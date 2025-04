https://noticiaslatam.lat/20250429/las-sanciones-de-eeuu-contra-cantantes-de-narcocorridos-son-una-medida-de-propaganda-1162096905.html

Las sanciones de EEUU contra cantantes de narcocorridos son "una medida de propaganda"

Las sanciones de EEUU contra cantantes de narcocorridos son "una medida de propaganda"

La negativa del Gobierno de EEUU a dar visas a los cantantes de narcocorridos mexicanos es una medida "siniestra" y "racista" que forma parte de la tendencia...

El pasado 1 de abril, el subsecretario de Estado de EEUU y exembajador de ese pa√≠s en M√©xico, Christopher Landau, confirm√≥ que Washington decidi√≥ revocar las visas a los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco despu√©s de que proyectaron im√°genes de Nemesio Oseguera, el Mencho, l√≠der del C√°rtel Jalisco Nueva Generaci√≥n (CJNG), durante un concierto en un foro de la Universidad Aut√≥noma de Guadalajara en Zapopan, Jalisco."Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda", dijo Landau en un mensaje en la red X publicado el pasado 1 de abril.El investigador Juan Carlos Ram√≠rez-Pimienta, doctor en Lenguas Romances por la Universidad de Michigan y profesor en la Universidad Estatal de San Diego-Imperial Valley, dijo que la decisi√≥n es "un ataque a la identidad mexicana en general"."En el nuevo contexto pol√≠tico estadounidense es una parte m√°s de esta idea de los 'hombres malos (bad hombres)'", dijo el acad√©mico en referencia a las famosas declaraciones que hizo Trump en su primera campa√Īa presidencial en 2016.Lo mexicano como algo negativoPara el acad√©mico, la medida del Departamento de Estado es parte de lo que est√° sucediendo actualmente en Estados Unidos, en donde lo "mexicano" es visto como algo negativo.Para el autor de libros sobre cultura popular mexicana, narcocultura y literatura, habr√≠a que ver c√≥mo reacciona Washington ante los grupos musicales nacidos en su territorio, como Fuerza Regida, los cuales se forman por j√≥venes nacidos en el pa√≠s norteamericano y que en sus letras tambi√©n exaltan a los grupos criminales, la violencia y el estilo de vida del mundo del narcotr√°fico."Ah√≠ s√≠ se va a ver ese doble rasero de manera m√°s expl√≠cita; es decir, c√≥mo es posible que a estos muchachos de origen mexicano se les coarte su derecho de expresi√≥n al mismo tiempo que se est√°n promocionando, haciendo, esas otras series (acerca del narcotr√°fico)", dijo Ram√≠rez-Pimienta.Medida propagand√≠stica Jos√© Alberto Guerrero Baena, profesor de la Universidad Michoacana de San Nicol√°s Hidalgo y especialista en temas de seguridad, se√Īal√≥ tambi√©n para este medio que la cancelaci√≥n de las visas a los Alegres del Barranco es simplemente "una medida de propaganda" del Gobierno de EEUU que no ayuda en nada a combatir la violencia del crimen organizado en M√©xico."Para m√≠ no es una doble moral, sino que simplemente son los estadounidenses siendo como tales, manejando su industria, viendo sus intereses y necesariamente favoreciendo un consumo interno que no va a ser modificado", explic√≥ el profesor Guerrero Baena.Para Juan Carlos Ram√≠rez-Pimienta, es dif√≠cil predecir qu√© consecuencias puedan tener los l√≠mites la libertad de expresi√≥n en Estados Unidos, sin embargo, dijo en la era de Trump est√°n sucediendo cosas sin precedente.Por ejemplo, mencion√≥ las investigaciones y los procesos abiertos en contra de universidades y estudiantes que participaron en las protestas en contra de la guerra de Gaza en la primavera del a√Īo pasado.Por lo pronto, afirma el analista, ya hay situaciones de autocensura en la que m√ļsicos en Estados Unidos ya analizan mesurar sus composiciones, lo cual, dice, no es necesariamente err√≥neo.M√©xico Canta: esfuerzo loable, pero insuficiente Por otra parte, Ram√≠rez resalta los esfuerzos del Gobierno de la presidenta de M√©xico, Claudia Sheinbaum, por intentar cambiar los contenidos de los corridos tumbados y otros g√©neros musicales para evitar la exaltaci√≥n de la violencia y del estilo de vida del mundo del narcotr√°fico. Al respecto, dice que esta acci√≥n es loable, pero insuficiente.Ram√≠rez cit√≥, por ejemplo, el reciente caso del exgobernador de Tamaulipas (noreste), Tom√°s Yarrington, deportado de Estados Unidos el pasado 9 de abril y procesado en M√©xico por colaboraci√≥n con el crimen organizado. "Lo que tenemos es que ha habido una gran colusi√≥n de las autoridades con el crimen organizado, todos lo sabemos. Los corridos lo dicen tambi√©n", explic√≥.El profesor Guerrero Baena asegura que los esfuerzos del Gobierno federal como el concurso M√©xico Canta por la Paz y contra las Adicciones, as√≠ como las recientes reformas legales en administraciones y congresos locales para penar con c√°rcel o multar a quien cante narcocorridos en espacios p√ļblicos son banales ante la realidad que viven los j√≥venes en muchas zonas del pa√≠s.En Tierra Caliente de Michoac√°n, por ejemplo, las aspiraciones de los j√≥venes son ser sicarios o halcones del crimen organizado, relat√≥ el acad√©mico.El investigador a√Īadi√≥ que, en todo caso, se tendr√≠a que delinear una pol√≠tica cultural que vaya acorde con un an√°lisis de seguridad y tomar medidas en materia social, cultural y econ√≥mica para mejorar los niveles de vida de la poblaci√≥n y para mejorar el acceso a la cultura de determinadas poblaciones.Para el especialista, el √©xito de los narcocorridos no es provocado artificialmente, sino que se convierten en √©xitos de manera org√°nica. "Si queremos que las canciones hablen de paz, pues lo que hay que hacer es fomentar la paz y que haya paz verdadera, porque las canciones reflejan el contexto", explic√≥."Lo que pasa es que hay combatir la inspiraci√≥n de las canciones porque primero fue la Revoluci√≥n y luego corridos de la Revoluci√≥n, termin√≥ la Revoluci√≥n y dejaron de componerse corridos a la Revoluci√≥n, salvo algunos pocos nost√°lgicos (‚Ķ). Desaparece el fen√≥meno o el fen√≥meno deja de ser tan relevante que la m√ļsica lo va a reflejar", concluye.

