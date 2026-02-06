Mundo
"Los municipios son un tramo del Estado mexicano que ya está perdido", sentencia experto
"Los municipios son un tramo del Estado mexicano que ya está perdido", sentencia experto
El alcalde del municipio jalisciense de Tequila (occidente), Diego Rivera Navarro, fue arrestado por el delito de extorsión y se le acusa de supuestos vínculos... 06.02.2026, Sputnik Mundo
El alcalde de Tequila, uno de los municipios más turísticos del estado de Jalisco y del país latinoamericano, fue detenido junto con tres más de sus colaboradores, los directores de Seguridad Pública, de Catastro y Predial, y de Obras Públicas. "El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG", precisaron autoridades federales.La detención de Rivera Navarro llega en un contexto de tensiones entre EEUU y México, porque mientras Washington asevera que la nación latinoamericana está gobernada por narcotraficantes, las autoridades mexicanas han optado por aumentar los operativos y detenciones, pero abogando por su soberanía. ¿Tierra perdida? De acuerdo con un reporte del diario mexicano Milenio, hasta el 2023, en seis de cada 10 municipios del país existe la presencia de al menos una célula delictiva. Mientras que, en 102 localidades, de un total de 2.478, operan entre cinco y 15 grupos del crimen organizado. Esto, afirman expertos consultados por Sputnik, ha convertido a los ayuntamientos en el eslabón más débil del Estado mexicano. De acuerdo con el especialista, la influencia del crimen organizado en los municipios va en diversas escalas.Si bien hay algunos poblados en donde "sí es directamente el cártel quien pone al presidente municipal", en otros, la participación del crimen se acota a expulsar de la carrera electoral a las personas con las que no hayan llegado a acuerdos. Para el consultor mexicano especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales Alberto Guerrero Baena, es verdad que el nivel municipal está perdido para el Estado mexicano en la actualidad. Sin embargo, dijo, es recuperable. "Al final sí se necesita que, dentro de este federalismo que tenemos en México, estemos divididos en determinados órdenes de gobierno (...). Considero que se tiene que hacer un replanteamiento por principio de cuenta desde las postulaciones; los partidos políticos tienen que empezar a revisar qué tipo de personas están [apoyando] a algún cargo, posteriormente, quizás, someterlos a una investigación ante fiscalías", consideró en una charla para este medio¿EEUU tiene razón?El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado en repetidas ocasiones que el narcotráfico gobierna a México. Sobre si la detención del alcalde de Tequila le da la razón a los postulados realizados desde Estados Unidos, Hernández indicó que es cierto que el país es fuertemente influenciado por el crimen organizado, pero no por los cárteles de la droga.Al respecto, Guerrero Baena apuntó que "las aseveraciones de Estados Unidos en las que señalan que México está gobernando por el crimen han organizado, yo no me atrevería a contradecirlas. Sí están organizados, sí están gobernando". A pesar de esto, el analista detalló que se trata de un tema que debe ser resuelto por las autoridades mexicanas, por lo que los amedrentamientos desde Washington no son justificables. "Y dentro de todo esto, a lo mejor pueden pedirle la colaboración a EEUU para que ellos proporcionen la información de todas las operaciones financieras que se hacen más allá de la frontera y que implican a las organizaciones criminales (...). Si se habla de soberanía, empecemos controlando nuestros propios territorios", finalizó.
"Los municipios son un tramo del Estado mexicano que ya está perdido", sentencia experto

Daniela Díaz
Desde México
Desde México
El alcalde del municipio jalisciense de Tequila (occidente), Diego Rivera Navarro, fue arrestado por el delito de extorsión y se le acusa de supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención del funcionario se da en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
El alcalde de Tequila, uno de los municipios más turísticos del estado de Jalisco y del país latinoamericano, fue detenido junto con tres más de sus colaboradores, los directores de Seguridad Pública, de Catastro y Predial, y de Obras Públicas.
"El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG", precisaron autoridades federales.
La detención de Rivera Navarro llega en un contexto de tensiones entre EEUU y México, porque mientras Washington asevera que la nación latinoamericana está gobernada por narcotraficantes, las autoridades mexicanas han optado por aumentar los operativos y detenciones, pero abogando por su soberanía.
¿Tierra perdida?

De acuerdo con un reporte del diario mexicano Milenio, hasta el 2023, en seis de cada 10 municipios del país existe la presencia de al menos una célula delictiva. Mientras que, en 102 localidades, de un total de 2.478, operan entre cinco y 15 grupos del crimen organizado.
Esto, afirman expertos consultados por Sputnik, ha convertido a los ayuntamientos en el eslabón más débil del Estado mexicano.

"Los municipios, podemos decir, es un tramo del Estado mexicano que ya está perdido porque es el nivel en el que hay más candidatos asesinados, precandidatos. Es un [estrato] donde los cárteles controlan la elección", sentenció en entrevista con Sputnik el maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, Víctor Hernández.

De acuerdo con el especialista, la influencia del crimen organizado en los municipios va en diversas escalas.
Si bien hay algunos poblados en donde "sí es directamente el cártel quien pone al presidente municipal", en otros, la participación del crimen se acota a expulsar de la carrera electoral a las personas con las que no hayan llegado a acuerdos.
Para el consultor mexicano especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales Alberto Guerrero Baena, es verdad que el nivel municipal está perdido para el Estado mexicano en la actualidad. Sin embargo, dijo, es recuperable.
"Al final sí se necesita que, dentro de este federalismo que tenemos en México, estemos divididos en determinados órdenes de gobierno (...). Considero que se tiene que hacer un replanteamiento por principio de cuenta desde las postulaciones; los partidos políticos tienen que empezar a revisar qué tipo de personas están [apoyando] a algún cargo, posteriormente, quizás, someterlos a una investigación ante fiscalías", consideró en una charla para este medio

¿EEUU tiene razón?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado en repetidas ocasiones que el narcotráfico gobierna a México.

"En México gobierna un solo ente: el pueblo de México, nadie más", aseveró Sheinbaum el 4 de febrero, al ser cuestionada sobre los dichos de su homólogo estadounidense.

Sobre si la detención del alcalde de Tequila le da la razón a los postulados realizados desde Estados Unidos, Hernández indicó que es cierto que el país es fuertemente influenciado por el crimen organizado, pero no por los cárteles de la droga.

"El modelo de gobernanza en México está construido, aparte del cobro de impuestos, sobre cobro de derecho de piso. De lo que se le acusa [a Diego Rivera Navarro] en esa parte de la carpeta de investigación, podría pensar que casi cualquier presidente municipal en este país o secretario de Estado o lo que sea, gobierna de la misma manera. Eso es endémico", argumentó.

Al respecto, Guerrero Baena apuntó que "las aseveraciones de Estados Unidos en las que señalan que México está gobernando por el crimen han organizado, yo no me atrevería a contradecirlas. Sí están organizados, sí están gobernando".
A pesar de esto, el analista detalló que se trata de un tema que debe ser resuelto por las autoridades mexicanas, por lo que los amedrentamientos desde Washington no son justificables.

"Son asuntos internos que debe resolver México. La respuesta clara a todo esto la tiene la presidenta de la República y el gabinete de seguridad. Es empezar a trabajar lo que no han trabajado, que es la inteligencia financiera, las redes de microcriminalidad y los flujos de capitales", acusó.

"Y dentro de todo esto, a lo mejor pueden pedirle la colaboración a EEUU para que ellos proporcionen la información de todas las operaciones financieras que se hacen más allá de la frontera y que implican a las organizaciones criminales (...). Si se habla de soberanía, empecemos controlando nuestros propios territorios", finalizó.
