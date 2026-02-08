https://noticiaslatam.lat/20260208/incluso-si-nos-imponen-una-guerra-iran-defiende-su-derecho-a-enriquecer-uranio-proclama-el-1171184214.html
"Incluso si nos imponen una guerra": Irán defiende su derecho a enriquecer uranio, proclama el canciller
"Incluso si nos imponen una guerra": Irán defiende su derecho a enriquecer uranio, proclama el canciller
Teherán insiste en su derecho a continuar con el enriquecimiento del uranio, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchi. Sus palabras llegan...
Si hay alguna ambigüedad con respecto a los fines pacíficos del programa nuclear iraní, el país persa está dispuesto a disipar esa incertidumbre y responder a todas las preguntas que puedan surgir, señaló el canciller.Sin embargo, continuó el alto diplomático, Teherán no cederá a la presión y no renunciará al enriquecimiento de uranio "solo porque otros quieran que no lo tengamos".A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que buques militares estadounidenses estarían rumbo a Irán y manifestó su esperanza de que Teherán aceptara sentarse a la mesa de negociaciones y "llegar a un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares", asimismo advirtió que el próximo ataque estadounidense contra el país "será mucho peor".El 6 de febrero se celebraron en la capital omaní, Mascate, las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní sobre el programa nuclear de Irán. Esta reunión, mediada por Omán, fue la primera tras una pausa de varios meses en el proceso de negociaciones, provocada por la fase abierta del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025.
"Incluso si nos imponen una guerra": Irán defiende su derecho a enriquecer uranio, proclama el canciller
Teherán insiste en su derecho a continuar con el enriquecimiento del uranio, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchi. Sus palabras llegan poco después de la reunión entre Irán y EEUU sobre el programa nuclear iraní y las crecientes amenazas por parte de Washington.
Si hay alguna ambigüedad con respecto a los fines pacíficos del programa nuclear iraní
, el país persa está dispuesto a disipar esa incertidumbre y responder a todas las preguntas que puedan surgir, señaló el canciller.
Sin embargo, continuó el alto diplomático, Teherán no cederá a la presión y no renunciará al enriquecimiento de uranio "solo porque otros quieran que no lo tengamos".
"¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento [del uranio] y no estamos dispuestos a renunciar a él, incluso si nos imponen una guerra? Porque nadie tiene derecho a decirnos lo que debemos tener y lo que no", aseveró.
A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que buques militares estadounidenses estarían rumbo a Irán
y manifestó su esperanza de que Teherán aceptara sentarse a la mesa de negociaciones y "llegar a un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares", asimismo advirtió que el próximo ataque estadounidense contra el país "será mucho peor".
El 6 de febrero se celebraron en la capital omaní, Mascate, las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní sobre el programa nuclear de Irán. Esta reunión, mediada por Omán, fue la primera tras una pausa de varios meses en el proceso de negociaciones, provocada por la fase abierta del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025.
