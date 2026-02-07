https://noticiaslatam.lat/20260207/el-crimen-organizado-estaria-detras-de-la-carrera-politica-del-alcalde-detenido-en-mexico-segun-1171140528.html

El crimen organizado estaría detrás de la carrera política del alcalde detenido en México, según medio

El crimen organizado estaría detrás de la carrera política del alcalde detenido en México, según medio

07.02.2026

De acuerdo con las líneas de investigación, el grupo criminal habría impuesto a Rivera Navarro como presidente municipal con la intermediación de Juan Manuel Pérez Sosa, entonces director de Seguridad Pública del municipio, quien fungía como enlace entre el edil y el CJNG.Las indagatorias señalan que, a través de Pérez Sosa, el cártel no solo aportó recursos económicos para la campaña electoral, sino que también ordenó el secuestro de al menos dos aspirantes rivales para obligarlos a abandonar la contienda.El 24 de marzo de 2021, Guillermo Cordero García y Alejandro García Gutiérrez, candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), renunciaron a sus aspiraciones tras haber sido privados de la libertad, esto mientras se encontraban en un restaurante.Las víctimas fueron localizadas horas después con visibles signos de violencia y amenazas, y posteriormente presentaron su dimisión ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dejando el camino libre para la elección de Rivera Navarro.Según las autoridades, Juan Manuel Pérez Sosa y Juan Gabriel Toribio Villarreal estuvieron relacionados con ambos secuestros, lo que permitió que Rivera Navarro asumiera la alcaldía, desde donde presuntamente extorsionaba a empresarios en favor del CJNG.Tras asumir el cargo, el edil nombró a Pérez Sosa como secretario de Seguridad Pública y a Toribio Villarreal como director de Catastro y Predial. Ambos fueron detenidos el 5 de febrero en un operativo encabezado por la Marina, mientras que la captura del alcalde fue realizada por fuerzas federales de seguridad y defensa.En total, cinco funcionarios municipales del círculo cercano de Rivera Navarro fueron detenidos, junto con un presunto integrante del CJNG. Entre ellos, se encuentran el jefe de Gabinete, señalado por lavado de dinero, y responsables de la Tesorería y del padrón de licencias, acusados de participar en esquemas de extorsión.Las investigaciones también incluyen denuncias previas contra el alcalde por presuntos cobros irregulares a empresas tequileras, así como por permitir eventos donde se proyectaron imágenes del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho.Tras el operativo, el Gobierno del estado de Jalisco asumió el control de la seguridad en Tequila y anunció nuevas detenciones, mientras autoridades federales y estatales reiteraron que no habrá pactos, ni impunidad en casos relacionados con corrupción y crimen organizado.

