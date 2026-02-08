https://noticiaslatam.lat/20260208/1171150684.html

Carnaval de Venecia, Grammy y Año Nuevo chino, entre las fotos de la semana

Carnaval de Venecia, Grammy y Año Nuevo chino, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El Carnaval de Venecia 2026, los... 08.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-08T09:03+0000

2026-02-08T09:03+0000

2026-02-08T09:03+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171150854_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_301147b9bcff6f3a7c044d0ce7d8b2ed.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos