"Los municipios son un tramo del Estado mexicano que ya está perdido", sentencia experto

El alcalde del municipio jalisciense de Tequila (occidente), Diego Rivera Navarro, fue arrestado por el delito de extorsión y se le acusa de supuestos vínculos... 06.02.2026, Sputnik Mundo

El alcalde de Tequila, uno de los municipios más turísticos del estado de Jalisco y del país latinoamericano, fue detenido junto con tres más de sus colaboradores, los directores de Seguridad Pública, de Catastro y Predial, y de Obras Públicas. "El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG", precisaron autoridades federales.La detención de Rivera Navarro llega en un contexto de tensiones entre EEUU y México, porque mientras Washington asevera que la nación latinoamericana está gobernada por narcotraficantes, las autoridades mexicanas han optado por aumentar los operativos y detenciones, pero abogando por su soberanía. ¿Tierra perdida? De acuerdo con un reporte del diario mexicano Milenio, hasta el 2023, en seis de cada 10 municipios del país existe la presencia de al menos una célula delictiva. Mientras que, en 102 localidades, de un total de 2.478, operan entre cinco y 15 grupos del crimen organizado. Esto, afirman expertos consultados por Sputnik, ha convertido a los ayuntamientos en el eslabón más débil del Estado mexicano. De acuerdo con el especialista, la influencia del crimen organizado en los municipios va en diversas escalas.Si bien hay algunos poblados en donde "sí es directamente el cártel quien pone al presidente municipal", en otros, la participación del crimen se acota a expulsar de la carrera electoral a las personas con las que no hayan llegado a acuerdos. Para el consultor mexicano especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales Alberto Guerrero Baena, es verdad que el nivel municipal está perdido para el Estado mexicano en la actualidad. Sin embargo, dijo, es recuperable. "Al final sí se necesita que, dentro de este federalismo que tenemos en México, estemos divididos en determinados órdenes de gobierno (...). Considero que se tiene que hacer un replanteamiento por principio de cuenta desde las postulaciones; los partidos políticos tienen que empezar a revisar qué tipo de personas están [apoyando] a algún cargo, posteriormente, quizás, someterlos a una investigación ante fiscalías", consideró en una charla para este medio¿EEUU tiene razón?El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado en repetidas ocasiones que el narcotráfico gobierna a México. Sobre si la detención del alcalde de Tequila le da la razón a los postulados realizados desde Estados Unidos, Hernández indicó que es cierto que el país es fuertemente influenciado por el crimen organizado, pero no por los cárteles de la droga.Al respecto, Guerrero Baena apuntó que "las aseveraciones de Estados Unidos en las que señalan que México está gobernando por el crimen han organizado, yo no me atrevería a contradecirlas. Sí están organizados, sí están gobernando". A pesar de esto, el analista detalló que se trata de un tema que debe ser resuelto por las autoridades mexicanas, por lo que los amedrentamientos desde Washington no son justificables. "Y dentro de todo esto, a lo mejor pueden pedirle la colaboración a EEUU para que ellos proporcionen la información de todas las operaciones financieras que se hacen más allá de la frontera y que implican a las organizaciones criminales (...). Si se habla de soberanía, empecemos controlando nuestros propios territorios", finalizó.

