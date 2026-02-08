Mundo
Carnaval de Venecia, Grammy y Año Nuevo chino, entre las fotos de la semana
Carnaval de Venecia, Grammy y Año Nuevo chino, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El Carnaval de Venecia 2026, los... 08.02.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Carnaval de Venecia, Grammy y Año Nuevo chino, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 08.02.2026
Síguenos en
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El Carnaval de Venecia 2026, los Premios Grammy, la ceremonia anual de dispersión de frijoles Setsubun en Japón y las celebraciones del Año Nuevo chino en diferentes partes del planeta, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Un cisne sobre el lago Svétloye, en la región rusa de Altái. El lago permanece sin congelar, incluso durante las heladas más severas, gracias a los manantiales que brotan de su fondo, por lo que los cisnes regresan aquí con regularidad para pasar el invierno.

Un hombre abraza a uno de sus nietos. Esto sucede después de que el niño y su madre regresaran a Gaza junto a un grupo de alrededor de una docena de palestinos, tras la tan esperada apertura del cruce fronterizo de Rafah.

La regata de carnaval llega al puente de Rialto y el confeti vuela desde el vientre de la llamada Pantegana (una rata de gran tamaño), en Venecia, Italia.

El Carnaval de Venecia 2026, programado del 31 de enero al 17 de febrero, celebra el año olímpico con una temática que entrelaza historia, arte y deporte, en un homenaje al poder universal del juego y el desafío.

Activistas con vestidos de rosas rojas y rostros cubiertos de melaza se sientan afuera de las oficinas de Equinor —una compañía estatal noruega de petróleo— organizando una protesta por un derrame de petróleo, en Londres, Reino Unido.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en el mercado de Jannat, en el oeste de Teherán, Irán.

Olivia Dean, cantante y compositora británica, recibe el premio a Mejor Artista Nuevo en la 68.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EEUU.

Varias niñas con trajes tradicionales, conocidas como Purificás, liberan palomas al final del ritual de las Purificás en Monroy, España.

Las Purificás de Monroy son parte de un ritual folclórico que se celebra anualmente el 2 de febrero. Esta costumbre está asociada con la festividad cristiana de la Presentación del Señor.

Los surfistas actúan en el frío mar Báltico desde el muelle helado de la playa de Timmendorfer Strand, en Alemania.

El clero durante la divina liturgia en el decimoséptimo aniversario de la entronización del patriarca de Moscú y toda Rusia, Kiril, en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú.

Una trabajadora reacciona al caer, mientras movía una traviesa de hormigón junto con otras personas en una vía férrea cerca de una estación de tren en Ahmedabad, India.

La gente interactúa con los asistentes al Año Nuevo chino vestidos como leones, durante un evento en el Ministerio de Cultura en Lima, Perú.

Los visitantes intentan atrapar frijoles con sus bolsas durante la ceremonia anual de dispersión de frijoles Setsubun, para celebrar la llegada de la primavera y alejar a los malos espíritus en el templo Takahata Fudoson Kongoji en Tokio, Japón.

La producción de decoraciones para la fiesta de Máslenitsa en la capital rusa, Moscú.

La Máslenitsa es una fiesta tradicional de los eslavos orientales que celebra el fin del invierno y la llegada de la primavera. Aunque su tradición se remonta a tiempos paganos, está relacionada con la Pascua, una celebración muy importante para los cristianos que todos los años cambia de fecha.

Una devota hindú nepalesa ofrece una oración ritual durante el último día del festival Madhav Narayan en el río Hanumante en Nepal.

Las mujeres hindúes nepalesas observan ayuno y rezan a la diosa Swasthani por una larga vida y la prosperidad de sus familias durante esta celebración festiva de ayuno, de un mes de duración.

Atardecer invernal en el río Fontanka en San Petersburgo, Rusia.

Los turistas que usan equipo de protección, experimentan flotar en el hielo en la montaña Yudu, durante el invierno en Pekín, China.

Los miembros de una tripulación simulada, el cosmonauta de Roscosmos Alexandr Grebenkin, el comandante del cuerpo de cosmonautas de Roscosmos, Oleg Kononenko, y el astronauta de la NASA Marcos Berrios, reciben entrenamiento en acciones en caso de un aterrizaje de emergencia en una zona boscosa y pantanosa en invierno.

Residentes y equipos de emergencia coordinan para rescatar a las mascotas atrapadas en sus casas tras el desbordamiento del río Sado, provocado por la tormenta Leonardo, que causó fuertes inundaciones en Portugal.

La tormenta trajo lluvias torrenciales a la península ibérica, causando al menos una muerte en Portugal, cuando el automóvil de un hombre fue arrastrado.

Unas personas que se abrazan en la fiesta callejera previa al Carnaval Nada Demais, en Río de Janeiro.

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, asiste a la inauguración de una granja de ganado en Pyongan del Norte, Corea del Norte.

