https://noticiaslatam.lat/20260208/jefe-de-gabinete-de-starmer-dimite-por-el-escandalo-de-epstein-1171192777.html

Jefe de Gabinete de Starmer dimite por el escándalo de Epstein

Jefe de Gabinete de Starmer dimite por el escándalo de Epstein

Sputnik Mundo

Morgan McSweeney, el jefe de Gabinete del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su dimisión en medio del escándalo en torno a los vínculos del... 08.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-08T17:41+0000

2026-02-08T17:41+0000

2026-02-08T17:41+0000

internacional

política

keir starmer

jeffrey epstein

reino unido

eeuu

gobierno del reino unido

departamento de justicia de eeuu

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/08/1171191534_0:145:2771:1704_1920x0_80_0_0_7b9e47a581197a2825f6c41fe20e566c.jpg

McSweeney reconoció haber apoyado personalmente la candidatura del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, a la sede diplomática del Reino Unido en el país norteamericano y asumió la plena responsabilidad de la decisión.Tras la difusión del último lote de archivos del financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores por el Departamento de Justicia de EEUU, medios británicos informaron que Mandelson le envió en 2009 un documento interno del Gobierno del Reino Unido. La Policía británica abrió una investigación penal contra Mandelson por el hecho.

https://noticiaslatam.lat/20260206/1171132022.html

reino unido

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, keir starmer, jeffrey epstein, reino unido, eeuu, gobierno del reino unido, departamento de justicia de eeuu, 🌍 europa