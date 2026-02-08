https://noticiaslatam.lat/20260208/incluso-si-nos-imponen-una-guerra-iran-defiende-su-derecho-a-enriquecer-uranio-proclama-el-1171184214.html

"Incluso si nos imponen una guerra": Irán defiende su derecho a enriquecer uranio, proclama el canciller

"Incluso si nos imponen una guerra": Irán defiende su derecho a enriquecer uranio, proclama el canciller

Sputnik Mundo

Teherán insiste en su derecho a continuar con el enriquecimiento del uranio, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchi. Sus palabras llegan... 08.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-08T11:41+0000

2026-02-08T11:41+0000

2026-02-08T11:41+0000

defensa

programa nuclear de irán

irán

🌍 oriente medio

abás aragchí

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/04/0c/1111047258_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e2fa0cbc20ab1b518ada65aadaf77b88.jpg

Si hay alguna ambigüedad con respecto a los fines pacíficos del programa nuclear iraní, el país persa está dispuesto a disipar esa incertidumbre y responder a todas las preguntas que puedan surgir, señaló el canciller.Sin embargo, continuó el alto diplomático, Teherán no cederá a la presión y no renunciará al enriquecimiento de uranio "solo porque otros quieran que no lo tengamos".A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que buques militares estadounidenses estarían rumbo a Irán y manifestó su esperanza de que Teherán aceptara sentarse a la mesa de negociaciones y "llegar a un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares", asimismo advirtió que el próximo ataque estadounidense contra el país "será mucho peor".El 6 de febrero se celebraron en la capital omaní, Mascate, las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní sobre el programa nuclear de Irán. Esta reunión, mediada por Omán, fue la primera tras una pausa de varios meses en el proceso de negociaciones, provocada por la fase abierta del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025.

https://noticiaslatam.lat/20260207/canciller-irani-no-me-preocupa-la-guerra-porque-estamos-totalmente-preparados-1171136177.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

programa nuclear de irán, irán, 🌍 oriente medio, abás aragchí