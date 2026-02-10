"Todo se hizo para ocultar, no para investigar": la vocera de la Cancillería rusa comenta el impacto causado por los archivos Epstein
© FotoLos archivos de Epstein
© Foto
Síguenos en
La publicación de los materiales del caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein aporta muchos temas para discutir y sacar conclusiones, declaró a Sputnik la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, durante una entrevista con motivo del Día del Diplomático. Asimismo, abordó los asuntos relevantes de la agenda internacional.
"Monstruosa e increíblemente rica, porque hay una cantidad enorme de material y conclusiones terribles que se pueden extraer", agregó.
Otras declaraciones clave de la vocera:
El destino de Groenlandia debería decidirlo su población, no el comercio de territorios.
El intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladímir Alexéyev, por parte de Ucrania forma parte de una guerra híbrida financiada por Occidente, cuyo objetivo es perturbar las negociaciones.
Los planes napoleónicos de Volodímir Zelenski para asestar una "derrota estratégica" a Rusia han fracasado.
Rusia lucha no solo por territorio, sino también por valores culturales, lingüísticos y tradicionales.
Los países europeos deberían reconocer sus errores y volver a sus intereses nacionales.
Los Estados occidentales han pasado de ser vasallos felices a esclavos miserables.
Rusia nunca ha cerrado la puerta a las relaciones con la UE, pero comunicarse con ella desde una posición de fuerza es inaceptable.
El 30 de enero, el fiscal general adjunto de EEUU Todd Blanche anunció la publicación de un nuevo lote de materiales del caso Epstein.
Con esta última divulgación, el volumen total de datos supera los 3,5 millones de archivos, incluyendo documentos, correos electrónicos, fotos y videos relacionados con la investigación, que han causado un gran revuelo en la comunidad internacional.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.