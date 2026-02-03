https://noticiaslatam.lat/20260203/uruguay-sigue-apostando-por-china-pese-a-las-advertencias-de-eeuu-1170978607.html

Uruguay sigue apostando por China pese a las advertencias de EEUU

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, llegó a China a la cabeza de una delegación de más de 150 personas para afianzar el vínculo con el gigante asiático... 03.02.2026, Sputnik Mundo

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se reúne este 3 de febrero con su par chino, Xi Jinping, como parte de su primera visita a China desde que asumió el Gobierno de Uruguay y en el marco de lo que se ha convertido en una tradición para los sucesivos mandatarios del país sudamericano.Orsi partió rumbo a China al frente de una delegación integrada por unas 150 personas. Además de su canciller, Mario Lubetkin, y los ministros de Ganadería, Alfredo Fratti, e Industria, Fernanda Cardona, viajaron decenas de jerarcas del Gobierno y un nutrido contingente de empresarios y sindicalistas.Según informó el Gobierno uruguayo, durante el encuentro de Orsi con Xi Jinping, ambos Gobiernos suscribirán alrededor de 30 acuerdos comerciales y de cooperación, tanto técnica como científica, que se suman al Acuerdo de Asociación Estratégica que Uruguay tiene firmado con el gigante asiático desde 2023.¿TLC a la vista?En diálogo con Sputnik, Nicolás Pose, experto uruguayo en Economía Política Internacional, consideró que la visita de Orsi puede servir al país sudamericano para avanzar en "acuerdos sectoriales" que, por ejemplo, le permitan facilitar habilitaciones sanitarias para las exportaciones de alimentos a China, uno de los fuertes del comercio bilateral.De acuerdo a datos oficiales, Uruguay hizo exportaciones a China por un total de 3.493 millones de dólares durante el 2025, una cifra que representa el 26% del total de envíos al exterior de la nación y que ha crecido un 12% con respecto a 2024. Si bien las exportaciones uruguayas a China siguen teniendo la carne bovina como estrella, el mercado chino ya concentra el 86% de las exportaciones de soja nacional y es actualmente el principal comprador de la celulosa producida a nivel local.A pesar del buen ritmo del comercio bilateral entre ambos, la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio —que fue sondeada por los anteriores presidentes uruguayos, pero que no prosperó debido a que Uruguay no logró la anuencia de sus socios del Mercosur— da señales de haberse desinflado.También consultado por este medio, el economista uruguayo Gabriel Papa coincidió en que insistir en un posible TLC "no está en la agenda del Gobierno de Orsi", aunque de todas maneras el país sudamericano tiene la oportunidad de "promover una amplia y profunda agenda bilateral" que tenga por objetivo "ampliar la canasta de bienes y servicios" que Uruguay vende a China, facilitando el ingreso de lácteos e incluso promoviendo la venta de algunos servicios tecnológicos.Para Papa, Uruguay también tiene posibilidades de beneficiarse de la cooperación en el ámbito financiero, ya que el país sudamericano es miembro desde 2020 del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB), una entidad que podría resultar clave para proyectos de infraestructura en tierras uruguayas.China, un socio clave Ambos analistas coinciden en que Uruguay ha sabido mantener su vínculo con China como "política de Estado" desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1988, incluso a pesar de la rotación de diferentes partidos en el Gobierno. Así, la visita de Orsi complementa las ya hechas en las últimas décadas por antecesores como Luis Lacalle Pou (2020-2025), José Mujica (2010-2015) o Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020)."La política exterior de Uruguay marca la continuidad de una política de Estado que ha buscado profundizar los vínculos con China desde la década de 1980", enfatizó Pose. Ese trabajo ha permitido que el gigante asiático sea desde 2013 el principal socio comercial de Uruguay y sea uno de los principales proveedores de tecnologías y movilidad eléctrica del país en la actualidad.Sin embargo, los analistas reconocen que la visita de Orsi actualiza esta relación histórica dentro de "un nuevo contexto geopolítico", en el que las tensiones comerciales entre China y EEUU agregan complejidades a la búsqueda de una profundización en la relación entre Pekín y los países de América Latina.De hecho, la Embajada estadounidense en Uruguay admitió que "sigue de cerca" el viaje de Orsi a China, según consignó una fuente de la sede diplomática al semanario uruguayo Búsqueda. Según la fuente, la embajada mantiene preocupación por supuestas "prácticas de vigilancia y amenazas a la protección de datos" que el gigante asiático pudiera realizar en Uruguay.En ese sentido, el analista enfatizó que Uruguay se ve obligado a "ser muy cuidadoso" a la hora de presentar los resultados de su gira por China, para evitar posibles consecuencias negativas en su relación con EEUU. A propósito, la nación latinoamericana fue recientemente incluida por Washington en una lista de países en la que suspendió los procedimientos de otorgamiento de visas de inmigrantes.Papa, por su parte, cree que el actual escenario global ha llevado a una "fragmentación geoeconómica" que empuja a muchos países a intentar "diversificar sus relaciones" internacionales, en busca de menor dependencia de potencias específicas. En esa línea, puso como los ejemplos más claros las visitas del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a Pekín para reunirse con Xi Jinping, ambas en enero de 2026.En ese escenario, el analista consideró que Uruguay debe aprovechar la experiencia que ha ganado en su relación con China.En ese sentido, reafirmó que mantener a China como un socio preponderante es un asunto clave para la política exterior de Orsi, aunque el Gobierno uruguayo mantiene "una evaluación permanente" de cómo pueden influir las tensiones entre Pekín y Washington.Pose, en tanto, subrayó que el país sigue siendo relevante para el gigante asiático en tanto es parte de Sudamérica, una región vital para los intereses del país asiático, especialmente por la complementariedad de sus economías. "En este contexto en el que EEUU quiere plantear esferas de influencia, China busca preservar sus relaciones con los países latinoamericanos que estén dispuestos a ello y estas cumbres políticas son un mecanismo para hacerlo", complementó.

