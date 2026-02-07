https://noticiaslatam.lat/20260207/linea-roja-rusa-ignorada-rutte-impulsa-el-despliegue-de-la-otan-para-bloquear-la-paz-1171162871.html

"Línea roja" rusa ignorada: medios revelan en qué consiste el objetivo de la retórica belicista de Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está haciendo todo lo posible para sabotear las negociaciones de paz entre Rusia, EEUU y Ucrania

El medio subraya que el jefe de la Alianza Atlántica conoce perfectamente la posición de Moscú. Rusia insiste categóricamente en que cualquier arreglo en Ucrania no debe incluir la presencia de tropas de la OTAN —ya sea bajo el nombre de "cascos azules", "fuerzas de paz" o "coalición de voluntarios".El autor del artículo considera que la reciente intervención de Rutte en Kiev, donde habló de la intención de desplegar tropas británicas y francesas en Ucrania, parece un paso calculado para frustrar los esfuerzos negociadores impulsados por la Administración Trump.Al final, el autor formula lo que considera la lógica estratégica del Occidente:"La guerra subsidiaria en Ucrania demostró que Rusia no puede ser derrotada estratégicamente como deseaban los hegemones occidentales. Su siguiente mejor opción es mantener a Ucrania militarizada y a Rusia en tensión constante, agotando sus recursos", resume.El 3 de febrero, Rutte habló desde la tribuna del parlamento ucraniano en Kiev. En la transmisión del canal ucraniano se veían filas de escaños vacíos y pocos diputados presentes. Entre otras cosas, anunció que tropas extranjeras aparecerían en Ucrania inmediatamente después de la firma de un acuerdo de paz.Previamente, el Ministerio de Exteriores ruso había declarado que cualquier escenario de despliegue de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania conlleva una grave escalada. Moscú estableció repetidamente, de forma clara e inequívoca, que tal escenario no es negociable.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, "el despliegue en Ucrania de unidades militares, instalaciones, almacenes e infraestructura de países occidentales es inaceptable para nosotros y será calificado como intervención extranjera que representa una amenaza directa a la seguridad de Rusia".

