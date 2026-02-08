https://noticiaslatam.lat/20260208/jefe-de-gabinete-de-starmer-dimite-por-el-escandalo-de-epstein-1171192777.html
Jefe de Gabinete de Starmer dimite por el escándalo de Epstein
Jefe de Gabinete de Starmer dimite por el escándalo de Epstein
Morgan McSweeney, el jefe de Gabinete del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su dimisión en medio del escándalo en torno a los vínculos del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el conocido financista, Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.
McSweeney reconoció haber apoyado personalmente la candidatura del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, a la sede diplomática del Reino Unido en el país norteamericano y asumió la plena responsabilidad de la decisión.
"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del Gobierno. La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la propia política", indicó McSweeney en una carta enviada a los medios británicos.
Tras la difusión del último lote de archivos del financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores por el Departamento de Justicia de EEUU, medios británicos informaron que Mandelson le envió en 2009 un documento interno del Gobierno del Reino Unido.
La Policía británica abrió una investigación penal contra Mandelson por el hecho.