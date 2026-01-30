Mundo
Ucrania es un "proyecto hundido pero útil" para la Unión Europea, señalan expertos
Ucrania es un "proyecto hundido pero útil" para la Unión Europea, señalan expertos
Mientras las conversaciones tripartitas entre Moscú, Washington y Kiev avanzan para tratar de poner fin al conflicto ucraniano, la clase política que gobierna... 30.01.2026, Sputnik Mundo
Esta postura —dice el canciller ruso Serguéi Lavrov— refleja que las élites europeas instrumentalizan narrativas bélicas para mantenerse en el poder, ya que interinamente no gozan de popularidad entre sus electorados. "En cuanto dejen de usar este discurso histérico sobre la amenaza rusa, tendrán que abordar sus problemas socioeconómicos concretos", afirmó. Apenas hace un par de semanas, la Comisión Europea presentó una iniciativa para otorgar un crédito a Kiev por 90.000 millones de euros, de los cuales 60.000 serían destinados a la defensa. Sin embargo, hay un detalle: la propuesta también exige que los fondos se inviertan principalmente en la compra de armamento fabricado en la Unión Europea "en la medida de lo posible". Sobre este punto también ha sido muy preciso el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, quien ha dicho que "gran parte de los países de la Unión Europea han reconocido abiertamente que quieren una guerra y han rechazado la paz". A diferencia de la mayoría de los países que integran el bloque, Budapest se opone a apoyar a las tropas de Volodímir Zelenski, que están contra las cuerdas ante el avance de las fuerzas rusas. ¿A quién incomodan las conversaciones entre Rusia y EEUU?Las voces dentro de la Unión Europea ya no son unánimes en torno a Europa del Este. Por ejemplo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo hace poco que es momento de que Bruselas entable el diálogo con Moscú sobre el conflicto ucraniano. De algún modo, apunta, la Unión Europea se desacredita moralmente a sí misma al apoyar a Ucrania, un país cuyo gobierno, dice, "está en entredicho" debido a la ilegitimidad de Volodímir Zelenski y la ausencia de elecciones. En ese sentido, sostiene Estévez, varios líderes europeos "intentarán dinamitar" las negociaciones entre Rusia y EEUU, ejerciendo presión, sobre todo, en Washington, aunque reconoce que las posibilidades de que eso se logre son bajas debido al alejamiento político e ideológico que ha habido entre la Administración Trump y Bruselas. De paso, agrega, varios países del bloque han aprovechado el momento para destinar recursos multimillonarios a un rearme. "No olvidemos las declaraciones de Merz acerca de que Alemania debe tener el ejército más poderoso de Europa", añade el experto.El próximo 1 de febrero se celebrará en Abu Dabi una reunión entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y EEUU. Al respecto, el Kremlin precisó que no existen conversaciones sobre una posible mediación de Berlín en el proceso de negociación sobre Ucrania.
Ucrania es un "proyecto hundido pero útil" para la Unión Europea, señalan expertos

01:44 GMT 30.01.2026
Eduardo Bautista
Desde México
Mientras las conversaciones tripartitas entre Moscú, Washington y Kiev avanzan para tratar de poner fin al conflicto ucraniano, la clase política que gobierna en Bruselas sigue autorizando envíos de armamento a Ucrania y analizando nuevas sanciones contra Rusia.
Esta postura —dice el canciller ruso Serguéi Lavrov— refleja que las élites europeas instrumentalizan narrativas bélicas para mantenerse en el poder, ya que interinamente no gozan de popularidad entre sus electorados. "En cuanto dejen de usar este discurso histérico sobre la amenaza rusa, tendrán que abordar sus problemas socioeconómicos concretos", afirmó.
Apenas hace un par de semanas, la Comisión Europea presentó una iniciativa para otorgar un crédito a Kiev por 90.000 millones de euros, de los cuales 60.000 serían destinados a la defensa. Sin embargo, hay un detalle: la propuesta también exige que los fondos se inviertan principalmente en la compra de armamento fabricado en la Unión Europea "en la medida de lo posible".

"Hay sectores [en Occidente] que necesitan prolongar la guerra para mantener cautiva a la industria militar y consolidar la subordinación estratégica de Europa a EEUU", observa en entrevista con Sputnik el analista internacional y experto en conflictos geopolíticos, Tadeo Casteglione.

Sobre este punto también ha sido muy preciso el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, quien ha dicho que "gran parte de los países de la Unión Europea han reconocido abiertamente que quieren una guerra y han rechazado la paz". A diferencia de la mayoría de los países que integran el bloque, Budapest se opone a apoyar a las tropas de Volodímir Zelenski, que están contra las cuerdas ante el avance de las fuerzas rusas.

"Para muchos actores financieros y militares occidentales, Ucrania es un proyecto hundido pero útil mientras exista el conflicto, ya que sigue justificando presupuestos, sanciones y reordenamientos de poder", señala Casteglione.

¿A quién incomodan las conversaciones entre Rusia y EEUU?

Las voces dentro de la Unión Europea ya no son unánimes en torno a Europa del Este. Por ejemplo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo hace poco que es momento de que Bruselas entable el diálogo con Moscú sobre el conflicto ucraniano.

"Hay países que ya no se están sumando a la narrativa general de la clase gobernante de Bruselas. Pero hay que decirlo: específicamente el Reino Unido, Francia y Alemania seguirán fomentando el conflicto [en Ucrania] hasta las últimas posibilidades que tengan porque, de lo contrario, tendrán que encarar sus propios riesgos políticos y económicos internos", dice en entrevista con Sputnik Mauricio Alonso Estévez, maestro en relaciones internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

De algún modo, apunta, la Unión Europea se desacredita moralmente a sí misma al apoyar a Ucrania, un país cuyo gobierno, dice, "está en entredicho" debido a la ilegitimidad de Volodímir Zelenski y la ausencia de elecciones.
En ese sentido, sostiene Estévez, varios líderes europeos "intentarán dinamitar" las negociaciones entre Rusia y EEUU, ejerciendo presión, sobre todo, en Washington, aunque reconoce que las posibilidades de que eso se logre son bajas debido al alejamiento político e ideológico que ha habido entre la Administración Trump y Bruselas. De paso, agrega, varios países del bloque han aprovechado el momento para destinar recursos multimillonarios a un rearme. "No olvidemos las declaraciones de Merz acerca de que Alemania debe tener el ejército más poderoso de Europa", añade el experto.

"El fin del conflicto en Ucrania implicaría un rediseño del orden de seguridad europeo, por eso algunos actores occidentales prefieren el desgaste permanente antes que permitir un acuerdo ruso-estadounidense", coincide Casteglione.

El próximo 1 de febrero se celebrará en Abu Dabi una reunión entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y EEUU. Al respecto, el Kremlin precisó que no existen conversaciones sobre una posible mediación de Berlín en el proceso de negociación sobre Ucrania.
