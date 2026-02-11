https://noticiaslatam.lat/20260211/bad-bunny-abre-debate-en-el-super-bowl-la-gente-quiere-que-cualquier-cosa-sea-una-revolucion-1171252379.html

Bad Bunny abre debate tras show en el Super Bowl: "La gente quiere que cualquier cosa sea una revolución"

Bad Bunny abre debate tras show en el Super Bowl: "La gente quiere que cualquier cosa sea una revolución"

Sputnik Mundo

El espectáculo ofrecido por el artista puertorriqueño Bad Bunny en el evento deportivo más visto de EEUU ha generado discrepancias: mientras hay quienes... 11.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-11T01:37+0000

2026-02-11T01:37+0000

2026-02-11T01:38+0000

américa latina

bad bunny

eeuu

superbowl

sociedad

puerto rico

reggaetón

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0b/1171264718_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_39bb5d4a2ce220d09d8c70c256c871ce.jpg

Cargada de simbolismos latinoamericanos como el ambulantaje, la compra y venta de oro desde vitrinas, un niño dormido sobre tres sillas en plena boda y, claro, ritmos salseros, el halftime show del cantante latinoamericano fue visto por más de 142 millones de personas alrededor del mundo. La actuación del que es hoy el artista más escuchado en español —de acuerdo con las principales plataformas musicales— causó revuelo desde su anuncio y la condición que el cantante impuso para presentarse: que fuera enteramente en español. La solicitud no fue bien recibida desde el Gobierno del actual presidente de EEUU, Donald Trump, quien canceló su asistencia al partido.La polémica previa y la actuación del llamado Conejo Malo se ha visto envuelta en un debate en el cual se discuten varias aristas, como los alcances y las limitaciones de la música como instrumento político, el consumo mercantilista de las expresiones artísticas y un show que irrumpió en un espacio que va más allá de lo deportivo para los estadounidenses. "Un evento cargado de muchos símbolos"En entrevista con Sputnik, Aníbal García Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos, apuntó que la actuación de Bad Bunny ocasionó tanto revuelo porque el elemento de fondo era, precisamente, Donald Trump. Y es que Puerto Rico, recordó, aunque tiene su propia cultura, sus propias costumbres y es tan latinoamericano como las demás naciones del continente, pertenece a Estados Unidos desde hace más de 120 años luego de haber sido una colonia española durante siglos. "[Puerto Rico] es un ejemplo de esta línea de colonialismo en pleno siglo XX", afirmó.La actuación de Bad Bunny, destacó García Fernández, adquiere relevancia en un contexto en el cual desde Washington se han ejecutado esfuerzos por minimizar los aportes culturales realizados por los migrantes latinoamericanos —regulares e irregulares—, que se cuentan por millones en el país norteamericano. Para el analista, la actuación de Bad Bunny trascendió mucho más allá de los 15 minutos que duró el espectáculo, en donde estuvieron como invitados la cantautora estadounidense Lady Gaga y el también boricua Ricky Martin. "Esto no va a cambiar el mundo"Para Jovani Rivera Gutiérrez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, el revuelo que ha causado la actuación del Conejo Malo pone en evidencia la necesidad que pareciera tener cierto sector poblacional de justificar su consumo. De acuerdo con Rivera Gutiérrez, "lo que vimos fue música pop con un statement y así deberíamos de tomarlo". El también profesor recordó que, si bien siempre ha existido un "pop francamente comercial", también ha existido música "más retadora, que trata de distanciarse y de asumir cierto compromiso por algunas causas y eso, me parece, no está mal. Y creo que es el caso de Bad Bunny, que asume esta bandera de ser puertorriqueño porque lo es". Asimismo, dijo, "en muchas partes del mundo se pueden identificar con su discurso, que sí es tan comercial como lo puede ser un disco, en el que apuntó a los procesos de gentrificación, de turistificación y de exotización" de las culturas latinoamericanas. "Sí fue un fenómeno disruptivo"Tras el show del cantante puertorriqueño, el presidente Trump se pronunció en su cuenta de Truth Social, en donde calificó el espectáculo como "uno de los peores" en la historia de la justa deportiva y, aseguró, "al tipo no se le entendió nada". En marzo de 2025, un par de meses después de asumir su segundo cargo como presidente, el mismo mandatario firmó una orden ejecutiva para que el inglés sea el idioma oficial de EEUU bajo el argumento de "reforzar los valores nacionales" del país norteamericano. Al respecto, en entrevista con Sputnik, Mauro Mendoza Posadas, doctor en Lingüística por la UNAM, ponderó que, ante la radicalización de la política migratoria estadounidense, el hecho de que el artista haya cantando en español en el evento deportivo más esperado por los estadounidenses "sí fue un fenómeno disruptivo".De acuerdo con Mendoza Posadas, el puertorriqueño "empleó el español desde dos dimensiones distintas".

https://noticiaslatam.lat/20250518/es-una-exageracion-en-todos-los-sentidos-bad-bunny-es-el-nuevo-che-por-su-postura-politica-1162593167.html

https://noticiaslatam.lat/20251221/la-mayor-parte-de-migrantes-que-no-llegaron-a-eeuu-quieren-vivir-en-mexico-segun-medio-1169629980.html

https://noticiaslatam.lat/20250705/1164128434.html

eeuu

puerto rico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

bad bunny, eeuu, superbowl, sociedad, puerto rico, reggaetón, donald trump