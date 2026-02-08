https://noticiaslatam.lat/20260208/denuncias-contra-alcalde-detenido-en-mexico-fueron-presentadas-a-sheinbaum-1171177090.html

Denuncias contra alcalde detenido en México fueron presentadas a Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió personalmente las quejas en contra del alcalde de Tequila, Jalisco (occidente), Diego Rivera Navarro...

Al explicar cómo fue que se desarrolló la investigación y detención del edil, la mandataria sostuvo que empresarios denunciaron personalmente al presidente municipal y lo acusaron de extorsión."Personalmente, recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. A partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General de la República (FGR), se abrió una investigación que finalmente permitió su detención", indicó desde Michoacán (occidente).El 5 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Rivera Navarro y tres funcionarios municipales acusados de delitos como secuestro.El operativo se realizó en el hogar del presidente municipal quien, posteriormente, fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México (centro).No habrá cobijo partidistaSheinbaum declaró que "ningún partido, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse", por lo que, si existen denuncias y pruebas en contra de alguien, esta persona tendrá que demostrar su inocencia.Agregó que, en 2024, previo a la selección de candidatos, se solicitó a la FGR información sobre posibles investigaciones en contra de los aspirantes, pero en ese momento no había ninguna pesquisa abierta.Según la indagatoria de la fiscalía federal, Rivera Navarro sería responsable del secuestro de un candidato de Morena al municipio de Tequila para obligarlo a firmar y, de esta manera, imponer otro perfil cercano al CJNG.Los otros tres funcionarios detenidos, también están acusados del secuestro de miembros de Morena que pretendían competir por dicho ayuntamiento.Cuando llegó al poder, empresarios tequileros acusaron al edil de extorsión, al exigirles millones de pesos por concepto de supuestos adeudos fiscales. Entre las empresas denunciantes se encuentra la marca José Cuervo, una de las más importantes del país latinoamericano.Asimismo, en 2025, Rivera Navarro tuvo que comparecer ante la FGR luego de que en un evento municipal se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG.

