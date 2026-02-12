https://noticiaslatam.lat/20260212/derivaciones-del-caso-epstein-podrian-hundir-a-democratas-y-republicanos-en-proximos-comicios-1171252758.html

Derivaciones del caso Epstein "podrían hundir" a demócratas y republicanos en próximos comicios

Derivaciones del caso Epstein "podrían hundir" a demócratas y republicanos en próximos comicios

Sputnik Mundo

Políticos de alto perfil e importantes donantes de ambos partidos se han visto involucrados en el escándalo del financista pedófilo. "La exhibición de un grupo... 12.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-12T03:09+0000

2026-02-12T03:09+0000

2026-02-12T03:09+0000

internacional

jeffrey epstein

eeuu

partido republicano (eeuu)

partido demócrata (eeuu)

barack obama

donald trump

joe biden

bill clinton

washington

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/04/1147109922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc745ece4608be52dd7d57eb71ba660a.jpg

La reciente difusión de más de 3 millones de documentos por parte del Departamento de Justicia, compuestos principalmente por mails recibidos y enviados por Jeffrey Epstein, ha sacudido los cimientos de la política estadounidense.Los archivos revelan en gran detalle los profundos vínculos entre el fallecido financista estadounidense —sentenciado por tráfico de menores para fines sexuales en 2008 y arrestado nuevamente por delitos similares en el 2019— con una extensa red de amigos, confidentes y socios conformada por algunos de los políticos, empresarios, académicos y hasta miembros de casas reales más influyentes del mundo.Entre la clase política estadounidense, los nombres que aparecen una y otra vez son figuras como el expresidente Bill Clinton (quien viajaba regularmente en el avión privado de Epstein y cuya mano derecha, la aristócrata británica Ghislaine Maxwell, sentenciada por tráfico de menores, fue clave en la puesta en marcha de su fundación The Clinton Initiative); el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el actual Secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, que coordina en los correos cenas con el propio Epstein, contradiciendo sus desmentidas previas sobre cualquier vínculo posterior a su primer arresto.Estos documentos han revelado que la red de influencias no era solo social, sino un mecanismo de engranaje financiero y político que operó impunemente durante décadas bajo la mirada de las autoridades en EEUU y el Reino Unido, donde operaba principalmente Epstein, y que involucraba también a figuras de la política, economía y cultura de otros países como Francia, Noruega e Israel.Si bien las nuevas revelaciones ya han provocado renuncias en varios Gobiernos —incluyendo del principal colaborador del primer ministro británico Keir Starmer, por su rol en nombrar a un hombre cercano a Epstein como embajador en EEUU—, el impacto en Washington por el momento solo se ha reducido al ámbito empresarial o a las declaraciones públicas, como la del propio Bill Gates diciendo que pedía disculpas "por cada minuto" que pasó con el fallecido pedófilo.Sin embargo, varios sondeos ya exhiben que el tema será central para los votantes estadounidenses en los comicios de medio término de este año, como también en las elecciones para elegir al próximo presidente en 2028.Dando cuenta de una crisis de confianza en sus instituciones y en la clase política toda, una mayoría de republicanos como demócratas, según la más reciente encuesta de Quinnipiac y YouGov, no aprueban cómo la Justicia de su país ha investigado el caso Epstein, y afirman que estarán más inclinados a votar por el partido o el político que se comprometa a llegar al fondo en la investigación.Efecto electoralUn impacto en los comicios de medio término, a realizarse en noviembre de este año, podría ser la abstención del votante demócrata, le dijo a Sputnik Adrián Palomino, internacionalista egresado de la Universidad de Lima. Según estudios, sectores progresistas y mujeres jóvenes han expresado su desilusión sobre el hecho de que ni Barack Obama y Joe Biden no investigaron esta red de crímenes sexuales cuando estuvieron en el poder.Si a eso se le suma que Clinton, expresidente y "líder emérito" del partido, era amigo de Epstein, lo mismo que uno de sus principales donantes demócratas, Bill Gates, y que la exasesora jurídica de la Casa Blanca en el Gobierno de Obama, Kathryn Ruemmler, intercambió más de 100 correos electrónicos con él (a quien se refería como "tío "o dulzura" en los mails), las oportunidades de que los demócratas pueden hacer campaña sobre el tema de forma creíble son pocas."Esta desconfianza podría costarles el voto de su electorado más informado y comprometido, y también con los independientes, debilitando las posibilidades demócratas de recuperar la Cámara de Representantes, que es el mayor objetivo del partido", dijo Palomino.Por el lado republicano, la aparición en los documentos de figuras como Lutnick, así como el hecho de que el Departamento de Justicia, si bien difunde los documentos, no ha abierto ninguna investigación criminal contra los implicados, podría perjudicar al partido que en la última década ha moldeado su identidad en pelear a "las elites corruptas" para "drenar el pantano".Algunos legisladores en busca de la reelección ya se han dado cuenta de la importancia del caso Epstein entre el electorado y actúan en consecuencia. Uno de los casos más notorios es el del senador demócrata Jon Ossoff, quien menciona el tema frecuentemente en sus discursos de campaña y lo enmarca como un ejemplo de la "corrupción sistémica" en Washington."La estrategia de Ossoff consiste en vincular la opacidad de los archivos de Epstein con problemas económicos cotidianos, al argumentar que el mismo sistema que protege a los poderosos es el que permite que los fondos de inversión compren viviendas o que los bancos cobren tasas usureras", dijo a Sputnik José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) y experto en política de EEUU.Un discurso similar ha adoptado la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, y la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, en sus intentos de posicionarse como eventuales candidatas de sus partidos de cara a los comicios presidenciales del 2028.La posibilidad de una tercera víaOtro resultado que Palomino ve probable es la aparición de una opción alternativa para las elecciones presidenciales comandada por los dos principales impulsores de la difusión de los documentos del caso Epstein, los congresistas Thomas Massie (republicano) y Ro Khanna (demócrata).La dupla, de alto perfil mediático en los últimos meses ha emergido como una efectiva alianza transversal en una era de fuerte polarización, en la que republicanos y demócratas no pueden coincidir en casi nada. "Se trata de un raro ejemplo de consenso en un Washington fracturado, con ambos legisladores enviando el mensaje de que la rendición de cuentas sobre el tráfico sexual no debe tener color político", apunta el experto.Considerando que las derivaciones del caso Epstein "podrían hundir" tanto a demócratas como republicanos, dado que sus revelaciones han exhibido cómo las elites actúan por encima de la ley, no sería descabellado pensar que una de sus consecuencias podría ser el colapso del tradicional sistema bipartidista de EEUU, opina.

https://noticiaslatam.lat/20260210/todo-se-hizo-para-ocultar-no-para-investigar-la-vocera-de-la-cancilleria-rusa-comenta-el-impacto-1171251137.html

https://noticiaslatam.lat/20260210/1171250216.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

jeffrey epstein, eeuu, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu), barack obama, donald trump, joe biden, bill clinton, washington, bill gates, casa blanca