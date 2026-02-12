https://noticiaslatam.lat/20260212/las-mujeres-de-ecuador-se-abren-paso-en-la-ciencia-pero-todavia-hay-mucho-por-mejorar-1171302259.html

Las mujeres de Ecuador se abren paso en la ciencia, pero "todavía hay mucho por mejorar"



Si bien los indicadores de acceso y participación de las mujeres al sector científico han escalado, el techo de cristal y la invisibilización siguen siendo la norma en los pasillos académicos y los laboratorios de alta dirección en Ecuador. Para Claudia Segovia, doctora en Botánica, maestra en Biología ambiental y vegetal y cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI), la fecha no es sólo una celebración, sino una trinchera necesaria para la visibilidad.Y es que la brecha de género es un muro, para todas las mujeres, incluyendo a pueblos y nacionalidades indígenas. Así lo vive Melissa Chávez Araque, bióloga y líder de Warmi STEM, una organización de mujeres kichwas que busca romper con los estereotipos de las profesionales indígenas en estas áreas.¿Una ilusión de igualdad de género?En el tablero internacional, Ecuador parece llevar la delantera. Mientras los datos globales de la Unesco (2020-2025) sitúan la participación femenina en la ciencia en un 33%, el país sudamericano registra un 41%. No obstante, Segovia advierte sobre la "frialdad" de estos números que, a menudo, dice, funcionan como un espejismo de equidad que no llega a las esferas de poder.Los datos de la investigación Participación de las mujeres en el desarrollo de la investigación de un país, 2025 revelan que, en los últimos 100 años, apenas un 22% de los artículos tienen a una mujer como primera autora.El muro culturalSegún Segovia, el desafío no es solo técnico o de presupuesto: es una batalla contra un "contexto cultural sumamente fuerte", ya que persiste una construcción social en la que las carreras científicas y la noción de autoridad académica están intrínsecamente ligadas a lo masculino. Esta percepción, afirma, ha provocado que, históricamente, las mujeres se sientan "un poco relegadas a otros espacios en los cuales no se consideran científicos".La academia, sostiene, lejos de ser un entorno aséptico, reproduce los vicios de la estructura social externa. Por ello, describe un ecosistema donde la jerarquía es rígida y los obstáculos son cotidianos para quienes intentan romper el molde. Para Melissa Chávez, a esto se suma el peso de la subrepresentación.Y es que, para muchas investigadoras, el costo de permanecer en el sistema implica romper estereotipos y roles preestablecidos, una lucha que a menudo deriva en el abandono de la carrera científica.Principales desafíos y urgenciasUno de los obstáculos más persistentes es la dificultad de compaginar la vida personal y familiar con las exigencias de la academia, asegura Claudia Segovia.En un sistema que valora a los científicos por la cantidad de fondos captados y el número de publicaciones, las mujeres enfrentan una carrera de obstáculos. "El conseguir fondos de investigación se nos hace más difícil porque cumplimos muchos más roles", añade.Este es, para Warmi STEM, el principal desafío que debe manejarse de manera urgente en todos los niveles educativos para evitar que el talento se pierda por falta de condiciones óptimas.Referentes para el futuroPese a las dificultades, el camino trazado por estas pioneras ecuatorianas sirve de faro para las nuevas generaciones. Segovia destaca a una científica muy importante a nivel nacional que le ha servido de inspiración: la doctora Eugenia del Pino, una de las científicas más eminentes del país, bióloga del desarrollo y la primera ecuatoriana en ser elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la primera latinoamericana en recibir el Premio de la Sociedad de Biología del Desarrollo (2022).

