Hecho en México: ella es la chiapaneca que logró exportar el café de su tierra a EEUU | Video

Rosalba Cifuentes es la primera mujer mexicana en exportar café proveniente de Chipas, su tierra natal, a Estados Unidos, en donde el producto mexicano ha... 11.10.2025, Sputnik Mundo

A los 15 años de edad y sin saber leer ni escribir, Rosalba Cifuentes salió un pequeño poblado de Chiapas rumbo a Tijuana. De ahí, tomó un avión con destino a Estados Unidos, un país en el que trabajó por más de 15 años de forma ininterrumpida, hasta que decidió dar un giro a su vida: apostar por el café mexicano. Tras dejar su tierra y ya en suelo estadounidense, la chiapaneca, con ayuda de algunos mexicanos que también estaban trabajando en el país norteamericano, aprendió a leer y a escribir. Fue así que consiguió su primer trabajo en una tienda de comida rápida. Fue su paso por esta cadena restaurantera lo que la acercó al café, uno de los sectores más importantes para Chiapas, su estado natal. "Yo miraba los granos que los molían y yo decía 'ese grano parece como cuando mi familia los tostaba en el comal' (...). Poco a poco empecé a ver que eran tostadores industriales grandes y yo decía: 'Un día voy a traer café de Chiapas, porque ese café que manejaban en el restaurante era de Indonesia", recuerda. De Chiapas a EEUU... y al mundo Tras casi dos décadas trabajando en EEUU, Rosalba logró ser ciudadana legal, lo que le permitió también regresar a México sin temor a que no pudiera regresar al país norteamericano. Sin saber nada de sus familiares, regresó a Chiapas, específicamente a la zona cafetalera del estado en donde le surgió de nuevo la idea de exportar café mexicano a EEUU. "Todos mis ahorros de 17 años los invertí en un contenedor de café de 19 toneladas; de café que compré de todo de Chiapas, todo de la comunidad", abunda. Tener la doble ciudadanía le permitió a Rosalba ser exportadora mexicana e importadora estadounidense, un modelo de negocio poco común, pero que le permitió hacerse de forma más fácil y rápida de clientes. En la actualidad, Rosalba dirige la empresa cafetera Mayan Harvest y envía café a Dinamarca, España, China y Dubái. Recientemente, la empresa recibió el sello "Hecho en México", una iniciativa de la Secretaría de Economía en el marco del Plan México, el cual busca incentivar el consumo interno de empresas nacionales que permitan la autosuficiencia en varios rubros. ¿De qué va el sello 'Hecho en México'?Con este sello que el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Economía, entrega a ciertas empresas nacionales se busca promover el fortalecimiento del mercado interno, el incremento en el contenido nacional, la soberanía productiva, así como la incorporación de comerciantes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a las cadenas globales de valor.Este sello, explicó la misma dependencia, busca proyectar a México como un país competitivo y orgulloso de su capacidad industrial, además de que aboga por estrategias de reindustrialización inteligente y la dinamización del mercado interno. "Ello refleja el interés creciente del sector empresarial por integrarse a esta política pública que promueve el aumento del contenido nacional, impulso en la competitividad y la calidad, así como el fortalecimiento del consumo interno", abundó la dependencia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, hasta agosto de 2025, más de 2.100 empresas tienen la autorización para presentarse ante el mundo como un producto hecho en México.

