía, esta celebración sobrevive como un mecanismo de resistencia cultural que preserva la identidad biodiversa de un país que se entiende a sí mismo a través del otro.Mientras tanto, en Quito, la fiesta ha dejado de ser un evento periférico para convertirse en el eje de una política pública que busca recomponer el tejido social tras años de aislamiento urbano.El secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito y antropólogo experto en desarrollo cultural, Jorge Cisneros, compartió con Sputnik cómo esta fecha logra amalgamar lo ancestral con lo contemporáneo en un ejercicio de memoria viva.Diversidad conjugada con celebracionesEcuador es un país de contrastes climáticos y humanos, y esa diversidad, lejos de ser un obstáculo, ha llegado a ser el motor del carnaval. Según explica Cisneros, cada región ha moldeado la fiesta a su entorno natural, creando un ecosistema de tradiciones que respiran al ritmo de la tierra.Esta mutación permite que en un mismo territorio convivan expresiones particulares, distintas y ricas en su identidad. Cisneros detalla diferentes tipos de carnavales, como por ejemplo Coangue, que es "un carnaval afro en la sierra ecuatoriana, afro en la montaña", mientras que en la ruralidad de Quito, en Amaguaña, la celebración mantiene "profundas raíces ancestrales indígenas".Esta pluralidad de festejos no es casual. Desde el 2008, Ecuador es constitucionalmente un Estado plurinacional, multiétnico e intercultural. De acuerdo a los datos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el país registra 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, además del pueblo afroecuatoriano y montubio.Los datos del último Censo de Población y Vivienda revelan que la autoidentificación étnica es un pilar en la demografía nacional, donde aproximadamente el 7,7% de la población se identifica como indígena y el 4,8% como afroecuatoriana.Del calendario agrícola al sincretismo impuestoMás allá del juego de carnaval, esta celebración guarda una relación intrínseca con la tierra. Antes de ser una festividad aliada a la fe judeocristiana, estas fechas coincidían con los ciclos de cosecha y los calendarios agrícolas de los pueblos originarios.Para el funcionario, lo que hoy vemos es el resultado de un intercambio histórico."Absolutamente todo lo que sucede, creería yo, parte del sincretismo. Estamos hablando de que con la conquista, con el tema de los españoles, y está justamente entre Quitu-Caras, entre incas, españoles, todo se vuelve una amalgama de luchas y una amalgama de contextos que van generando las diversas identidades, los rasgos se van articulando".Esta amalgama explica por qué en algunos barrios la fiesta comienza con una procesión clerical, mientras que en otros se desata un "campo de batalla" de agua, harina y frutas entre vecinos. Es el "último esfuerzo" antes de la purificación de la Cuaresma, pero también es el consumo de los granos y carnes resguardados por el frío que, ante el cambio del clima en ciertas zonas, se comparten en comunidad.El pulmón económico del feriadoLa importancia del carnaval trasciende lo espiritual y lo antropológico; se ha consolidado como uno de los pulmones financieros del país. Según cifras oficiales del Ministerio de Turismo de Ecuador, el Carnaval de 2025 generó un gasto turístico de 73 millones de dólares, con una movilización masiva de más de 1,2 millones de personas.Este flujo de capital no solo beneficia a las grandes urbes, sino que dinamiza economías locales en cantones y pequeñas parroquias rurales. La microrrecomposición del tejido socialDe acuerdo con el secretario, en un mundo con un sistema capitalista, el carnaval actúa como un catalizador de cohesión social, más aún en una ciudad marcada por el crecimiento urbano y el aislamiento del individualismo moderno, salir a la calle a "jugar carnaval" con el vecino o el desconocido representa un acto político de ocupación del espacio público."Ese reencontrarse con el vecino, volver a darse una mano, un saludo, esa es una microrrecomposición del tejido social", reflexiona.La apuesta de la Secretaría de Cultura para este 2026 ha sido ambiciosa. Lejos de reducir el carnaval a los puntos turísticos tradicionales, la municipalidad ha descentralizado la agenda para fortalecer las "nuevas centralidades".El objetivo final es que el ciudadano ecuatoriano se sienta reflejado en su propia identidad, ya sea a través de la cosmovisión indígena o de la herencia hispana."Lo hermoso de eso es que no podemos hablar de una estandarización, sino más bien una diversidad que se vive de barrio a barrio y hasta región a región", destaca Cisneros.

