https://noticiaslatam.lat/20260210/todo-se-hizo-para-ocultar-no-para-investigar-la-vocera-de-la-cancilleria-rusa-comenta-el-impacto-1171251137.html

"Todo se hizo para ocultar, no para investigar": la vocera de la Cancillería rusa comenta el impacto causado por los archivos Epstein

"Todo se hizo para ocultar, no para investigar": la vocera de la Cancillería rusa comenta el impacto causado por los archivos Epstein

Sputnik Mundo

La publicación de los materiales del caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein aporta muchos temas para discutir y sacar conclusiones, declaró a... 10.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-10T17:24+0000

2026-02-10T17:24+0000

2026-02-10T17:24+0000

internacional

maría zajárova

política

📰 caso epstein

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0a/1171251308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ef32661463a144740b30da6a91d7f7c.jpg

Otras declaraciones clave de la vocera:El 30 de enero, el fiscal general adjunto de EEUU Todd Blanche anunció la publicación de un nuevo lote de materiales del caso Epstein.Con esta última divulgación, el volumen total de datos supera los 3,5 millones de archivos, incluyendo documentos, correos electrónicos, fotos y videos relacionados con la investigación, que han causado un gran revuelo en la comunidad internacional.

https://noticiaslatam.lat/20260204/caso-epstein-pudo-haber-condicionado-decisiones-estrategicas-de-la-politica-exterior-de-eeuu-1171009303.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, política, 📰 caso epstein