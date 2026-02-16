https://noticiaslatam.lat/20260216/carnaval-en-ecuador-una-identidad-diversa-que-se-niega-a-la-estandarizacion--videos-1171458689.html
Carnaval en Ecuador: una identidad diversa que se niega a la estandarización | Videos
Carnaval en Ecuador: una identidad diversa que se niega a la estandarización | Videos
Sputnik Mundo
Mientras el calendario gregoriano dicta el inicio de la Cuaresma en las latitudes del centro del mundo, el Carnaval en Ecuador se desata con una fuerza que... 16.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-16T19:10+0000
2026-02-16T19:10+0000
2026-02-16T19:10+0000
américa latina
ecuador
🎭 arte y cultura
quito
festividad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/10/1171457975_244:124:1073:590_1920x0_80_0_0_690ce60cc1082df1f8b2a65207337d44.jpg
Desde las laderas del Chocó Andino hasta la profundidad de la Amazonía, esta celebración sobrevive como un mecanismo de resistencia cultural que preserva la identidad biodiversa de un país que se entiende a sí mismo a través del otro.Mientras tanto, en Quito, la fiesta ha dejado de ser un evento periférico para convertirse en el eje de una política pública que busca recomponer el tejido social tras años de aislamiento urbano.El secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito y antropólogo experto en desarrollo cultural, Jorge Cisneros, compartió con Sputnik cómo esta fecha logra amalgamar lo ancestral con lo contemporáneo en un ejercicio de memoria viva.Diversidad conjugada con celebracionesEcuador es un país de contrastes climáticos y humanos, y esa diversidad, lejos de ser un obstáculo, ha llegado a ser el motor del carnaval. Según explica Cisneros, cada región ha moldeado la fiesta a su entorno natural, creando un ecosistema de tradiciones que respiran al ritmo de la tierra.Esta mutación permite que en un mismo territorio convivan expresiones particulares, distintas y ricas en su identidad. Cisneros detalla diferentes tipos de carnavales, como por ejemplo Coangue, que es "un carnaval afro en la sierra ecuatoriana, afro en la montaña", mientras que en la ruralidad de Quito, en Amaguaña, la celebración mantiene "profundas raíces ancestrales indígenas".Esta pluralidad de festejos no es casual. Desde el 2008, Ecuador es constitucionalmente un Estado plurinacional, multiétnico e intercultural. De acuerdo a los datos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el país registra 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, además del pueblo afroecuatoriano y montubio.Los datos del último Censo de Población y Vivienda revelan que la autoidentificación étnica es un pilar en la demografía nacional, donde aproximadamente el 7,7% de la población se identifica como indígena y el 4,8% como afroecuatoriana.Del calendario agrícola al sincretismo impuestoMás allá del juego de carnaval, esta celebración guarda una relación intrínseca con la tierra. Antes de ser una festividad aliada a la fe judeocristiana, estas fechas coincidían con los ciclos de cosecha y los calendarios agrícolas de los pueblos originarios.Para el funcionario, lo que hoy vemos es el resultado de un intercambio histórico."Absolutamente todo lo que sucede, creería yo, parte del sincretismo. Estamos hablando de que con la conquista, con el tema de los españoles, y está justamente entre Quitu-Caras, entre incas, españoles, todo se vuelve una amalgama de luchas y una amalgama de contextos que van generando las diversas identidades, los rasgos se van articulando".Esta amalgama explica por qué en algunos barrios la fiesta comienza con una procesión clerical, mientras que en otros se desata un "campo de batalla" de agua, harina y frutas entre vecinos. Es el "último esfuerzo" antes de la purificación de la Cuaresma, pero también es el consumo de los granos y carnes resguardados por el frío que, ante el cambio del clima en ciertas zonas, se comparten en comunidad.El pulmón económico del feriadoLa importancia del carnaval trasciende lo espiritual y lo antropológico; se ha consolidado como uno de los pulmones financieros del país. Según cifras oficiales del Ministerio de Turismo de Ecuador, el Carnaval de 2025 generó un gasto turístico de 73 millones de dólares, con una movilización masiva de más de 1,2 millones de personas.Este flujo de capital no solo beneficia a las grandes urbes, sino que dinamiza economías locales en cantones y pequeñas parroquias rurales. La microrrecomposición del tejido socialDe acuerdo con el secretario, en un mundo con un sistema capitalista, el carnaval actúa como un catalizador de cohesión social, más aún en una ciudad marcada por el crecimiento urbano y el aislamiento del individualismo moderno, salir a la calle a "jugar carnaval" con el vecino o el desconocido representa un acto político de ocupación del espacio público."Ese reencontrarse con el vecino, volver a darse una mano, un saludo, esa es una microrrecomposición del tejido social", reflexiona.La apuesta de la Secretaría de Cultura para este 2026 ha sido ambiciosa. Lejos de reducir el carnaval a los puntos turísticos tradicionales, la municipalidad ha descentralizado la agenda para fortalecer las "nuevas centralidades".El objetivo final es que el ciudadano ecuatoriano se sienta reflejado en su propia identidad, ya sea a través de la cosmovisión indígena o de la herencia hispana."Lo hermoso de eso es que no podemos hablar de una estandarización, sino más bien una diversidad que se vive de barrio a barrio y hasta región a región", destaca Cisneros.
https://noticiaslatam.lat/20260208/1171150684.html
https://noticiaslatam.lat/20260212/las-mujeres-de-ecuador-se-abren-paso-en-la-ciencia-pero-todavia-hay-mucho-por-mejorar-1171302259.html
ecuador
quito
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Samantha Arias
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg
Samantha Arias
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/10/1171457975_334:84:1016:596_1920x0_80_0_0_294e3e745320a36f9914df170eb645d7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Samantha Arias
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg
ecuador, 🎭 arte y cultura, quito, festividad
ecuador, 🎭 arte y cultura, quito, festividad
Carnaval en Ecuador: una identidad diversa que se niega a la estandarización | Videos
Samantha Arias
Desde Ecuador
Mientras el calendario gregoriano dicta el inicio de la Cuaresma en las latitudes del centro del mundo, el Carnaval en Ecuador se desata con una fuerza que desborda el simple asueto. El evento se festeja con arte, cultura y danzas tradicionales que demuestran que esta nunca fue una festividad monolítica, sino un espejo de su compleja geografía.
Desde las laderas del Chocó Andino hasta la profundidad de la Amazonía, esta celebración sobrevive como un mecanismo de resistencia cultural que preserva la identidad biodiversa de un país que se entiende a sí mismo a través del otro.
Mientras tanto, en Quito, la fiesta ha dejado de ser un evento periférico para convertirse en el eje de una política pública que busca recomponer el tejido social tras años de aislamiento urbano.
El secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito y antropólogo experto en desarrollo cultural, Jorge Cisneros, compartió con Sputnik cómo esta fecha logra amalgamar lo ancestral con lo contemporáneo en un ejercicio de memoria viva.
Diversidad conjugada con celebraciones
Ecuador es un país de contrastes climáticos y humanos, y esa diversidad, lejos de ser un obstáculo, ha llegado a ser el motor del carnaval. Según explica Cisneros, cada región ha moldeado la fiesta a su entorno natural, creando un ecosistema de tradiciones que respiran al ritmo de la tierra.
"La población ecuatoriana, los ciudadanos ecuatorianos, su característica es la diversidad. Como conocemos, nuestro país tiene pisos climáticos distintos y compartimos tanto la costa como la Amazonía, pasando por la cordillera. Y los pisos climáticos generan características particulares. Cada carnaval podría considerarse que tiene toda una historia, toda una trayectoria y marcadísima la identidad que, como todo lo cultural, evoluciona, cambia, muta", menciona.
Esta mutación permite que en un mismo territorio convivan expresiones particulares, distintas y ricas en su identidad. Cisneros detalla diferentes tipos de carnavales, como por ejemplo Coangue, que es "un carnaval afro en la sierra ecuatoriana, afro en la montaña", mientras que en la ruralidad de Quito, en Amaguaña, la celebración mantiene "profundas raíces ancestrales indígenas".
Esta pluralidad de festejos no es casual. Desde el 2008, Ecuador es constitucionalmente un Estado plurinacional, multiétnico e intercultural. De acuerdo a los datos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el país registra 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, además del pueblo afroecuatoriano y montubio.
Los datos del último Censo de Población y Vivienda revelan que la autoidentificación étnica es un pilar en la demografía nacional, donde aproximadamente el 7,7% de la población se identifica como indígena y el 4,8% como afroecuatoriana.
Del calendario agrícola al sincretismo impuesto
Más allá del juego de carnaval, esta celebración guarda una relación intrínseca con la tierra. Antes de ser una festividad aliada a la fe judeocristiana, estas fechas coincidían con los ciclos de cosecha y los calendarios agrícolas de los pueblos originarios.
"Recordemos que, aparte del carnaval, desde algunas líneas estructurales, tiene que ver con el calendario agrícola. Partimos de ahí", señala.
Para el funcionario, lo que hoy vemos es el resultado de un intercambio histórico.
"Absolutamente todo lo que sucede, creería yo, parte del sincretismo. Estamos hablando de que con la conquista, con el tema de los españoles, y está justamente entre Quitu-Caras, entre incas, españoles, todo se vuelve una amalgama de luchas y una amalgama de contextos que van generando las diversas identidades, los rasgos se van articulando".
Esta amalgama explica por qué en algunos barrios la fiesta comienza con una procesión clerical, mientras que en otros se desata un "campo de batalla" de agua, harina y frutas entre vecinos. Es el "último esfuerzo" antes de la purificación de la Cuaresma, pero también es el consumo de los granos y carnes resguardados por el frío que, ante el cambio del clima en ciertas zonas, se comparten en comunidad.
El pulmón económico del feriado
La importancia del carnaval trasciende lo espiritual y lo antropológico; se ha consolidado como uno de los pulmones financieros del país. Según cifras oficiales del Ministerio de Turismo de Ecuador, el Carnaval de 2025 generó un gasto turístico de 73 millones de dólares, con una movilización masiva de más de 1,2 millones de personas.
Este flujo de capital no solo beneficia a las grandes urbes, sino que dinamiza economías locales en cantones y pequeñas parroquias rurales.
"Hay generación de empleo a través de este tema [del carnaval], la dinamización económica que se genera a través de eso. Entonces la fiesta, la celebración, la conjunción de los ciudadanos genera muchos valores positivos", enfatiza Cisneros.
La microrrecomposición del tejido social
De acuerdo con el secretario, en un mundo con un sistema capitalista, el carnaval actúa como un catalizador de cohesión social, más aún en una ciudad marcada por el crecimiento urbano y el aislamiento del individualismo moderno, salir a la calle a "jugar carnaval" con el vecino o el desconocido representa un acto político de ocupación del espacio público.
"Ese reencontrarse con el vecino, volver a darse una mano, un saludo, esa es una microrrecomposición del tejido social", reflexiona.
La apuesta de la Secretaría de Cultura para este 2026 ha sido ambiciosa. Lejos de reducir el carnaval a los puntos turísticos tradicionales, la municipalidad ha descentralizado la agenda para fortalecer las "nuevas centralidades".
"Ahora tenemos más de 100 actividades que estamos haciendo desde la alcaldía de Quito, fortaleciendo barrios, estructuras, nuevas centralidades, diversidades, ruralidades", recalca.
El objetivo final es que el ciudadano ecuatoriano se sienta reflejado en su propia identidad, ya sea a través de la cosmovisión indígena o de la herencia hispana.
"Lo hermoso de eso es que no podemos hablar de una estandarización, sino más bien una diversidad que se vive de barrio a barrio y hasta región a región", destaca Cisneros.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.